Sari Valton radiokeskustelun aiheena on tänään tiistaina luovuus. Vieraina ovat luovuusvalmentaja Krista Launonen sekä veljekset, filosofi Lauri Järvilehto ja mainossuunnittelija Paavo Järvilehto, jotka ovat tänä vuonna julkaisseet kirjan Pim! Olet luova.

Luovuudelle onkin tilausta nykyisessä poikkeustilassa, jossa ihmisten arkirutiinit ovat no­peasti muuttuneet ja yhteiskunnan perustoiminnot osittain ajettu alas. Improvisoidut ratkaisut saattavat olla esimerkiksi yrittäjälle ainoa keino pysyä hengissä.

Luovuutta on tarvittu myös ohjelman toteuttamisessa, sillä koronaviruksen vuoksi Yle vähentää studiokeskusteluita. Keskustelu on toteutettu videopuhelupalvelun kautta siten, että kaikki keskustelijat ovat eri paikoissa. Studiotasoiseen ääneen ei päästä, mutta loppu­tulos on kuitenkin parempi kuin puhelimella.

Kotonaan työskentelevää toimittajaa jännittää tekniikan toimivuuden lisäksi lähetyksen ajankohta. ”Taustalta saattaa kuulua koiran rähinää, sillä posti tulee noihin aikoihin.”

Sari Valto, Radio 1 klo 10.00 ja Areena.