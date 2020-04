Albumi. Pop.

Dua Lipa: Future Nostalgia.

Warner. ★★★

Meillä on viimein brittiläinen megaluokan hittipoptähti! Ja vieläpä millainen. Dua Lipan toinen albumi Future Nostalgia ei kuulosta juuri lainkaan pop-maailman viime vuosien amerikkalaisilta trendeiltä.

Se on kovatempoinen diskolevy, jonka esikuvia voi ripotella aikajanalle Gloria Gaynorista Kylie Minogueen ja Madonnasta Lady Gagaan ja miksei myös Giorgio Moroderista Justiceen. Se on valtavan raikasta verrattuna viime vuosien jenkkipoppiin, joka on lähinnä hidastunut ja tasapaksuuntunut vuosi vuodelta niin, että xanax-etuliitteen on voinut liittää genreen jos toiseen.

Dua Lipa tekee brittiläisyytensä selväksi heti levyn mahtavan nimikappaleen ensimmäisessä säkeistössä. ”Modern architecture” ei ole sanaparina aivan Pet Shop Boysin Neil Tennantin sivistyssanakirjasta, mutta futuristiarkkitehti John Lautnerin namedroppaaminen voisi jo olla.

Ja tärkein on Lipan kohosteinen aksentti, joka tihkuu elitististä uhoa ja eurooppalaista arroganssia. Jenkit pitäkööt hömppänsä.

Future Nostalgia luottaa siihen, kuinka diskolevy on varma valinta ja aina muodissa kuin mustat vaatteet tai gin tonic. Ja mikä vielä tärkeämpää: kaikki mainitut ovat vastustamattomia, kunhan ne vain tekee tarpeeksi hyvin.

Kylie Minoguelle ja Madonnalle 2000-luvun albumit Fever (2001) ja Confessions on the Dance Floor (2005) olivat tapoja ottaa kiinni ajasta rullaamalla diskohistoria kasaan juurikin ”tulevaisuusnostal­giaksi”.

Tavallaan myös Dua Lipan on pitänyt ottaa ajasta kiinni ja päättää mitä olla. Kosovon Pristinasta muuttaneeseen keskiluokkaiseen perheeseen Lontoossa syntynyt, 24-vuotias artisti on tyyppiesimerkki siitä, kuinka 2010-luvulla tähteyttä rakennetaan.

Hänen läpimurtosinglensä New Rules ilmestyi vuonna 2017 edm:n ja tropiikkihousen suurimmille aalloille, sekoittumaan lukuisten muiden tulokkaiden kanssa. Seuraavana vuonna Dua Lipa lauloi Calvin Harrisin vielä suuremman One Kiss -hitin, jolla disko alkoi jo kuulua.

Koska pop-musiikin trendikierto kiihtyy koko ajan, Future Nostal­giaa voisi pitää yhtä hyvin muotien oravanpyörästä vapautumisena kuin suurena taiteellisena statementinä. Siis ihan kuten Minoguen ja Madonnankin tapauksessa.

Case on valmista kamaa pop-konsulttien dekkeihin. Eli: trendin harjalle, muutama kovan luokan fiittaus ja siitä riskitön loikka vapauteen.

Ydinviestikin on muistettu alleviivata heti alkuun: ”You want a timeless song. I want to change the game.”

Future Nostalgia on tietenkin oksymoron. Dua Lipa on itse puhunut ”ajattomuudesta”, mutta ei ole ensimmäinen, jolle laatusana tarkoittaa tosiasiassa äärimmäistä tietoisuutta ajasta ja paikasta. Albumi ankkuroituu koko mitassaan suhteessa menneeseen. Tulevaisuus rakentuu nostalgian palasista. Varsinainen visioslaidi Dua Lipalta puuttuu. Hänen oma äänensä syntyy kaikkien muiden äänistä. Postmodernismi, miten retroa sekin!

Break My Heart on platinatason hitti, jonka koukku on INXS:ltä lainattu bassolinja. Love Again sämplää samaa Al Bowllyn kappaletta kuin brittiläinen White Town vuoden 1997 yhden hitin ihmeellään Your Woman.

Physical-singlen nimikin on Olivia Newton-Johnilta ja sen soidessa voi huutaa ”c’mon” Justicen We Are Your Friendsin tahtiin. Nollakymmenluvun blogihouselle on velkaa myös kolmas viiden tähden single Don’t Start Now.

Lisäksi Hallucinaten onomato­poetiikka on Lady Gagaa. Muka­ironinen Good in Bed mukahassuttelee kuin Lontoo-popin retroutunut tähti Lily Allen.

Päätöskappale Boys Will Be Boys on menneisyyttä jo pojat ovat poikia -hokemansa puolesta. Jousijuustoinen sovitus ja melodia kuulostavat Lana Del Reyltä.

Silti Future Nostalgian parhaat viisi kappaletta ovat sellainen hittikimara, että kuka tahansa muukin megatähti ottaisi sen vastaan kirkuen.

Yllättävää kyllä, juuri Del Reyn viime vuoden mestariteos Norman Fucking Rockwell! tuntuu mielekkäältä rinnastuspisteeltä Future Nostalgialle. Del Reyn levy oli olevinaan vanhan ajan laulaja-laulunkirjoittajalevy, Future Nostalgia on olevinaan vanhan ajan hittilevy.

Sitä tekisi mieli kuunnella cd:ltä soittolistojen sijaan, kerta toisensa jälkeen. Sen parempi puolisko on priimaisinta kultaa, mutta albumiraidatkin kuuluvat konseptiin. Paras kappale Levitating suorastaan vaatii painamaan repeatin päälle ja soittamaan ilmabassoa niin, ettei kukaan näe.

Tuntuu loputtoman huolettomalta. Menneisyydessäkin on puolensa.

Kriitikon valinnat: Folkdebytantti yksin kotona

Albumi. Indie/folk.

joku iiris: joku iiris.

Humu.

★★★

Jotkut levyt ilmestyvät oikealla hetkellä. Debyytti­levynsä ensim­mäisessä kerto­säkeessä Joku Iiris laulaa: ”Mä oon yksin kotona ykkönen / mä oon yksin kotona kakkonen”. Teema kantaa läpi levyn. ”Mietin vaan, miksi helkkarissa kukaan haluaisi mennä ulos?”, seuraava kappale kysyy. Iiris Tuononen kuulostaa Nina Simonelta laulamassa Daniel Johnstonia laulamassa Maustetyttöjä. Tuotantoarvot ovat niukat, sävellykset ja sovitukset vielä niukemmat ja levy kutkuttavan epämukavaa kuunneltavaa. Kolmekymppiselle luuserille voi hokea, kuinka Hagrid ei tule hakemaan häntä. Lääkkeet-kappaleessa kertoja ei kaipaa joogaa, vitamiineja tai rutiineja, sillä ”lääkkeet on mun lääkkeet”. Nerokasta.

Albumi. Pop

Ida Paul & Kalle Lindroth: Vuonna nolla.

Warner. ★★

Laimeuden voimaa ei pidä koskaan ali­arvioida. Suomen tuoreen lista­ykkösduon Ida Paul ja Kalle Lindrothin musiikissa on kyse mitään­sanomatto­muuden optimoinnista. Bändin parisuhde­laulujen ”tarinoissa” one size fits all. Kun duo laulaa Tennesseestä, siellä ”tehdään ruokaa ja kuunnellaan musiikkii”, koska mielikuvitus ei ilmeisesti riitä muuhun. Tennessee-kappale ei jää kovin kauas Kacey Musgravesin pehmokantrin maailman ihanimmasta laimeudesta, mutta muuten näkemystä ei ole.

Albumi kuulostaa lähinnä porttiteorialta: jo ensimmäinen levyllinen saattaa ajaa peruuttamattomalla tavalla kovempiin ­aineisiin eli Juha Tapioon.

Single/Folk

Bob Dylan: Murder Most Foul.

Columbia.

★★

Jos jossakin enää kuulee talvisota­juttuja, niin ehkä yleisissä saunoissa ja vanhain­kodeissa. Jos niiden taustalle soittaisi pianoa, saisi Bob Dylanin singlen. Liki 17-minuuttinen Murder Most Foul on Dylanin ensimmäinen uusi oma laulu kahdeksaan vuoteen ja musiikillinen sukulainen Martin Scorsesen viime syksyn The Irishman -elokuvalle. Elokuvassa kahdeksankymppinen mafioso istuu vanhainkodissa ja antaa melankolian kullata rikollisen nuoruutensa. Dylan tekee saman, mutta on löytänyt yhteistilan nurkasta pianon, lainaa Shakespearea ja kertoo juttuja John F. Kennedyn murhasta 60-luvun tärkeistä vastakulttuurityypeistä. Kuolemattoman neron ja horisevan vanhuksen raja on häilyvä, kuten usein.

Albumi. Pop / r&b

The Weeknd:

After Hours.

XO. ★★★★

The Weekndin Blinding Lights -single on kuin A-Han Take on Me duurissa ja paras jättihitti hetkeen. Mega­luokan levy ei ole kuulostanut aikoihin yhtä luksuriöösiltä ja modernilta kuin After Hours. Yksi kolmannes soundista on Weekndin uran alun lasipöytä-r&b:tä, toinen harkittua kasarihärskiyttä ja kolmas elektronisia etulinjoja. Max Martinin tuottama Hardest to Love -kappale kuulostaa Aphex Twiniltä ja Burialilta. Ambient-avantgardisti Oneohtrix Point Never kelpaa hänkin valtavirtatuottajaksi. Weeknd eli Abel Tesfaye on oma pateettinen ja ökyelämän kuluttama itsensä. Täydellisyyttä kaikille, jotka nauttivat siirappinsa kultahileillä ja hunajansa kyynelillä.