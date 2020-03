Romaani

Tapani Bagge: Vieras maa. Aviador. 143 s.

Tapani Bagge (s. 1962) on suomalaisen rikoskirjallisuuden veteraaneja 23 dekkarillaan. Niiden lisäksi hän on kirjoittanut lähes saman verran muita kirjoja.

Huumoripitoisista Jerry Cotton -tarinoista alkanut ura on jatkunut samoissa merkeissä. Dekkaristina Bagge on jatkanut Donald E. Westlaken ja Carl Hiaasenin jalanjäljissä ja kirjoittanut rikosromaaneja, joissa mustalla huumorilla on ollut iso osuus.

Vieras maa -kirjassa tavataan Baggen 2018 ilmestyneestä Vieras mies -romaanista tuttu kolmen lapsen yh-äiti Ruusu Toivonen. Ruusulle on jäänyt edellisen seikkailun jäljiltä arvokuljetuksen ryöstösaaliista mukava osuus, jolla hän matkaa Uuteen Seelantiin tutustumaan Taru Sormusten herrasta -elokuvien maisemiin.

Jo matkalla lentokoneessa Ruusu joutuu seikkailuun, jonka ytimessä on kirousta kantava arvokas timantti. Sille riittää ottajia niin hyvistä kuin pahoistakin.

Baggen omasta muutaman vuoden takaisesta Uuden Seelannin reissusta innoituksensa saanut Vieras maa on notkeasti ja ilman turhia selittelyjä etenevä vauhtipakkaus, joka ajaa asiansa nopeasti imaistavana viihdelatauksena.

Mutta se saattaa olla myös parodia takavuosien kioskidekkareista tai jopa eräänlainen niiden pastissi. Siihen viittaavat tahallisen kornit juoni ja henkilöhahmot sekä taloudellisen rasvattomasti liukuva kerronta, jossa ei välttämättä pysähdytä miettimään, mikä on uskottavaa ja mikä ei.

Niin tai näin Vieras maa on juuri sellainen dekkari, joita aikoinaan ostettiin kioskista viikonlopun viihdykkeeksi ennen kuin ensin videoelokuvat, sitten dvd:t ja lopulta suoratoistopalvelut pyyhkivät moisen viihdeteollisuuden muodon historian pölyihin.