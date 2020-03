Hyvästi miehet ja niiden särkyvät penikset

Syvään päähän (Gummerus, 2020) on kerrankin viihdekirja ilman tarpeettomia sanaleikkejä ja vertauskuvia. Kustannustoimittajana ja epäonnistuneena burleskitanssijana uraa tehnyt Kate Davies on kirjoittanut romaanin, jossa vastentahtoista selibaattia elänyt Julia löytää itsensä ja uuden seksuaali-identiteetin.

Siihen tarvitaan vain yksi todella surkea yö.

On kuin Bridget Jonesista olisi puristettu pois kaikki sinkkunaisen haaveet sen oikean prinssit löytämisestä ja tehty hänestä vapaa itsensä toteuttaja. Julia on uskottava, räävitön ja hauska, usein jopa todella hauska.

Tai no, ehkä kirjassa on yksi mieleen jäävä vertauskuva. Etana.

Voisi olla huonomminkin

Kirjailija Max Brailler ja kuvittaja Douglas Holgate ovat luoneet maailman, jossa korona on kuin piknikkiä. Maailman viimeiset tyypit -sarjan (WSOY) ensimmäisessä osassa 13-vuotias Jack havaitsee elävänsä maailmassa, jossa jokin kummallinen virus on muuttanut ihmiset zombeiksi ja jossa mellastavat mitä kammottavimmat hirviöt.

Seuraavissa kahdessa osassa alkaa sitten vähitellen selvitä, mistä on kysymys.

Hetken mietin, ovatko maailmanlopun kirjat parasta lukemista lapsilleni juuri nyt, mutta pelko tuntuu olevan turha: Maailman viimeiset tyypit vaikuttavat enemmänkin rauhoittavan yliampuvalla huumorillaan.

Sitä paitsi Jack tulee huomaamaan, mikä on ihmisen tärkein ase armottomassa maailmassa. Toiset ihmiset.

Vuosi horroksessa

Tätä odotan: Ottessa Moshfegh on amerikkalaiskirjailija, jonka esikoisteos Eileen sai Hemingway-palkinnon ja oli Booker-ehdokkaana.

Nyt hänen toinen romaaninsa My Year of Rest and Relaxation (2018) on suomennettu. Vuosi horroksessa (Aula, 2020) kertoo vuoden 2000 New Yorkista ja nuoresta naisesta, joka haluaa vain nukkua.

Saatesanojen mukaan se kertoo myös ”kirjallisuuden historian huonoimmasta psykiatrista”. Onhan sellainen tavattava.