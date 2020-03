Amerikkalaisen kantrimusiikin tunnetuimpiin tekijöihin lukeutunut Joe Diffie on kuollut 61-vuotiaana. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Diffie kuoli sunnuntaina koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoi hänen tiedottajansa.

Diffie oli Grammy-voittaja, joka kuului myös kantrimusiikin suurimman instituution, Grand Ole Opryn, jäsenistöön.

Erityisesti hän jäi kantrifanien mieleen 1990-luvulla, jolloin häneltä julkaistiin useita ykköshittejä. Kaikkiaan Diffie teki urallaan yli 20 kantrimusiikin listakärkeä.

Tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets, Third Rock from the Sun, Pickup Man ja Bigger Than the Beatles.

Enää vuoden 2001 jälkeen Diffieltä ei ilmestynyt ykköshittejä, mutta hän oli edelleen hyvin arvostettu muusikko kotimaassaan. Kantrin nykypäivän supertähti Jason Aldean levytti vuonna 2012 jopa kappaleen 1994, jonka sanoissa puhuttiin Diffiestä ja tämän musiikista.

Viime vuonna Diffieltä julkaistiin vinyyli, joka perustui tähän Aldeanin esittämään kappaleeseen. Diffie oli myös suunnitellut julkaisevansa piakkoin ensimmäisen virallisen soololevyn seitsemään vuoteen.

Joe Diffie oli syntynyt Tulsassa Oklahomassa vuonna 1958. Nuorena hän työskenteli muun muassa Texasin öljykentillä ja valimossa, kunnes alkoi 1980-luvulla laulaa työkseen demoja.

Levytysura alkoi vuonna 1990, kun Diffie teki sopimuksen kuuluisan Epic Records -levy-yhtiön Nashvillen-osaston kanssa.

Grammy-palkinnon hän voitti vuonna 1998.