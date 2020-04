Politiikka on Teemu Mäen taiteen välttämätön osa. ”Politiikka on keskustelua siitä, minkälainen yhteiskunnan pitäisi olla.” Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Suomen lippu liehuu kesäisessä Suomenlinnassa, aurinko paistaa. Kamera liitää linnoituksen ja meren yli ja siirtyy sisätiloihin, tummatukkaisen naisen luo. Samalla kuva sumenee.

Nainen on Teheranissa syntynyt Suomen kansalainen.

”Oletko kohdannut rasismia?” miehen ääni kysyy.

”Totta kai”, nainen vastaa ja naurahtaa. ”Mutta aiemmin se oli lähinnä semmoista piilorasismia.”

Kuva vaihtuu. Äänessä on nyt James Hirvisaari (ps), joka puhuu Fortress Europe -mielenosoituksessa Helsingin Vuosaaressa syyskuussa 2016.

”Minä aion nyt pitää ihan oikean vihapuheen”, Hirvisaari julistaa. Taustalta kuuluvat yleisön hurraahuudot.

Näin alkaa Teemu Mäen ohjaama ja käsikirjoittama dokumenttielokuva Pakolaiskeskusteluja, joka saa ensi-iltansa Yle Teema & Femin Uusi Kino -sarjassa 7. huhtikuuta.

Dokumentti käsittelee pakolaisuutta ja muukalaisvihaa Suomessa ja se perustuu Teemu Mäen ja Max Savikankaan samannimiseen radiofoniseen dokumenttiin, joka kuultiin Yle Radio 1:ssä helmikuussa 2017.

Teemu Mäen Pakolaiskeskusteluja-dokumentti perustuu Teemu Mäen ja Max Savikankaan samannimiseen radiofoniseen dokumenttiin, joka kuultiin Yle Radio 1:ssä helmikuussa 2017. Badr Kudhair Hayal kuului sen haastateltaviin. Kuva: YLE

Elokuvassa haastatellaan kolmea irakilaispakolaista, jotka odottavat turvapaikkapäätöstä. Lisäksi lähteinä on käytetty pakolaisuutta ja maahanmuuttoa käsitteleviä kirjoituksia, puheita, keskusteluja sekä Suomen valtion ja EU:n virallisia tilastoja.

Teemu Mäki ei ole koskaan kaihtanut poliittisuutta taiteessaan.

”Poliittisuutta pidetään taiteessa usein masentavana sanana, koska monelle tulee siitä mieleen dogmaattisuus”, Mäki kertoo työhuoneessaan Helsingin Kaapelitehtaalla.

”Sellainen ajatus, että poliittinen taide on jo päättänyt arvonsa ja päämääränsä ja yrittää sitten vain markkinoida niitä mahdollisimman tehokkaasti.”

Mäen mielestä politiikkaa tai poliittista taidetta ei kuitenkaan pitäisi ajatella eri näkemysten välisenä, valtakamppailujen sävyttämänä ”turnajaistyyppisenä toimintana”.

”Politiikka on keskustelua siitä, minkälainen yhteiskunnan pitäisi olla”, Mäki tiivistää.

Ja sellaisena se on Mäelle välttämätön osa hänen taidettaan. Tämä näkyy myös hänen teoriakirjoituksissaan, 2017 julkaistussa väitöskirjassa Näkyvä pimeys: esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta sekä Taiteen tehtävä -esseekokoelmassa (Into, 2017).

Estetiikan sijaan Mäen mielestä on mielekkäämpää tarkastella taideteoksia jonkin ihmiskäsityksen tai maailmankatsomuksen ilmauksina.

”Taide on mun mielestä ytimiään myöten poliittista toimintaa.”

Tämä koskee myös abstraktia taidetta. ”Sekin on keskustelua siitä, mitä on hyvä elämä, onnellisuus ja oikeudenmukaisuus, ja miten se voisi toteutua.”

Mäki myöntää, että taideteosten poliittisuudessa on sävyeroja, ja hänen omat teoksensa ovat sitä kenties enemmän kuin monien muiden. Mäki ei esimerkiksi arastele tarttua hyvinkin suoraan yhteiskunnallisiin aiheisiin kuten pakolaisuus tai rasismi.

Yhtenä esimerkkinä tästä toimii tammikuussa Mad House Helsingissä esitetty Teemu Mäen ja Maija Nurmion tanssiteos Éliane. Osana teosta nähtiin Mäen runovideo Kaikki on musiikkia.

”Minä haluan näyttää sinulle yhden saaren”, ääni videolla lausuu. Samaan aikaan kuvassa näkyy saari keskellä suurta, tyyntä järveä.

”Yksi mies tappoi tällä saarella kuusikymmentäyhdeksän ihmistä, lähinnä lapsia, yhdeksän vuotta sitten.”

Saari on Norjan Tyrifjorden-järvessä sijaitseva Utøya, jossa Anders Breivik teki terrori-iskun Norjan työväenpuolueen nuorten kokoukseen 22. heinäkuuta 2011. Kyseessä on kaikkien aikojen tuhoisin joukkoampuminen kuolleiden määrässä mitattuna ja tuhoisin Norjan maaperällä rauhan aikana tapahtunut hyökkäys.

Väkivallalla on Mäen tuotannossa merkittävä rooli, poliittisuuden lisäksi ja sen osana. Edelleen hänet muistetaan vuonna 1988 julkaistusta ”kissantappovideosta”, eli kollaasimaiseen My Way, a Work in Progress -videoteokseen sisältyvästä katkelmasta, jossa Mäki tappaa kissan ja masturboi sen päälle.

Vuonna 2004 kirjoittamassaan Kissa-esseessä (julkaistu kokoelmassa Näkyvä pimeys, Like/Kuva 2005) Mäki käsittelee videoteostaan, sen sisältämää kissantappokohtausta, motiivejaan sekä teoksesta syntynyttä keskustelua.

”Teoksen pääteema on väkivalta, jonka lukuisia olomuotoja yritän eritellä”, Mäki kirjoittaa. ”Teoksessani yritän eritellä ja vertailla eri väkivallan muotoja, mutta myös laittaa niitä hyödyllisyys-, haitallisuus- ja nautinnollisuusjärjestykseen eri näkökulmista käsin. Kyse on myös väkivallan muotojen paikallistamisesta, koetan rehellisesti osoittaa, mitkä väkivallat ovat minussa, mitkä tuolla ulkona jossakin ja mitkä ovat ne muodot, joihin osallistun ehkä huomaamattani, tahtomattani, vain elämällä tässä kulttuurissa ja tällä tavalla.”

Mäki on taiteilijanuransa alusta asti kokenut, että maailma on paljon väkivaltaisempi kuin haluamme myöntää.

”Tästä tulee voimakas taiteellinen halu herättää ihmiset näkemään, mitä tapahtuu todella”, Mäki toteaa nyt.

Totuus ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. Suomi on turvallisempi maa kuin koskaan aikaisemmin, ja esimerkiksi henkirikosten määrä on pienentynyt. Myös monet ihmisoikeudet ovat edistyneet.

Tämä on kuitenkin Mäen mukaan vain osatotuus. Jos Suomen näkee osana koko maailmaa eivät väkivalta ja kuolema ole vähentyneet. Sotien lisäksi ihmiskuntaa piinaavat esimerkiksi nälkä ja aliravitsemus.

”Riiston ja väkivallan muodot ovat nyt erilaisia, mutta niiden tuhovoima on entistäkin suurempi.”

Mäki luonnehtii itseään filosofiselta katsantokannaltaan relativistiksi. Relativismin mukaan käsityksemme totuudesta, hyvyydestä, kauneudesta tai oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ovat suhteellisia.

”Meillä voi olla arvoja, joiden puolesta olemme valmiita kuolemaan. Olen rasismia ja ihmisten orjuuttamista vastaan, ja niin edelleen”, Mäki kertoo.

Esimerkiksi orjuuttamisen muotoja on kuitenkin hänen mukaansa niin monenlaisia, että on vaikeaa löytää yksimielisyyttä siitä, mikä on vahingollista ja mikä reilua.

”Ja vielä hankalammaksi menee jos yritän objektiivisesti todistaa, että juuri nämä minun arvoni ovat jotenkin universaalit ja loukkaamattomat. Se ei onnistu.”

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Mäki nostaisi kädet pystyyn ja väittäisi moraalin olevan makuasia. Pikemminkin päinvastoin: hänen on kaiken aikaa tutkailtava myös omia arvojaan kriittisesti ja keskusteltava niistä – ja hyväksyttävä, ettei moraalinen epävarmuus koskaan pääty.

”Myötätuntoon ei voi pakottaa, siihen voi vain kannustaa.”

Tähän liittyy myös ihmiskunnan kaksijakoinen suhde väkivaltaan.

”Väkivalta on meille paitsi yhteiskunnallinen ongelma ja meitä uhkaava vaara, myös aina jossain määrin nautinnon lähde, on se sitten fiktioelokuvan tuottaman jännityksen tai jonkun muun kautta.”

Teemu Mäki ei arastele tarttua hyvinkin suoraan yhteiskunnallisiin aiheisiin kuten pakolaisuus tai rasismi. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Teemu Mäkeä kuunnellessa käy nopeasti selväksi, miten iso rooli taiteella hänen elämässään on. Työhuoneensa korkean ikkunan ääressä istuen hän kertoo, ettei pidä lomia.

”Mun perhettä välillä tympäisee kun sanon, etten tykkää lomista. Oma kokemukseni on se, että kyllähän joka päivästä on puolet lomaa.”

”On vaikeaa pitää nautinnollisena sitä, että menisin kahdeksi viikoksi lomamatkalle ja unohtaisin kaikki nämä taidetouhut. Se olisi piinallista.”

”Taidetouhut” jäivät taiteilijan mielestä turhan vähälle huomiolle myös niiden viiden vuoden aikana, joina Mäki toimi Aalto-yliopiston professorina.

”Oli hankalaa saada kokonaisia päiviä omalle taiteelliselle työskentelylle kun se perkeleen yliopisto vyöryi joka tuutista kimppuun. Sen jälkeen on ollut todella vapauttavaa olla freelancer.”

Freelancerina Mäki pystyy itse aikatauluttamaan päivänsä halunsa ja kunkin päivän tarpeen mukaan . Useimmiten työn alla on monta erilaista projektia. Tämän haastattelun jälkeen hän laittaa ajastimen päälle ja kirjoittaa tunnin verran runoja.

Eniten häntä kuitenkin tällä hetkellä työllistää seuraavan elokuvan suunnittelu ja oopperalibreton kirjoittaminen säveltäjä Max Savikankaalle. Oopperan aihe on ”mitä ihmisen jälkeen?”

Työskenneltyään taiteen parissa ”joitakin tunteja” Mäki saattaa loppupäivän esimerkiksi olla lastensa kanssa tai lähteä pelaamaan sulkapalloa.

”Juuri nyt en tietenkään pääse sulkapalloilemaan, kun koronakatastrofi estää. Mutta katastrofin hyvä puoli on perheen kanssa vietetyn ajan lisääntyminen. Ja työhuoneella on normaaliakin parempi työrauha keskittyä posthumanistiseen oopperalibrettoon.”

Perhe ja perheen kanssa vietetty aika näkyy myös Mäen teoksissa. Helmikuussa ilmestynyt runokokoelma Poika ja pallo (Gummerus) on saanut alkunsa Mäen lasten jalkapalloharrastuksesta.

”Olen viettänyt paljon aikaa siellä kentän laidalla”, hän kertoo.

Runot on kirjoitettu lapsen näkökulmasta, jota Mäki on käyttänyt myös aiemmissa runoissaan. Runoissa poika pelaa palloa, hän on räkäinen ja hikinen, hän tekee maaleja ja hän makaa pallon päällä lopen uupuneena. ”Miksi minä synnyin, / mitä varten minä elän?” poika kysyy itseltään, pallolta ja maailmankaikkeudelta.

Lapsuuden tutkailun kautta pääsee käsittelemään yleisinhimillisiä aiheita, Mäki kertoo. ”Ja peilaamaan ihmiselämän toista ääripäätä, vanhuutta.”

Myös tutut väkivalta ja kuolema ovat lapsen jalkapalloharrastuksesta kertovissa runoissa läsnä. Kentän laidalla seisovat aikuiset manaavat kuolleet esiin, ja nämä pelaavat omaa peliään lasten pelin rinnalla. Myös pallolla on runoissa oma persoonallisuutensa: se tahtoo ”poikien vuotavan vähän verta / ja juoksevan itsensä henkihieveriin”.

Runoja, videoita, radiosinfonioita, valokuvia, tanssiteoksia... Tämän vuoden syyskuussa nähdään myös Mäen ohjaama, Antti Auvisen säveltämä kamariooppera Autuus Kansallisoopperassa. Myöhemmin tänä vuonna ilmsetyy valokuvakirja Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? ja ensi vuonna pääsee katsomaan Mäen maalauksia Taidemaalariliiton galleriassa Helsingissä.

Teemu Mäki näyttää taiteilijana olevan oman aikansa renessanssi-ihminen, mukana vähän kaikessa.

Jälleen esille kuitenkin nousee Mäelle tyypilliseltä vaikuttava toisaalta-toisaalta-ajattelu.

”Yhtäältä voi ajatella, että olen monessa mukana”, hän pohtii. ”Ja se on tavallaan kiistatta totta.”

”Mutta ehkä vielä useammin mulla on sellainen kummajaiskokemus, että en ole oikeastaan kotonani missään näistä.”

Vaikka kuuluminen vähän kaikkialle eikä oikein mihinkään saattaa toisinaan tuntua apealta, kokee Mäki tilanteen pääosin vapauttavaksi.

”Mulla on ulkopuolisen näkökulma. Ja mä nautin siitä ja tarvitsen sitä.”

Pakolaiskeskusteluja-dokumentti Yle Teema & Femillä 7. huhtikuuta klo 23.45. Samana päivänä myös Areenassa.