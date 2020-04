Romaani

Jan Forsström: Aikuisia ihmisiä. Teos. 253.

Puuttuukohan tästä vähän alle nelikymppisten taiteilijoiden joukosta jokin ala: on näytelmäkirjailija, runoilija, kuvataiteilijoita, sketsimaakari, studionpitäjä rokkareineen, klassisen musiikin yhtye, tanssijatkin…

Jan Forsström on koonnut koko kavalkadin toiseen proosakirjaansa Aikuisia ihmisiä. Muotona on sarja erillisiä tarinoita tai novelleja, joissa kussakin vilahtaa toisten tarinoiden henkilöitä.

Sehän kaiketi tarkoittaa, että kirjan voi käsittää myös romaanina.

Jan Forsström on ennen kirjailijan uraa tehnyt käsi­kirjoituksia elokuviin, ja se näkyy uudessakin kirjassa. Henkilöt puhuvat paljon. Dialogi kulkee todenmakuisena puhekielenä väliin siihen malliin, että on vaikea seurata, kumpi puhujista on äänessä.

Forsström tuntuu tarkkailleen ikäpolveaan ympärillään harvinaisen tarkasti. Hän saattaa varmaan parikymmentä ihmistä kerta toisensa jälkeen ratkaisun äärelle: miten eteenpäin, kun pitää valita työtehtävän, vaimon tai rakastajan välillä.

Kokonaan ironisesti kirjan nimeä ei tarvitse ymmärtää. Kyllä, toilaillaan paljon, mutta olosuhteet pakottavat, ainakin välillä, näkemään muutakin kuin oman navan, jota toki tuijotetaan turhankin kanssa. Eikä aina ihme, kun toimeentulo pitää repiä jostain.

Etenkin kirjan avaus on vahva: museossa nykytaiteen parissa puuhaava nainen pallottelee kahden täysin erilaisen miehen välillä. Maailma tarjoaa vaihtoehtoja, ei täydellisyyttä. Toisella on, mitä toiselta puuttuu. Valitako vartija vai vikamies, rujo voima vai pohtiva turvallisuus?

Toinen novelli tosin tyytyy näyttämään sketsiohjelman tekijöiden turhaa pullistelua. Mutta kolmannessa novellissa tai jaksossa ratkotaan jo vaikuttavasti runoilijan parisuhdetta Italiassa. Jaksossa on tässä kirjassa ominaisia sisäisiä vivahteita ja sille harvinaista kielellistä herkkyyttä.

Silti monta kertaa vietetään aikaa kapakassa, kohelletaan ja esitetään nokkelaa.

Aina Forsström kuitenkin kääntää tilanteen uuteen uskoon. Puhelin soi ja pitää tehdä valinta hauskuuden ja velvollisuuden välillä. Lapsien lisäksi vanhemmat, eivät välttämättä täysiä aikuisia hekään, irrottavat taajaan juhlivat ja pariutuvat nuoret aikuiset omista ympyröistään.

Pysäytys on pari kertaa kova: nainen masentuu, kun sisar kuolee. Forsström kuvaa erityisen taitavasti aviomiehen ongelmaa: hakeako iloa muualta vai jäädäkö tukemaan vaimoa. Kerran joudutaan hakemaan nuorta naista buddhalaisesta yhteisöstä. Nainen paljastaa, että oli ollut kovin onneton kirjan maailmassa normaalina pidettyyn elämään.

Näin Aikuisia ihmisiä luo pari kertaa kriittisen katseen kuvaamisensa ihmisten elämään. Muuten Forsström tuntuu vain rekisteröivän heidän vaiheitaan. Tällaista se on. Parasta kirjassa kuitenkin, on sisäisten ristiriitojen repivän terävä kuvaus.

Lopuksi henkilöt kerätään yhteen hääjuhliin. Juhlapuhe on hillitön. Lukija saa pohtia, ovatko henkilöt kypsyneet edellisestä kerrasta.

Varmasti voi puhua kokonaisen sukupolven kokemusmaailmasta: Helsingin kapakat, vegaaniset ruuat, musiikkitelevisiosarjat ja viinit tulevat luetelluiksi, ja silloin tällöin päädytään jonkun sänkyyn, halusta tai muuten vain, oli vapaa tai ei.

Vähän yllättää, että näin laajassa teoksessa ei puhuta taiteen lisäksi enemmän elämänviisauksia. Saati politiikkaa. Jälkimmäistä harva varmaan kaipaa romaaniin – tai novelleihin – mutta uskollisen läheltä arjen käytäntöjä ja omaa petiä tässä pääosin edetään.

Taitavan henkilökuvauksen ja joskus piinallisenkin tarkan vuorovaikutustilanteiden vastapainoksi on sanottava, että tyyli on vähän liikaakin arkisten tilanteiden renki.

Kerronta seuraa muutenkin läheltä henkilöiden tajuntaa, eikä aina oikein tunnu jalostuneen kirjalliseksi tekstiksi.

Forsströmin kerronta ei ole koskaan minämuotoista, vaikka hääjakson bravuurissa lähestyykin sitä.

Kertoja ei ole silti aivan kaikkitietävä hahmo, kuin henkilö muiden joukossa, joka pysähtyy välillä pohtimaan, mistä kaikessa on kyse, päättää sitten kuitenkin seurata henkilöitä, meni syteen tai saveen.

Jää auki, miksi saman barokkiyhtyeen kaksi jäsentä vehtaavat toistensa eikä puolisoittensa kanssa. Toisen kerran taas käy selväksi, että vanhempi mies vetää puoleensa tasaisuudellaan. Selvä pakopaikka, haamukuva tyynestä keitaasta, moni lukija varmaan toteaa.

Aikuisten ihmisten kertojan tai kertojien tehtävä on rekisteröidä sarjan pieniä mokia, jotka eivät kuitenkaan johda välttämättä mihinkään peruuttamattomaan. Ellei nyt siihen, että lopulta lapsi tuo elämään uuden haasteen, jopa onnen välähdyksiä. Vastuutakin otetaan pienen remuamisen jälkeen.