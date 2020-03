Kirjallisuus

Kun viime joulu oli ohi, taas yksi kirjallisuuden totunnainen tapa muuttui. Nuoren polven toimittaja Emmi-Liia Sjöholmin oma­elämäkerrallinen romaani Paperilla toinen nousi pääkaupunkiseudun kirjastojen kysytyimmäksi teokseksi, vaikka se ei ollut vielä edes ilmestynyt.

Ensimmäistäkään mainosta pikkuinen Kosmos-kustannus ei ollut ostanut tälle esikoiskirjailijansa teokselle, joka ilmestyi lopulta tammikuun alussa.

Marraskuussa Hesarin palkinnon loppusuoralle oli selvinnyt peräti kaksi Kosmoksen debyyttiä – Arsi Aleniuksen Villa Alpha ja Aino Vähäpesolan Onnenkissa – kun perinteiset mahtitalot saivat vain yhden tai jäivät kokonaan ilman.

Jo vuonna 2016 Kosmos mursi tapoja. Rap-artisti Paperi T:n eli Henri Pulkkisenesikoiskirja post-alfa nousi myyntimenestykseksi, minkä ei pitänyt olla mahdollista runoteokselle.

Näyttää siltä, että laskevien suhdanteiden kirja-alalla Kosmoksen kustantaja Mikko Aarne, 45, on oivaltanut jotakin sellaista, jolla voi olla tulevaisuutta.

Kolme ihmistä työllistävällä Kosmoksella on selkeä kohderyhmä.

”Teemme kirjoja y- ja z-sukupolville eli 1980- ja 1990-luvulla syntyneille”, Aarne kertoo. ”He ovat nyt 20–40-vuotiaita.”

Hän itse käy siis jo kummisedästä.

Sen sijaan editoinnista ja tuotannon pyörittämisestä vastaava Anni Moilanen sekä viestinnästä eli otollisten lukijaryhmien yhyttämisestä huolehtiva Heini Salminen ovat liki sukupolvea nuorempia, niin sanottuja millenniaaleja.

”Me olemme niin pieni kustantamo, että meidän on mahdollista valita kustannusohjelma yhdessä ja tehdä vain kirjoja joita itse rakastamme,” Aarne sanoo.

Tämä ei hänen mukaansa ole itsestäänselvää kaikkialla.

”Isot kustantamot ovat koneistoja, joissa on eri osastoja. Vaikkapa keittokirjoja syntyy aina tietty määrä vuodessa, tarvitsee niitä kukaan tai ei. Ja viestintäihminen, kenties kaksikymppinen nainen, tiedottaa talon talvisotakirjasta, kun koneisto on sellaisen tuottanut.”

Kuulostaa kärjistämiseltä.

Mutta siihen on lupa, sillä nyt koko kirja-ala elää muutosta, ja tulevaisuuteen pitäisi nähdä.

Aarne ilmoittaa, että Kosmos ”noukkii käsin” kaikki nimikkeensä, vajaat 20 vuodessa.

”Olemme niistä jokaisesta innoissamme”, hän vakuuttaa, ”ja osaamme myös välittää sitä paloa eteenpäin.”

Toisinaan tarjolle on kuulemma tullut oivallisiakin käsikirjoituksia ja hankkeita, jotka on kuitenkin torjuttu – jos syntyy käsitys, että vaikkapa WSOY toteuttaisi sen paremmin.

Aarne puhuu Kosmokseen ”sopivimmista jutuista”.

Entisaikojen malli, jossa nuori henkilö halusi kirjailijaksi, hankki Remingtonin, rupesi paukuttamaan romaanikäsikirjoitusta ja lähetti sen sitten pirtistään kustantamoon, ei tuota niitä.

”Nykyisin nuori lahjakkuus todennäköisesti rupeaa pian harrastamaan kirjoittamista omaa mökkiään laajemmissa puitteissa”, Aarne sanoo.

”Ehkä Twitterissä, pidempiä juttuja Facebookissa, menee kirjoittajakurssille tai hankkiutuu journalistisiin yhteyksiin. Toisin sanoen nämä laadukkaat kirjoittajat tulevat jo varhaisessa vaiheessa jollain lailla näkyviin.”

Kun kustantaja on hereillä, hän pystyy seuraamaan digitaalista kenttää.

”Jos olen hoitanut hyvin hommani, tiedän jo etukäteen parhaat tyypit, kun sellaiset ottavat yhteyttä”, Aarne sanoo.

Ja kyllä Kosmoksesta myös huudellaan lahjakkuuksien perään.

Uusien tekijöiden lisäksi Kosmos marssittaa esiin uudentyyppistä kirjallisuutta. Monesti on vaikea sanoa, mistä genrestä eli lajityypistä on kysymys. Ellei mahdoton.

”Pidän hybrideistä”, Aarne sanoo, ”teoksista jotka kokeilevat perinteisiä rajoja ja pakenevat määrittelyjä. Esimerkiksi Emmi-Liian Paperilla toinen on juuri sellainen. Ei genrellä ole väliä. Olennaista on se, että teos on hyvä ja puhutteleva.”

Lokakuussa Hesarin palkinnon finalistien haastattelutilaisuudessa kirjamessuilla Aino Vähäpesola – joka on itse Art Housen kustannustoimittaja – kertoi olleensa kirjoittamassa tietoteosta Edith Södergranista, mutta kustantaja Aarne halusi romaanin.

Pitääkö paikkansa?

”Ei pidä”, Aarne sanoo. ”Tai siis pitää.”

Ettei vain kustantamisen uusi aika tarkoittaisi myös sitä, että kustantaja määräilee tekijöitä mahdollisten myyntinäkymien mukaan.

Mikko Aarnen mukaan kustantajan tehtävä on kuunnella ja luottaa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Aarne puhuu vuodesta 2017.

”Ilmestyi hirveä määrä äijä­ämäkertoja, joissa kannessa oli naama mustalla taustalla ja etunimi isolla, kuten Alex. Mietimme, että täytyy olla muutakin kuin nämä ukkelit.”

Vastapainoksi Kosmoksessa tuumittiin muun muassa Edith Södergrania – josta kuitenkin oli vähän aikaisemmin ilmestynyt Agneta Rahikaisen laaja elämäkerta.

”Siksi Ainon kanssa keskustellessa toimeksianto meni avoimeksi: tee kirja, joka osoittaa, miksi Södergran on relevantti vuossa 2019 parikymppiselle naiselle.”

Kustantaja Aarne muistelee saaneensa Vähäpesolalta tekstin saatekirjeellä, jossa todettiin, että Södergrania on mukana aika vähän mutta joogaa, yliopistoelämää ja identiteetin etsintää sitäkin enemmän.

”Ja sehän oli loistava! Olin riemuissani. Parhaimmillaan prosessi menee juuri näin: heität hyvälle kirjoittajalle jonkin siemenen, ja hän tekeekin jotain aivan muuta, paljon parempaa kuin kustantaja olisi ikinä voinut keksiä.”

Toisin sanoen taiteellinen vapaus elää yhä.

Kustantajan tehtävä on antaa sitä, kuunnella ja luottaa. Kuten on aina ollut.

Viisi vuotta sitten Kosmosta perustettaessa keskeinen ajatus oli...

”Futureproof”, Aarne sanoo. ”Tulevaisuusyhteensopiva. Tälle ei valitettavasti ole vakiintunut parempaa suomenkielistä muotoa.”

Hän tarkoittaa kustantamoa, joka pystyisi toimimaan, vaikka maailma muuttuu ja nykyinen kirjallisuuden julkaisu- ja jakeluputki lakkaisi olemassa – kuten osin on jo käynyt: enää kivijalkamyymälät eivät hallitse kirjojen jakelutietä.

”Meidän pitäisi tehdä kirjoja, jotka löytävät lukijansa riippumatta kirjakaupoista, sanomalehtien kulttuuriosastoista ja muista instituutioista”, Aarne toteaa.

Tämä ajatus on ohjannut paitsi nimikkeiden valintaa myös Kosmoksen toimintaa.

”Tietenkin toivon, että kirjamme pääsevät kauppojen tiskeille eturiviin ja saavat hyvät arviot Hesarissa. Vaan kuka tietää, miten paljon koko kuvio vielä muuttuu.”

Taaksepäin katsoen kirjamaailma on jo muuttunutkin paljon. Vielä runsaat kymmenen vuotta sitten elettiin silkkaa kulta-aikaa, kun kirjoja ostettiin paljon lahjaksi, erityisesti joulun ja isänpäivän alla.

Tuolloin Aarnen mukaan bisneksen kannalta olennaista oli myyminen. Sillä ei niinkään ollut väliä, lukiko kukaan oikeasti. Kirjakerhot suorastaan pakkosyöttivät jonkun passeliksi katsomansa nimikkeen kerran kuukaudessa.

”Esimerkiksi Jari Tervon Myyrä myi aikanaan 70 000 kappaletta. Mietin aina että on upeaa, jos Suomesta tosiaan löytyy noin monta isää jotka pystyvät vetämään alusta loppuun niinkin lyyrisen ja vaikean taideromaanin”, Aarne muistelee.

Nyt digitaalisuus muuttaa tilanteen kokonaan.

”Digipalveluissa kirjat pitää nimenomaan lukea ja kuunnella. Vasta sen jälkeen toimijat saavat julkaisustaan rahaa.”

Aarnen kokemuksen ja näkemyksen perusteella tämä muuttaa yllättävän paljon kustantamojen toimintamalleja.

”Sisällöllä on nyt aivan toisenlainen merkitys kuin aikaisemmin”, Aarne toteaa. ”Huonoa eli juuri ketään kiinnostamatonta kamaa ei kannata tehdä.”

Ei varsinkaan kansien välissä.

”Jos näinä aikoina aikoo kaataa metsää tehdäkseen siitä paperia ja painaakseen sille kirjoja, niin siihen täytyy olla tosi hyvät perustelut. Sisällön täytyy ikään kuin päästökompensoida aiheutettu haitta.”

Hänen mukaansa kirjan pitää puhutella lukijaa ja muuttaa maailmaa oikeampaan, parempaan suuntaan.

”Millenniaaleille laadulla on tosi iso merkitys. He lukevat mielellään paljon, mutta heille on tarjolla paljon muitakin valaistumisen ja ilon lähteitä kuin kirja. Jos he tarttuvat kirjaan, he haluavat että se on sellainen, josta he aidosti välittävät.”

On luontevaa, uusia ääniä etsivä kustantamo keskittyy alkutaipaleellaan esikoisteoksiin.

Mutta mikään kertaiskujen tyyssija Kosmos ei ole, vaan perinteisten talojen tapaan myös Mikko Aarne etsii pidemmän uran tekijöitä niin kauno- kuin tietokirjallisuuteen. Esimerkiksi Anni Saastamoinen, Johanna Vehkoo ja Marja Kihlström ovatkin jo julkaisseet useamman.

Novellikokoelmalla Mies joka laski miljardiin vuonna 2017 debytoineen Olavi Koistisen romaani Motivaatiojänis ilmestyy ensi syksynä.

Entä Paperi T, mikä estää tekemästä toista hittiä?

”En voi vastata hänen puolestaan. Mutta olen kauhean iloinen siitä, että hän ylipäätään päätti tehdä paperille painettua runoutta.”

Tästä päästään uuden sukupolven kummisedän missioon.

”Tuolla on erittäin lahjakkaita nuoria taiteilijoita, jotka tekevät erilaisia taidemuotoja. Haluaisin saada heidät tekemään nimenomaan kirjoja”, Aarne sanoo.

Vaikkapa podcastaamisen sijaan.

”Jos saan houkuteltua nuoren lahjakkuuden kirjallisuuden jalon lajin puoleen, tunnen onnistuneeni. Kirjallisuus on minun mielestäni edelleen tarinankerronnan kuningaslaji.”