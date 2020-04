Kirjallisuus

Kirjojen verkkomyynti on vilkastunut runsaasti koronavirusepidemian aikana. Myös äänikirjoja kuunnellaan eristyksissä enemmän.

Adlibriksestä kerrotaan, että heidän myyntinsä on kasvanut liki 80 prosenttia viimeisen viikon aikana verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Adlibris myy nykyään paljon muutakin kuin kirjoja, mutta kirjojen kysyntä on kasvanut erityisen paljon.

”Suomi on tällä hetkellä erittäin haastavassa tilanteessa, jossa meitä kaikkia vaaditaan ottamaan sosiaalista etäisyyttä. Todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että verkkokaupasta ostaminen on lisääntynyt ja ihmiset etsivät ajanvietettä kotiin eritoten kirjoista”, Adlibriksen myyntipäällikkö Sakari Luovio kertoo tiedotteessa.

Myös päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kotona oleminen näkyy myyntitilastoissa. Adlibriksesta tilataan nyt aiempaa enemmän lastenkirjoja, askartelutarvikkeita ja pelejä. Sama kehitys näkyy myös Ruotsissa ja Norjassa.

Peleistä erityisen suosittuja ovat tuhannen palan palapelit ja pelikorit. Lisääntynyt kotoiluaika näkyy myös ruokakirjojen kysynnän kasvuna.

Kaunoteoksista ostetaan erityisesti dekkareita.

Epidemiatilanne näkyy myös äänikirjapalveluissa.

”Meille on viimeksi kuluneen kahden viikon aikana tullut enemmän uusien asiakkaiden rekisteröitymisiä kuin aiemmin saman mittaisessa ajassa koko tänä vuonna”, Bookbeatin liiketoimintapäällikkö Sari Forsström kertoo sähköpostitse.

”Samaten kirjoja kuunnellaan ja luetaan palvelussamme enemmän kuin koskaan ja viime sunnuntaina (29.3.) Suomen palvelussa kuunneltiin enemmän kirjoja kuin koskaan aiemmin yhden päivän aikana. ”

Bookbeatin liiketoimintapäällikkö Satu Forrströmin mukaan kirjoja kuunnellaan ja luetaan palvelussa enemmän kuin koskaan. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Lajityypeistä Bookbeatin käyttäjiä kiinnostavat selvästi eniten viihde, jännitys ja lastenkirjat.

Suosittuja ovat etenkin sarjat, joihin on tullut uudia osia. Forsström mainitsee esimerkiksi Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -sarjan ja Elly Griffithsin Norfolkiin sijoittuva Ruth Galloway -sarjan.

Lukijat kaipaavat myös huumoria. Paula Norosen teos Tarja Kulho, räkkärimarketin kassa on ollut suosittu.

Lastenkirjojen kuuntelu on kasvanut selvästi Bookbeatissa.

”Niistä aivan omalla tasollaan on Harry Potter -sarjan suosio”, Forsström kertoo.

Klassikoita sen sijaan ei lueta poikkeuksellisen paljoa, vaikka niidenkin kohdalla näkyy jonkin verran kysynnän kasvua.

”Jonkin verran näkyy se, että ihmiset ajattelevat, että nyt on aika ja aikaa ryhtyä jonkin sellaisen kirjan kuunteluun, jota on pidempään aikonut: Sinuhe, Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjan tähden alla tulevat esiin.”

Forsströmin mukaan silti eniten kuunnelleen uutuuksia ja pidempien sarjojen osia järjestyksessä.

”Siinä mielessä äänikirjojen kulutus muistuttaa esimerkiksi Netflixin käyttöä. Sarjoja ahmitaan.”

Liiketoimintapäällikkö uskoo, että äänikirjojen suosiota koronavirustilanteen aikana siivittää myös se, että kirjoja kuunnellaan paljon ulkona kävely- ja juoksulenkeillä muiden liikuntamahdollisuuksien ollessa nyt minimissä.

Akateemisen kirjakaupan maaliskuun myynti on kolminkertaistunut viime vuoden maaliskuuhun verrattuna.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Noora Teiste sanoo, että selkein nousu on kuun puolivälin jälkeen, kun rajoitustoimet kunnolla alkoivat.

”Verkkokaupan osuus kokonaismyynnistämme on edelleenkin hyvin pieni. On silti mukava huomata, että oletettavasti osa normaalisti myymälöissä asioivista asiakkaistamme on suositusten mukaisesti löytänyt verkkokauppaamme”, Teiste sanoo.

Akateemisen verkkokaupasta ostetaan korona-ajan luettavaksi erityisesti pokkareita ja niistä etenkin dekkareita. Kuten muissakin verkkokaupoissa, tällä hetkellä lastenkirjoja ja puuhakirjoja ostetaan paljon.