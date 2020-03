”Kenen puoleen käännyn heistä, kuka alkaa elättää?”

Kristiina Repo laulaa M. A. Nummisen ironisesti sanoittamaa tangoa Eila Kaarresalo-Kasarin lyhytelokuvassa Ampumarata. Alle seitsemänminuuttinen Elokuva on suomalainen feministisen elokuvan klassikko ja edelläkävijä. sillä vuonna 1969 elettiin vielä aikaa ennen esimerkiksi Märta Tikkasen romaania Miestä ei voi raiskata.

Elokuvassa seurataan tilannetta, jossa tanssit ovat päättymässä ja rivi naisia odottaa enemmän ja vähemmän epätoivoisesti, että joku miehistä ”poimisi” mukaansa. Heidän keskellään on tyttö (näyttelijä Kirsti Kemppainen), jota tilanne alkaa vähitellen yököttää.

Vaan ei saavu kaunis satu­prinssi. Tyttö katsoo vierestä pussaavaa paria ja miettii: ”Mä en osaa olla noin heti.”

Ja Nummisen tango soi ja se soi.

Kaarresalo-Kasarin elokuva on sittemmin kiertänyt vuosikymmenien ajan ulkomaisillakin festivaaleilla – eikä ihme, sillä se on terävä ja humoristinen kannanotto, joka jättää päätelmät katsojalle. Se on myös hyvää ajankuvaa.

Kaarresalo-Kasari (s. 1942) on kiinnostava tapaus. Hän päätyi New Yorkiin opiskelemaan elokuvaa 1960-luvulla, ja sen jälkeen syntyi Ampumaradan lisäksi kaksi muuta lyhytelokuvaa. Muita omia elokuvia hän ei kuitenkaan ole tehnyt, vaikka onkin toiminut muissa tehtävissä elokuva-alalla.

Elokuvien sijaan Kaarresalo-Kasari on opettanut ja kirjoittanut kirjan flirttailusta.

Ampumaradan perusteella siinä taidossa onkin ollut suomalaisilla oppimista. Taitaa olla vieläkin.

Ampumarata, Teema klo 21.35 ja Yle Areena.