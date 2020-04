Yhdysvaltalainen muusikko ja lauluntekijä Adam Schlesinger on kuollut koronavirukseen, kertoo Variety. Schlesinger oli kuollessaan 52-vuotias. Varietyn tietojen mukaan Schlesinger kuoli keskiviikkoaamuna. Schlesingerin asianajaja Josh Grier oli aikaisemmin kertonut Schlesingerin olevan tehohoidossa sairauden vuoksi.

Pitkän uran musiikin parissa tehnyt Schlesinger soitti useissa yhtyeissä ja teki kappaleita sekä tv-sarjoihin että elokuviin.

Musiikkipiireissä Schlesinger tunnetaan parhaiten kulttimainetta nauttineen Fountains of Wayne -yhtyeen perustajajäsenenä, lauluntekijänä ja basistina. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa suosittu rock-yhtye oli aktiivinen 1990-luvun puolivälistä 2010-luvun alkuun. Yhtyeen isoin hitti oli vuonna 2003 julkaistu Stacy’s Mom, josta yhtye sai myös Grammy-ehdokkuuden.

Vaikka Fountains of Wayne ei voittanutkaan Grammy-palkintoa, Schlesinger sai myöhemmin parhaan komedia-albumin Grammy-palkinnon Stephen Colbertin The Colbert Report -ohjelmalle säveltämästään A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! -albumista.

Grammy-palkinnon lisäksi Schlesinger voitti elämänsä aikana myös kolme Emmy-palkintoa, viimeisimmän suosittuun komediasarjaan Crazy Ex-Girlfriend tekemästään kappaleesta Antidepressants Are So Not a Big Deal. Schlesinger työskenteli sarjan musiikin parissa sen alusta lähtien.

Schlesinger oli urallaan ehdolla myös Oscar- ja Tony-palkintojen saajaksi. Oscar-ehdokkuuden hän sai vuonna 1997 Tom Hanksin ohjaamaan That Thing You Do! -elokuvaan tekemästään nimikkokappaleesta. Schlesinger oli samaisesta kappaleesta ehdolla myös Golden Globen voittajaksi.

Schlesingerin kuolema on herättänyt paljon muisteluita sosiaalisessa mediassa. Muusikon muistoa ovat kunnioittaneet muun muassa näyttelijä Tom Hanks, Crazy Ex-Girlfriend -sarjan luoja Rachel Bloom, koomikko Stephen Colbert ja kirjailija Stephen King.