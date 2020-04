Nuorten ja kokeilunhaluisten pariskuntien sähläilyjä on seurattu Temptation Island Suomessa jo seitsemän kauden ajan. Vuosien aikana sarjasta on tullut itseään ruokkiva show. Paratiisisaarille on nimittäin lähtenyt useaan otteeseen pariskuntia, jotka ovat osallistuneet sarjaan jo aikaisemmin, joko sinkkuina tai pariskuntina.

Omituiseksi asian tekee se, että juuri näille konkareille sarjassa selviäminen on ollut hyvin vaikeaa. Heidän kuitenkin olettaisi jo tietävän, millaisia juhlat saarella ovat ja millainen kuva niistä saadaan lyhyillä videoilla välitettyä.

Tänään torstaina nähdään Suomen tempparihistorian omituisin jakso, jossa juontaja Sami Kurosenkin huumorintaju näyttää loppuvan erään konkaripariskunnan suhdetta setviessä.

Tämä kausi ei ole jäämässä sarjan viimeiseksi, eli voimia vaan Kuroselle sinne nuotion äärelle.

Temptation Island Suomi, Nelonen klo 21.30 ja Ruutu. (K12)