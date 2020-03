Lastenkirja

Riikka Ala-Harja: Kahden isän Ebba. Otava. 103 s.

Isänä arvostan alakouluikäisten kirjallisuudessa sopivuutta ääneen lukemiseen. Kestosuosikki tässä genressä on ollut Jukka Ukkolan Elviira, viittä vaille vauva, jossa kirjailija onnistuu kuvaamaan sekä fiksusti että hauskasti lapsen elämää ennen syntymää, siis kohdussa.

Samaan hyvään ääneenlukemiskategoriaan nousee myös Riikka Ala-Harjan sarja koulutyttö Ebbasta, tosin eri syistä. Ebba-sarja on edennyt nyt kolmanteen osaansa, jossa tarinat käynnistyvät kahtaalla. Mukana on edelleen tukeva Saksa-yhteys Ebban isän taustan vuoksi, mutta tällä kertaa Ebba on kavereineen lähdössä leirikouluun Saksaan. Samaan aikaan äidin uusi miesystävä on muuttamassa koirineen Ebban kotiin asumaan.

Ebba-sarjassa käsitellään vaivihkaisen hienosti sosiaalisia tilanteita ja ristiriitoja, joihin alakouluikäinen eli noin 7–13-vuotias pystyy samaistumaan.

Kahden isän Ebba istuu ääneen luettavaksi myös siksi, että kieli on iskevää ja suuhun sopivaa. Kirjailija Ala-Harja kirjoittaa lapsen näkökulmasta, käyttää runsaasti ajatusääntä ja dialogia. Tässä mielessä Ebba-sarjan ilmeinen vertailukohta on Timo Parvelan suosittu Ella-sarja.

Tässäkin Ebba-kirjassa tapahtumat on ripustettu arkisten asioiden kuten vaikkapa kännykkävarkauden ympärille, kun taas syvemmät teemat liittyvät Ebbaan ja hänen perheeseensä. Lämmöllä kirjailija kuvaa teini-ikää lähestyvän Ebban ristiriitaista suhdetta vanhempiin ja aikuisiin. Isot ihmiset ovat syli ja turvasatama, ja myös saakelin ärsyttäviä.

Erityisen kiitoksen saa Kahden isän Ebbassa erään kiistatilanteen kuvaus, jossa Ebba ajautuu vaarallisestikin riitaan bestiksensä kanssa. Tilanne on pohjustettu hienosti ja kerrottu jännittävästi unohtamatta sitä, että riita myös pitää purkaa, pyytää anteeksi ja jatkaa bestiksinä.