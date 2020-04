Alex Schulman on erittäin tunnettu ruotsalainen kirjailija ja mediapersoona. Kuva: Magnus Laupa

Ruotsalainen kirjailija Alex Schulman halusi ymmärtää itsessään olevaa pimeyttä ja alkoi etsiä syitä käytökselleen sukunsa menneisyydestä. Hän sai selville isovanhempiensa salaisuuden, kolmiodraaman, josta hän kertoo kirjassaan Polta nämä kirjeet.

Julkaistu: 2:00

Tukholma

Lapseni pelkäävät minua.

Näin ajatteli kirjailija Alex Schulman, 44. Kesti kauan tajuta se, mutta vähitellen hän alkoi nähdä pieniä merkkejä katseissa ja eleissä. Näki miten lapset kaiken aikaa lukivat tilanteita ja pitivät silmällä isänsä reaktioita.

Pienikin vastoinkäyminen – meteli, stressi, väärinymmärrys – riitti siihen, että Schulman poltti päreensä. Ei hän ollut koskaan siitä luonteenpiirteestään pitänyt, mutta kuvitteli aina kärsivänsä siitä itse enemmän kuin muut.

Vasta erään vaimonsa kanssa käydyn rajun riidan jälkeen hän ymmärsi, että hänen mielessään kytevälle vihalle on tehtävä jotain.

Muuten kaikki hajoaa ympäriltä.

Polta nämä kirjeet kertoo Alex Schulmanin isoäidistä Karin Stolpesta (kuvassa).

Näin käynnistyy ruotsalaisen Alex Schulmanin omaan elämään perustuva romaani Polta nämä kirjeet (Otava, suom. Jaana Nikula).

Romaanissaan Schulman kertoo huomaavansa, että hänen lastensa tavassa suhtautua isänsä vihaan oli jotain epämiellyttävän tuttua: hän oli itse toiminut samoin koko lapsuutensa. Siksi hän alkaa etsiä syitä käytökselleen sukunsa menneisyydestä. Ratkaiseva oivallus tapahtuu terapeutin vastaanotolla:

”Näetkö mistä kaikki äitisi suvun puoleiset konfliktit alkavat?”

Katselen äidin sukua, seuraan siksakkuvioita ylöspäin sukupolvien halki, liu’utan sormeani pitkin vihan piikkilankoja ja näen miten ne kaikki yhdistyvät ylhäällä yhteen henkilöön, isoisääni Sven Stolpeen. (Lainaus romaanista)

Schulman alkaa penkoa isoisänsä elämää ja saa selville valtavan salaisuuden, jota hänen isovanhempansa ovat hautoneet vuosikymmenet.

Vähitellen hänelle selviää myös, mitä raivoa isoisän elämässään kokemat pettymykset ja mustasukkaisuuden tunteet synnyttävät. Isoisä myrkyttää lastensa elämän ja jättää jälkeensä tuhon, joka heittää varjonsa seuraavaankin sukupolveen.

Alex Schulmanin isoisä Sven Stolpe oli tunnettu kirjailija ja kirjallisuuskriitikko. Kuva: BERTIL ERICSSON/CODE 1002

Kun Schulmanin romaani (ruots. Bränn alla mina brev) julkaistiin Ruotsissa vuonna 2018, se herätti valtavasti huomiota paljastamalla kolmiodraaman, jonka osapuolia olivat maan kulttuurieliittiin kuuluneet arvostetut kirjailijat Sven Stolpe ja Olof Lagercrantz. Kävi ilmi, että Schulmanin isoäidillä Karin Stolpella (1907–2003) oli ollut nuoruudessaan suhde Lagercrantziin.

Vaikka suhde oli lyhyt, rakkaus ei koskaan sammunut.

”Romaani kertoo miehestä, jolla on ongelmia itsensä kanssa, ja hän löytää avaimen niihin isoisänsä kautta. Uskon, että siihen tarinaan moni voi samaistua. Mutta ennen kaikkea romaani on hyvin surullinen rakkaustarina”, Schulman sanoo.

Juuri suomeksi saatu teos on Alex Schulmanin neljäs romaani. Nimi viittaa kirjeisiin, joita hänen isoäitinsä lähetti Olof Lagercrantzille 1930-luvulla. Schulmanin löydettyä kirjeet moni asia sai selityksensä.

”Isoäidissä oli surullisuutta, jota en koskaan ymmärtänyt ja josta en saanut otetta. Ehkä surullisinta tässä tarinassa on se, että rakkaus kesti niin kauan, yli 60 vuotta. Näytti siltä kuin se ei olisi koskaan loppunut”, Schulman kertoo.

”Joskus tämän prosessin aikana huomasin toivovani, että tämä nuori tyttö pystyisi ratkaisemaan asian ja jättäisi Sven Stolpen. Mutta silloin tietenkään minua ei olisi olemassa.”

Olof Lagercrantz oli tunnettu kirjailija ja Dagens Nyheterin päätoimittaja. Kuva: Juha Kärkkäinen

Schulmanin isoisä Sven Stolpe (1905–1996) oli toimittaja ja kirjallisuuskriitikko sekä yksi Ruotsin kaikkien aikojen tuotteliaimpia ja luetuimpia kirjailijoita. Olof Lagercrantz (1911–2002) oli kirjailija ja toimittaja, joka työskenteli 1960–70-luvuilla Dagens Nyheterin päätoimittajana.

He vihasivat toisiaan.

Jopa Lagercrantzin nimen mainitseminen Stolpen perheen päivällispöydässä oli ehdottomasti kielletty.

”Opiskellessani kirjallisuustiedettä minulla oli kerran Olofin kirjoittama kirja mukana isovanhempieni luona. Kirja oli keittiön pöydällä ja muistan, miten isoäitini siirsi sen pöydältä sivuun sanakaan sanomatta. Me emme koskaan puhuneet Olof Lagercrantzista.”

Kirjailija Alex Schulmanin isä oli suomenruotsalainen toimittaja Allan Schulman, joka teki Ruotsissa uran tv-alalla. ”Suomalainen melankolia, minussa on sitä paljon. Myös isäni oli melankolikko”, hän kertoo. Kuva: Magnus Laupa

Kirjeet luettuaan Schulman näki ihailemansa isoisän uudessa valossa. Sven Stolpe oli julma mies, joka ei koskaan antanut anteeksi vaimonsa syrjähyppyä.

Kun Schulman luki läpi isoisänsä ja Lagercrantzin kaunokirjallista tuotantoa, hän huomasi molempien kirjoittaneen koko elämänsä ajan samasta asiasta: Stolpe petollisesta, halpamaisesta aviovaimosta, Lagercrantz kerran kohtaamastaan kauniista ruususta.

”Kumpikaan ei voinut unohtaa mitä tapahtui noina kesäpäivinä vuonna 1932. Toinen heistä kulkee elämänmittaiseen pimeyteen. Toinen ei lakkaa koskaan haaveilemasta”, Schulman kirjoittaa omassa romaanissaan.

Miksi Karin Stolpe ei vain jättänyt miestään? Voiko Schulman ymmärtää isoäitinsä ratkaisua?

”Hän ei uskaltanut monestakaan syystä. Oli väkivallan uhkaa, isoisäni itse asiassa yritti tappaa hänet. Jos olet kokenut sen, tietenkin pelkäät, että niin tapahtuu uudestaan. Jossain vaiheessa hän päätti, että näin tämä nyt tulee menemään.”

Schulman epäilee, että hänen isoäitinsä, kääntäjä ja kirjailija itsekin, ei olisi ilahtunut siitä, että hänen tarinansa joskus kerrotaan koko maailmalle, koska hän ei milloinkaan halunnut olla huomion keskipisteessä.

”Hän inhosi sitä. Mutta koen, että annoin isoäidilleni äänen ja hyvityksen. Koska kaikkien näiden vuosien aikana vain nuo kaksi miestä puhuivat ja kirjoittivat. Vuosien ajan he kertoivat tarinaa, mutta isoäitini ei koskaan annettu sanoa mitään.”

Vaikka kirja kertoo Ruotsissa hyvin tunnettujen ihmisten elämästä, ei lukijan Schulmanin mielestä tarvitse tietää heitä ennestään.

”Uskon, että suurin osa suomalaisista ei tiedä, keitä he olivat. Vai täytyykö heidät tuntea kokeakseen tarinan kiinnostavaksi? Uskon tarinan olevan eeppisempi.”

Romaanista on Ruotsissa tekeillä jo elokuvakin. Sen ohjaa Björn Runge.

Mutta entä se Schulmanista kumpuava viha, jolle hän halusi löytää syyn? Pääsikö hän siitä eroon?

”Ehkä se on jotain, joka kulkee mukanani koko elämäni. On yhä tilanteita, joissa reagoin niin, että menen pimeyteen, mutta yritän pitää sen sisälläni. Uskon, että olen parempi ihminen”, hän sanoo.

”Osaan olla myös oikein hyvä isä, mutta siitä ei voi kirjoittaa romaania.”

Polta nämä kirjeet ei ole ensimmäinen romaani, jossa Schulman kirjoittaa omasta elämästään. Hän on aiemmin kirjoittanut kirjan paitsi vaimostaan ja äidistään myös isästään Allan Schulmanista. Hän oli suomenruotsalainen toimittaja, josta tuli Ruotsissa tunnettu tv-tuottaja.

Siitä, minkä tuntee hyvin, on tietysti helppo kirjoittaa, mutta viimeisimmässä romaanissaan Schulmanin täytyi kyetä myös hahmottamaan nuoren naisen rakastumisen vaiheet. Se oli vaikeaa.

”Lopulta istuin alas ja kirjoitin sen, mutta minulta meni siinä kolme kertaa enemmän aikaa kuin normaalisti ”, Schulman kertoo tukholmalaisessa ravintolassa.

Alex Schulman kirjoittaa usein Tukholman Stureplanilla sijaitsevassa italialaisravintolassa. ”Siinä on jotain, josta pidän, että olen yksin muiden joukossa. Haluan nähdä ihmisiä, mutta en halua heidän olevan lähellä.” Kuva: Magnus Laupa

Tapaan Schulmanin maaliskuun alussa ennen lounasaikaa hänen kantapaikassaan Stureplanilla. Hän istuu yksin tyhjän ravintolasalin peräpöydässä edessään jo seuraavan, ensi syksynä Ruotsissa julkaistavan Överlevarna-nimisen romaanin ensimmäinen käsikirjoitusversio. Schulman käy läpi kustannustoimittajan korjausehdotuksia ja tekee siihen tarvittavia muutoksia.

Istumme siis Schulmanin ”toimistossa”, sillä hän tykkää kirjoittaa ihmisten keskellä.

”Mutta haluan silti olla yksin, ja sellaista paikkaa on vaikea löytää. Minun täytyy nähdä ihmisiä, mutta en halua heidän olevan lähellä”, Schulman sanoo.

Hän kertoo kirjoittaneensa kaikki romaaninsa tässä ravintolassa. Tosin nykyään paikka on aika suosittu ja monet ihmiset siellä käydessään haluavat jutella kirjailijan kanssa, joten työnteko on vaikeutunut. Silloin kun Schulmanilla on kirjoittamisessaan menossa todella tärkeä ja keskittymistä vaativa vaihe, hän siirtyy hiljaiseen kahvilaan.

Alex Schulmanin seuraava, ensi syksynä ilmestyvä romaani Överlevarna kertoo kolmesta veljeksestä, jotka ovat vuosien saatossa etääntyneet toisistaan. Tarinalla on jälleen yhtymäkohtia Schulmanin omaan elämään, mutta tämän romaanin tarina on ensimmäistä kertaa enemmänkin fiktiivinen Kuva: Magnus Laupa

Alex Schulman on ollut jo vuosia Ruotsin tunnetuimpia kirjailijoita ja mediapersoonia, todella iso julkkis. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on tehnyt Ruotsin suosituimpiin lukeutuvaa podcastia yhdessä kirjailija Sigge Eklundin kanssa. Lisäksi hänen kolumnejaan voi lukea viikoittain Expressen-lehdestä.

Schulman on ponnistanut julkisuuteen ennen kaikkea digitaalisilta alustoilta. 2000-luvun alussa hän herätti huomiota blogillaan, jossa hän kirjoitti hyvin provosoivasti ja irvailevasti julkisuuden henkilöistä. Schulman on myös pyörittänyt verkkomedia Stureplan.se:tä ja juontanut televisio-ohjelmia. Hänet on opittu tuntemaan hyvin suorasanaisena ja kärkkäänä tyyppinä, joka ärsyttää ihmisiä.

Ja kuten lukuisista ylistävistä arvioista on käynyt ilmi, Alex Schulman osaa kirjoittaa myös todella kauniita romaaneja, aivan uskomattoman hienoja, herkkiä ja tarkkanäköisiä. Siinä on jotain niin ristiriitaista, että moni ruotsalainen ei tiedä, miten suhtautua häneen.

Kirjailijaystävykset Alex Schulman ja Sigge Eklund aloittivat yhteisen podcastin vuonna 2012. Kerran viikossa julkaistava podcast on Ruotsin suosituimpia. Kuva: Anders Wiklund

Schulman sanoo, että juuri kirjailijaksi hän on aina halunnut. Hän sanoo kirjoittaneensa koko elämänsä. Lapsenakin hän lähetti kaikki tekstinsä luettavaksi isoisälleen, joka oli aina hyvin rohkaiseva. Ensimmäistä romaaniaan Schulman tarjosi kustantamoon ollessaan 18-vuotias.

”Olen erittäin tuottelias kirjoittaja ja opin koko ajan. Luin tämän uusimman romaanini ja olen sitä mieltä, että en olisi pystynyt kirjoittamaan näin aiemmin.”

Jotta elämä ei menisi yksitoikkoiseksi, Schulman on jälleen tekemässä uuden aluevaltauksen: hän on kirjoittanut ensimmäisen näytelmänsä. Se on monologi nimeltä Tröstrapporter, jota tullaan esittämään Dramatenin suurella näyttämöllä. Esityksen ohjaa Schulman itse.

Ensi-illan piti olla nyt huhtikuussa, mutta koronavirusepidemia siirsi sen syksyyn. Pari viikkoa haastattelun jälkeen Schulman kertoo sähköpostitse koronaviruksen muuttaneen kaiken.

”Livepodcast-kiertueeni Siggen kanssa siirtyi syksyyn. Emmekä ehtineet edes aloittaa harjoituksia, sillä päivää ennen ensimmäisiä harjoituksia koko Dramaten suljettiin.”

Schulmanin piti esiintyä toukokuussa myös Suomessa Helsinki Lit -tapahtumassa, mutta sekin peruuntui.

Ehkä kiireisellä kirjailijalla on nyt aikaa hieman hidastaa tahtia ja rentoutua rakastamallaan tavalla: saunomalla. Intohimo saunomiseen on nimittäin suomalaisin asia, jonka hän on suomenruotsalaiselta isältään perinyt.

”Saunon joka päivä, olen pakkomielteinen sen suhteen. Jokaiseen asuntoon, johon olen muuttanut, olen rakentanut saunan.”

Polta nämä kirjeet on juuri ilmestynyt suomeksi Jaana Nikulan suomentamana.

Näyttelijä Krister Henriksson (edessä) on pääroolissa Alex Schulmanin (oik.) käsikirjoittamassa ja ohjaamassa monologinäytelmässä Tröstrapporter. Sen ensi-ilta on Dramatenissa syksyllä. Jacob Mühlrad (vas.) säveltää ja soittaa yhdessä Joel Lyssaridesin kanssa. Kuva: Jakob Bengtsson