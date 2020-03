Peliarvostelu

Doom Eternal. Kehittäjä: Id Software. Julkaisija: Bethesda. Saatavissa: PC, Playstation 4, Xbox One, Google Stadia. Testattu: PS4. ★★★

Tämä arvio koskee ainoastaan yksinpelikampanjaa, ei moninpeliä.

Doom Eternal on naurettava, ja se tietää sen itse. Se on niin överiksi vedettyä voimafantasiaa, ettei vastaavaa ole videopeleissä ehkä ikinä nähty.

Aivan kuin stereotyyppinen, hevimetallista, toimintaleffoista ja Conan Barbaari -fantasiasta intoileva 15-vuotias nörttiteini olisi saanut vapaat kädet ja rajoittamattomat resurssit tehdä millaisen pelin haluaa.

Päähahmo on Doomslayer, helvetin voimia vastaan taisteleva supersoturi, joka teurastaa yksin demonilegioonia moottorisahalla ja toinen toistaan isommilla pyssyillä. Joka on niin kova tyyppi, että sinkoaa itsensä vaikka avaruustykillä planeetan kuoren läpi eikä ole siitä millänsäkään.

Taustatarina on verta, terästä, pimeyttä, muinaisia valtakuntia, ikuista sotaa ja maailmanloppua, ja itse peli 99-prosenttisesti silkkaa toimintaa. Joka kenttä kuhisee demoneita, ja pelaajan tehtävä on tappaa kaikki.

Ja se on hauskaa. Ainakin tiettyyn rajaan saakka.

Vuonna 1993 PC:lle ilmestynyt ensimmäinen Doom on yksi tärkeimmistä videopeleistä kautta aikojen, samanlaista klassikkosarjaa Super Marioiden, Tetristen ja vastaavien kanssa. Amerikkalaisen Id Softwaren kehittämä peli ei ollut ensimmäinen first person shooter eli pelihahmon silmistä kuvattu ammuskelu, mutta sen myötä fps-peleistä tuli valtavirtaa.

Doom-brändin menestys jatkui 1994 ilmestyneellä jatko-osalla Hell on Earthilla ja 1997 Nintendo 64 -konsolille tehdyllä Doom 64:llä. Vuoden 2004 Doom 3 oli järjestysnumerosta huolimatta ennemminkin ykkös-Doomin uusi versio, joka painotti toiminnan sijaan kauhutunnelmaa.

Tältä näytti Doom II vuonna 1994.

Vuonna 2016 Id Software käynnisti pelisarjan uudelleen modernilla Doom-uusintaversiolla. Se nousi yllättäen hitiksi sekä monen pelikriitikon vuoden parhaiden julkaisujen listalle.

Yllättäen siksi, ettei peliltä odotettu liikoja. Uutta Doomia oli väännetty vuosikausia, ja projekti oli kärsinyt monista hankaluuksista. Pelihistoria on osoittanut, että vastaaviin vuosien tuotanto-ongelmiin jämähtäneet pelit julkaistaan usein lopulta puolivalmiina pannukakkuina.

Mutta nyt lopputulos olikin raikas tuulahdus modernien räiskintäpelien joukossa. Siinä ei hiiviskelty tai haahuiltu avoimessa roolipelimaailmassa: Doomissa keskiössä oli häpeilemätön toiminta massiivisia hirviölaumoja vastaan. Kentät olivat avaria, ja niissä piti ammuskelun lomassa sinkoilla sinne tänne, jotta vihollisten tulisateessa pärjäsi.

Jopa se, että kentissä pystyi kiipeämään päätä korkeammille korokkeille, oli merkittävä yksityiskohta – yleensähän fps-peleissä puolitoistametrinen aita on ylitsepääsemätön este. Pelattavuus, tempo ja vaikeusaste oli kaikkiaan hiottu Doomissa juuri oikeanlaisiksi.

Alkuperäisessä Doomissa juonta ei ollut muutamaa tekstipätkää enempää. Uusintaversiosta löytyi tarinakin. Hyvin ohut sellainen, mutta peliin mainiosti sopiva ja oikealla tavalla kieli poskessa kirjoitettu.

2100-luvulla teknologiajätti UAC on avannut Marsissa vahingossa portin toiseen ulottuvuuteen, pahojen demonien kansoittamaan helvettiin. Sieltä taas on löytynyt Argent-niminen loputon voimanlähde, jota UAC ryhtyy hyödyntämään. Eli ihmiset alkavat ryövätä helvetin luonnonvaroja siirtomaavallan tyyliin.

Ikävänä seurauksena demonit hyökkäävät Marsin tutkimuskeskukseen ja valtaavat sen. Kyborgikehoinen tiedemies Samuel Hayden herättää viimeisenä keinona henkiin mystisen Doomslayerin, helvettiin loitsuilla kahlitun ihmissoturin.

Tämän korston hahmossa pelaaja ryhtyy pysäyttämään demonien invaasiota. Pelin lopussa uhka on tilapäisesti torjuttu, mutta Hayden ilmoittaa, että porttia helvettiin ei kaikesta tapahtuneesta huolimatta kannatakaan sulkea. Maa nimittäin tarvitsee edelleen kipeästi uusiutuvaa energianlähdettä.

Doom Eternalin alussa nähdään tuon päätöksen arvattava seuraus: demonit ovat vallanneet maapallon ja miljardit ihmiset kuolleet tai muuttuneet riivatuiksi zombeiksi.

Doomslayer on edelleen hengissä ja pitää tukikohtaansa maapallon liepeillä, avaruudessa leijuvassa goottilaisessa katedraalissa. Tekoäly Vegan avulla hän yrittää pelastaa ihmiskunnan rippeet.

Selviää, että se onnistuisi tappamalla demoniarmeijaa johtavat ”helvettipapit” sekä näiden ylijumalan Khan Maykrin. Nämä ovat piiloutuneet eri ulottuvuuksiin, ja jahti vie tuhoutuneelle maapallolle, helvetin syövereihin sekä ihmismäisen Sentinel-soturikansan kotimaailmaan. Jälkimmäisestä paljastuu taustoja nimettömästä päähenkilöstä sekä koko helvetti-invaasiosta.

Doom Eternalin taistelut ovat äärimmäisen nopeatempoisia.

Viittaukset sarjan aiempiin peleihin ovat ihan hauskoja, mutta muuten sekava taustamytologia ei oikein jaksa kiinnostaa. Se muistuttaa liikaa tavanomaista fantasiahuttua.

Selkeimpiä huumorin pilkahduksia ovat pienet piruilut tämän päivän ”poliittista korrektiutta” kohtaan. Invaasion välikappaleeksi päätyneen UAC:n korporaatiokielessä helvetin asukkeja kutsutaan termillä ”mortally challenged”. Lehden kannessa taas kannustetaan avoimeen dialogiin vastapuolen kanssa ja huomautetaan demonien demonisoinnin olevan vahingollista.

Hakemalla voi tarinasta löytää jotain sanomaakin. Jatkuva energiantarve vie ihmiskunnan kirjaimellisesti helvettiin. Siellä taas polttoaineena toimivat ihmisten sielut. Eräs sivuhahmo toteaa, kuinka tämä olisi voitu estää ”erilaisella johtajuudella”. Viittaus ilmastonmuutokseen vai johonkin muuhun? Tosin eipä mitään Doom Eternalissa ole tarkoitettu vakavasti otettavaksi.

Juonikyhäelmä on joka tapauksessa sivuseikka. Pelattavuuden suhteen Doom Eternaliin pätevät kaikki samat kehut kuin edeltäjäänsä. Toiminta on raivoisaa ja hektistä. Kentissä edetään taisteluareenalta toiselle: säännöllisin väliajoin – eli usein – paikalle materialisoituu joukko demoneita, joista jokainen on lahdattava, jotta etenemään taas pääsisi.

Taistelut ovat todellisia adrenaliinipaukkuja. Niissä on pysyttävä jatkuvassa liikkeessä. Heikompienkin hirviöiden hyökkäykset kuluttavat elinvoiman äkkiä nolliin, ja raskaan sarjan demonit tappavat parilla tulipallolla tai raateluraajan iskulla.

Paniikinomainen pyöriminenkään ei auta – pelaajan pitää osata hyödyntää sekä kenttien yksityiskohtia että laajaa asearsenaalia oikeilla hetkillä, taktikoida sekunnin murto-osissa.

Kun rytmiin pienen totuttelun jälkeen pääsee, kaikki on parhaimmillaan valtavan hauskaa ja tyydyttävää. Se on kuin huvittavan brutaalia kuolemantanssia. Tällaista pelimekaniikkaa ei oikein missään muussa fps-räiskinnässä ole, ainakaan yhtä hyvin toteutettuna.

Sen sijaan moittimista löytyy taistelukenttien välisistä hengähdystauoista. Ne sisältävät enimmäkseen tasohyppelyä, jota on nyt ykkösosaa enemmän. Sitä varten pelaajan liikerepertuaariin on lisätty nopeita pyrähdyksiä ja kenttiin muun muassa seiniä, joihin voi tarttua. Helvettijaksoissa täytyy pomppia tulirotkojen yli, kaupungin raunioissa pilvenpiirtäjän ikkunoista toiseen ja niin edelleen.

Näissä kohtauksissa pääsee kiinnittämään kunnolla huomiota kenttien suuruuteen ja jylhiin taustamaisemiin, mutta itse hyppiminen on ärsyttävää. Se on liian helppo mokata yhdellä vahinkopainalluksella tai millin väärään suuntaan ohjaamalla.

Vielä turhempaa ajanhukkaa ovat loppupuolen kömpelöt uintikohtaukset sekä yksinkertaisia napinpainalluksia vaativat pulmat. Sinänsä hyvä, että kentissä on suvantokohtia, mutta olisiko niihin voinut keksiä jotain muuta?

Marauder on yksi Doom Eternalin uusista hirviöhahmoista.

Monet pitivät Doom II: Hell on Earthia aikoinaan pienenä pettymyksenä, sillä peli oli lähinnä paisuteltu versio ykkösosasta ilman mitään merkittäviä uudistuksia.

Samaa voi sanoa Doom Eternalista, Hell on Earthin nykyvastineesta. Edeltäjänsä uutuudenviehätystä siinä ei enää ole. Ase-, erikoiskyky- ja vihollisarsenaali on tietysti nyt laajempi ja kentät hieman monipuolisempia – siinä uudistukset oikeastaan ovat.

Sekään ei tunnu välttämättä parannukselta, että kamppailut paisuvat loppua kohden yhä suureellisemmiksi ja pidemmiksi, vaikka haastavuus (pelasin kampanjan läpi normaalilla vaikeustasolla) on enimmäkseen kohdillaan.

Kun superkestäviä pomotason hirviöitä joutuu rankaisemaan uudelleen ja uudelleen, alkaa jännittävyys muuttua ”voisikohan tämä jo olla tässä” -tunteeksi. Oma lukunsa on lopputaistelu, joka tuntuu jatkuvan ikuisesti.

No, tällaisiahan jatko-osat yleensä ovat. Ei paljonkaan uutta, mutta kaikkea enemmän. Doom Eternalissa se riittää hyvään lopputulokseen.