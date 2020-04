Kulttuuri | 60-vuotias

Nukketeatteri ei ole vain lapsille: Juha Laukkanen on esiintynyt niin Thaimaan kuninkaan syntymäpäiväfestivaaleilla kuin Savonlinnan oopperajuhlilla

Juha Laukkaselle on tärkeää, että esityksessä on jokin opetus. Hän on kertonut nukketeatterin keinoin lapsille muun muassa pöytätavoista ja suomalaisista kulttuurihenkilöistä.