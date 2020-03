Kulttuuritoimittajana työskentelevä Karin Erlandsson on ennen varhaisnuorille suunnattua fantasiakirjasarjaa julkaissut muun muassa jälkiruokakirjan, kolme romaania, esseekokoelman ja kirjoitusoppaan. Kuva: Onni Ojala / Lehtikuva

Karin Erlandsson: Taru Silmäterästä -sarja (Legenden om ögonstenen). Suom. Tuula Kojo. S & S.

”Lakkasin olemasta hänen tyttärensä sillä hetkellä, kun hän päätti lähteä etsimään Silmäterää.”

Näin pohtii teini-ikäinen Miranda Taru Silmäterästä -sarjan päättävässä Kukistajassa. Mirandan kummatkin vanhemmat ovat hylänneet hänet lähtiessään etsimään tarunhohtoista Silmäterää, helmeä, jonka löytäjän ei koskaan enää tarvitse kaivata mitään. Miranda ei ole kohtalossaan yksin: iso osa aikuisista on hylännyt perheensä, koska ei pysty enää ajattelemaan muuta kuin helmeä.

Pohjanmaalta Ahvenanmaalle asettuneen Karin Erlandssonin tetralogian päätösosassa kirkastuu se, mistä oli koko ajan kyse: sadun muotoon sovitetusta riippuvuuskertomuksesta. Silmäterä-helmi voisi yhtä hyvin olla pullo tai piikki tai, vähemmän raadollisesti, työ.

Tai niin aikuislukija tarinan tulkitsee.

Sillä näinhän fantasiakirjat tuppaavat tekemään: käärivät jännittävään seikkailuun ja kiehtovaan mielikuvitusmaailmaan jotain suurta ja raskasta, ja antavat sitten, pikkuhiljaa matkan varrella, välineitä sen käsittelemiseen.

Mutta seikkailun voi myös lukea vain seikkailuna, antautua tarinan käänteille ja uppoutua fantasiamaailman eläinlajien ja ruokien ihasteluun.

Kulttuuritoimittajana työskentelevä Erlandsson on ennen varhaisnuorille suunnattua fantasiakirjasarjaa julkaissut muun muassa jälkiruokakirjan, kolme romaania, esseekokoelman ja kirjoitusoppaan.

Esikoisromaani Minkkitarha (Minkriket) oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi 2015.

Taru Silmäterästä -sarjan käynnistäneelle Helmenkalastajalle myönnettiin Runeberg Junior -palkinto 2018, ja se oli myös ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Miranda on helmenkalastaja, joka yhdessä Sirkka-tytön kanssa lähtee matkalle etsimään salaperäistä Silmäterää, osin eri motiivein.

Alkuun vierastin Syrsa-nimen suomentumista Sirkaksi, mutta ensimmäisen kirjan puolivälin tienoilla oli kuitenkin myönnettävä, että Tuula Kojon käännösvalinta puolustaa paikkaansa kokonaisuudessa.

Suomennos tavoittaa muutenkin mallikkaasti ruotsinkielisen alkuteoksen sävyn ja keksityille eläimille ja kasveille annetut nimet ovat kummallakin kielellä aivan yhtä riemastuttavia ja nokkelia.

Tytöt kulkevat jokaisessa neljässä kirjassa eri maisemissa. Sarjan käynnistävässä Helmenkalastajassa ollaan maailman eteläisissä osissa, Linnunkesyttäjässä pohjoisessa, Vuorikiipeilijässä idässä ja Kukistajassa lännessä.

Jokaisella alueella on omat erikoisuutensa niin eläin- ja kasvikunnan kuin ihmisten luonteiden osalta, ja luodun maailman esittelyyn käytetään runsaasti tilaa. Maailman merkitystä kirjoissa alleviivaavat myös Sami Saramäen tekemät kauniit kannet, joissa Miranda ja Sirkka näkyvät vain pieninä hahmoina kulkemassa milloin valtavien puunrunkojen keskellä, milloin kohti kimmeltävää kaupunkia.

Myös nykylasten monimediaisuus on otettu kirjasarjassa hienosti huomioon. Innokas fani pääsee nimittäin tutustumaan fantasiamaailman herkullisiin yksityiskohtiin tarkemmin verkossa. Tämän lisätyn todellisuuden kautta selviää muun muassa, että kaikki kirjoissa esiintyvät keksityt kasvi- ja eläinnimet ovat Karin Erlandssonin lapsen Fransin käsialaa.

Arvostelun kirjoitushetkellä kaikkea sivuston sisältöä ei löytynyt vielä suomeksi.

Erlandssonin luoma maailma ja siihen sijoittuva seikkailu nojaa vahvasti niin sanotun quest-fantasian perinteisiin.

On päämäärä jota kohti kulkea ja jonka saavuttamisen eteen heitetään jatkuvasti esteitä. On koko tunnettuun maailmaan ratkaisevalla tavalla vaikuttava loppuhuipennus. Ja on matkakumppaneita, joiden kautta oppii jotain tärkeää.

Viittaukset esimerkiksi J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -klassikkoon ovat loppuratkaisua myöten selviä.

Luonnon kuvauksessa ja naispuolisten henkilöhahmojen itsenäisyydessä puolestaan on samaa pohjoismaiseksi mieltyvää tuntua kuin Maria Turtschaninoffin Punaisen luostarin kronikoita -trilogiassa.

Fantasiakirjallisuudessa ja etenkin lasten ja nuorten fantasiakirjallisuudessa valtaapitävät näytetään usein tavalla tai toisella epäluotettavina, niin myös Silmäterä-kirjoissa.

Kukistajassa Miranda vangitaan ja viedään kuningattaren eteen, ja vaikka Miranda on lapsesta asti opetettu ajattelemaan kuningattaresta pelkkää hyvää ei hän pysty luottamaan siihen, että hän saa oikeudenmukaisen tuomion.

Yhtymäkohtia voi nähdä esimerkiksi Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa -klassikkoon tai miksei myös Franz Kafkan Oikeusjuttuun.

Omaperäisyydessään kiinnostavimmaksi Erlandssonin kirjoissa muodostuu sittenkin henkilöhahmojen, erityisesti Mirandan, psykologia. Etenkin sarjan kahdessa ensimmäisessä osassa Miranda on suurimman osan ajasta varsin sietämätön.

Iloisen ja puheliaan Sirkan kautta matkasta kuitenkin rakentuu myös Mirandan henkinen kasvutarina, jossa itsekeskeisestä teinistä muovautuu vähitellen muut huomioiva ihminen.

Sarjan sanoma ystävyyden merkityksestä on ehkä tuttu ja moneen kertaan kuultu, mutta tärkeä ja kauniisti tarjoiltu.