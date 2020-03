Esseet

Helmi Kajaste: Rakenna, kärsi ja unhoita. Kosmos. 97 s.

Kosmos on profiloitunut esikoiskirjailijoiden kustantamoksi. Miltei koko tämänkin kevään katalogi on esikoisteoksia.

Monet heistä tulevat myös perinteisen kirjallisuus­instituution ulkopuolelta. Kosmoksen esikoiskirjailijat ovat luoneet itselleen yleisön jo jollain toisella alustalla. Paperi T oli runoteos post-alfan (2016) julkaistessaan jo yksi Suomen tunnetuimpia räppäreitä.

Tämän kevään Kosmoksen katalogissa Sita Salmista kuvaillaan somepersoonaksi, ”jonka kahdella YouTube-kanavalla on yhteensä yli 350 000 tilaajaa”. Emmi-Liia Sjöholmia freelancetoimittajaksi. Helmi Kajastetta helsinkiläiseksi arkkitehdiksi ja cinefiiliksi. Ketään heistä ei kuvata ensisijaisesti kirjailijaksi. Tai kirjoituskouluja, kulttuurilehtien avustajapalavereja ja pikkujouluja läpi kahlanneeksi lavarunoilija-esseisti-yrittäjäksi.

Kosmos on ollut kiinnostunut muun muassa influencereista, mutta Kajastetta ei oikein voi lukea tähän joukkoon. Kajaste on paremmin tunnettu räppäri Draama-Helminä, jonka suosio on kuitenkin hyvin marginaalista. Monitaituri, joka on tehnyt myös kirjansa kuvitukset.

Rakenna, kärsi ja unhoita on pienikokoinen esseeteos, jossa Kajasteen kaksi intohimoa käyvät vuoropuhelua: elokuva ja rakennukset. ”Rakennus uskottelee olevansa pysyvä, ja elokuva uskottelee olevansa elävä”, Kajaste kirjoittaa.

Kajasteen musiikin Draama-Helminä voi nähdä musiikillisena dekonstruktivismina, joka tuntuu usein kuin yhdistelmältä erilaisia palasia, joiden ei tarvitse olla keskenään sopusuhtaisia. Sitä samaa eetosta hän tuntuu harjoittavan kirjailijana. Rakenna, kärsi ja unhoita on kuin värityskirjan yksi sivu, jota väritetään sieltä täältä pala palalta oikeastaan välittämättä, tuleeko koskaan valmista.

Elokuvissa ja rakennuksissa on paljon kyse muistoista. Muistot meissä protestoivat purkamista. Ketään ei kiinnostanut tehdä Minna Canthin kotitalolle Kuopiossa mitään ennen kuin se uhattiin purkaa.

Kun rakennus puretaan, se ei ole enää paikalla herättämässä eloon siihen liittyviä muistoja. Sen sijaan elokuva säilyttää muistoja ikuisesti ja tuo näkymiä menneestä.

Aki Kaurismäen elokuvissa näkyy mennyt maailma. Kirjassaan Kajaste kirjoittaa Mies vailla menneisyyttä (2002) -elokuvasta, jossa näkyvää joutomaa-aluetta Helsingin Vallilassa ei enää ole.

Kaupunkiympäristö ja rakennusperintö ovat meille herkkiä asioita. Kajasteen esseistiikka ei ota paljon kantaa, hän kirjoittaa pikemminkin analyyttisesti ja pohdiskelevasti. Arkkitehdin asiantuntemus ja cinefiilin innostus käyvät keskustelua, joka on kuin köydenvetoa. Cinefiili glorifioi rakennuksia, ja arkkitehdin suhtautuminen rakennusympäristöön on lopulta hyvin pragmaattinen sekä kauniilla tavalla luopuva.

Myös kieli on kaunista ja paikoin yhtä haavoittuvaa kuin luonnonvoimien alle luhistuva rakennus.

Paatuneinta muotoesseeihmistä teoksen sirpalemaisuus saattaa ärsyttää, mutta kyllä kotimaisella esseekentällä on tilaa kokeiluille. Neljään osaan jaetun esseen osista Tuho on ehyempi, mutta Jälleenrakennus poukkoilee ja vyöryttää lukijan eteen lukuisia elokuvaesimerkkejä ja havaintoja. Oman talon rakentamiseen liittyvästä filosofiasta ja toiveikkuudesta voidaan siirtyä elokuvaan Asuntopulan aikana (1920) ja sitä kautta aterimien suunnitteluun.

Sirpalemainen luonne pakottaa lukemaan kirjaa kuin aforismeja.

Enemmän ja laajemmin tätä olisi myös mieluusti lukenut, mutta samaan aikaan Kajasteen tuokiokuvamaiset ja asiantuntevat analyysit pysäyttävät parhaimmillaan pohtimaan pitkäksikin aikaa.

