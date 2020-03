”Maapallon pinta-alasta suurempi osuus on vettä kuin maata. Merihistoria on siksi väistämättä tärkeää”, Yrjö Kaukiainen sanoo. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Koronavirus on sekoittanut suomalaisten arkirutiinit. Näin on käynyt myös helsinkiläisen Yrjö Kaukiaisen kohdalla, jonka viikoittaiset kirjasto- ja arkistovierailut päättyivät epidemian myötä kuin seinään.

”Ei tätä sen kummemmin kannata silti harmitella”, kotoaan puhelimeen vastaava emeritus­professori muistuttaa.

Huonomminkin voisi olla.

Kaukiainen ottaa esimerkin vuodelta 1710. Tuolloin Baltian rannikoilla riehunut paiserutto levisi laivaliikenteen mukana Helsinkiin. Karanteenista, puhdistusohjeista ja muista varmuustoimenpiteistä huolimatta miltei puolet kaupungin asukkaista menehtyi seuraavan vuoden aikana.

”Vaara oli ihan siis eri luokkaa. Otetaan tämä homma silti vakavasti”, Kaukiainen sanoo.

Historiallisen kontekstin huomioiminen on hänelle luontaista. Kaukiainen on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen merihistorian tutkija, jonka kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti kotimaisen merenkulun historia osana globaalia taloutta.

Kaukiaisen vuosikymmeniä pitkä tutkijanura käsittää mittavan määrän tieteellisiä artikkeleita ja akateemista tutkimuskirjallisuutta, mutta myös suurelle yleisölle tarkoitettuja historia­teoksia. Näistä onnistuneimpana hän pitää teostaan Laiva Toivo, Oulu (1998).

Miksi merihistorian tutkiminen on tärkeää? Monestakin syystä, Kaukiainen sanoo.

”Merihistoria on erittäin hyvä tapa tutkia kulttuurien kohtaamista. Merenkulusta siinä pohjimmiltaan on kysymys. Lisäksi merihistorian ympärille punoutuu monia erilaisia tutkimuskenttiä. Merihistoriaa voi lähestyä muun muassa sosiaalihisto­rian tai taloushistorian kautta.”

Tätä ei Kaukiaisen mielestä ­aina ymmärretä. Hän sanoo, että tutkimuspiireissä merihistoriaan suhtaudutaan usein nostalgisena ja romanttisena harrastuksena.

”Uskaltaisin sanoa, että historia on ollut meillä suhteellisen arvostettu ala. Suomalaiset ovat silti tietyllä tavalla sisämaakansaa. Kaskenpolttaja tuntuu olevan suomalaisessa kansallisromantiikassa paljon keskeisempi henkilö kuin merimies.”

Kiinnostuksen merta kohtaan Kaukiainen sai verenperintönä. Kaukiaisen talvisodassa kaatunut isä työskenteli ruotsalaisilla ja tanskalaisilla höyrylaivoilla ja seilasi työkseen ­aina Etelä-Amerikassa saakka.

Lähes kaikki muutkin suvun miehet työskentelivät laivaliikenteen parissa. Kaukiainen itse opetteli purjehtimaan 14-vuo­tiaana porvoolaispoikana. Tuolloin aluksena oli soutuveneestä kyhätty purjevene.

Nykyisin Kaukiainen viilettää Saaristomerellä 38-jalkaisella Sirena-matkaveneellä.

Hän myöntää, että purjehduksesta on muodostunut tärkeä, jokakesäinen elämäntapa. Sen enempää Kaukiainen ei asiasta silti tunteile.

”Purjehtimisesta on tullut niin luonnollinen osa elämää, että ei sitä enää oikein mieti, miksi siellä ylipäätään ollaan. Yritän olla sen enempää analysoimatta ­asiaa. Parempi, että vain menee ja elää hetkessä.”

Helsingin yliopistossa Kaukiainen vietti koko aikuisikänsä.

Hän aloitti historianopiskelijana vuonna 1959, väitteli Suomen historiasta 1970 ja päätti työ­uransa liki neljäkymmentä vuotta myöhemmin Euroopan historian professorina.

”Ei se niin huonoakaan aikaa ollut”, Kaukiainen kuvailee yli­opistoaikaansa.

Ei hän silti kaikesta nauttinut.

Kaukiaisen intohimo oli ennen kaikkea tutkiminen. Työnkuvaan kuului kuitenkin huomattava määrä erilaisia hallintotehtäviä, taistelua määrärahoista ja tenttivastausten korjaamista. Ne eivät Kaukiaista koskaan suuremmin viehättäneet.

”Se oli kyllä sellaista pätkätyötä, että päivä hajosi aina kaikkeen mahdolliseen. Siinä välillä koitti tehdä vähän tutkimustyötäkin. Mutta eiväthän ne olosuhteet kovin hyvät siihen olleet.”

Viime vuosina aikaa on silti riittänyt. Kaukiainen jäi eläkkeelle vuonna 2005, ja sen jälkeen hänen julkaisutahtinsa on ainoastaan kiihtynyt. Viimeisin teos, Aarrelaivat ja harhatulet – Turunmaan ulkosaaristo 1700-luvulla, ilmestyi toissa vuonna.

”On saanut tehdä, mitä huvittaa”, hän sanoo mielissään.

Lauantaina hän täyttää 80 vuotta. Vieläkö uusia teoksia on luvassa?

Kaukiainen naurahtaa. Seuraavan artikkelin olisi tarkoitus ilmestyä ensi syksynä. Kokonaista kirjaa hän ei silti uskalla mennä lupaamaan. Sen hän kyllä myöntää, että ilman uusia tutkimuskohteita aika saattaisi käydä pitkäksi.

”Tärkeintä on kuitenkin se, että oma mielenkiinto säilyy”, Kaukiainen summaa.