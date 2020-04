”Musiikista kirjoittaminen on kuin arkkitehtuurista tanssimista.”

Jos miettii musiikin ja kielen suhdetta, vastaan tulee jossain vaiheessa väistämättä tämä ikivihreä lentävä lause. Se osoittaa sanojen perimmäisen riittämättömyyden musiikin kuvaamiseen.

Lentävä lause on syystäkin lentävä: se on nokkela ja sen pohjana on kärkevä ajatus. Mutta mistä se on peräisin?

Kukaan ei tiedä. Sutkausta on sovitettu Thelonius Monkin, Laurie Andersonin, Steve Martinin, Frank Zappan ja monen muun suuhun, mutta kukaan heistä ei tiettävästi ole lauseen keksijä. Jostain se on vain ilmaantunut puheenparteen, ainakin lentävistä lauseista kirjan kirjoittaneen Garson O’Toolen mukaan.

Lausahduksen totuusarvoa on vaikea kiistääkään: musiikkia ei voi kuvata täsmällisesti sanojen avulla, sillä kyseessä on kaksi eri asiaa, joiden olemukset ovat pohjimmiltaan täysin erilaiset. Kääntöpuolena on se, että myöskään sanataidetta ei voi kuvata aukottomasti musiikin keinoin. Toki sekä sävelillä että sanoilla on tehty huikeita urotöitä, mutta kummankaan avulla ei voi täsmälleen tavoittaa sitä mitä toinen ilmaisee.

Tämä ei ole kuitenkaan estänyt kirjoittajia eikä muusikoita. Musiikista on kirjoitettu ja puhuttu vuosituhansien ajan. Jo muinaiset kreikkalaiset: Platon pohtii musiikkia Valtiossa ja Timaioksessa, Aristoteles Politiikassa. Ne ovat ensimmäiset tekstit Oliver Strunkin ja Leo Treitlerin toimittamassa massiivisessa Source Readings in Music History -kirjassa, joka 1 500 sivullaan käy läpi keskeisiä musiikista kirjoitettuja tekstejä. Siinä on jo arkkitehtuuritanssijallekin tekemistä.

Toisaalta ei ole moni säveltäjäkään kieltäytynyt sanataiteen käytöstä sävellyksensä pohja- tai taustamateriaaleina, mistä todistuksena ovat lukemattomat oopperat, laulut, sinfoniset runot ja muu ohjelmamusiikki.

Säveltäjien tarkoituksena tuskin on tyhjentää esimerkiksi laulun pohjana olevan runon merkitystä. Mutta musiikki voi syventää runon näkökulmaa tai auttaa ymmärtämään sen sanomaa.

Samasta asiasta on luonnollisesti kyse silloin, kun kirjoittaja tai puhuja lausuu viisaita musiikkiteoksesta. Varsinainen omaa häntäänsä pureva käärme eli ouroboros syntyy, kun puhutaan musiikista, joka on syntynyt sanojen pohjalta, eli esimerkiksi lauluista tai oopperasta.

Se on positiivinen noidankehä. Sana ja sävel kieppuvat toistensa ympärillä ja syventävät toisiaan. Siksi musiikista lukeminen on tavattoman kiehtovaa ja sivistävää. Suosittelen kaikkia musiikista vähänkään kiinnostuneita tarttumaan soittimen tai äänitteen lisäksi kirjaan.

Esimerkiksi näin pääsiäisen aikaan, kun klassisen musiikin ystävät kuuntelevat paljon passioita, kannattaa lukea musiikkitieteilijä Topi Linjaman kirjoittama ja vasta ilmestynyt kirja Matkaopas Matteus-passioon (Basam).

Se paneutuu passiosävellyksistä suurimpaan. Sävellyksen ylivoimaisuus on niin ilmeinen, että suurin osa ymmärtää sanomattakin: kyse on juuri Johann Sebastian Bachin (1685–1750) Matteus-passiosta.

Linjaman teos ei edellytä lukijaltaan ammattimaista muusikkoutta tai valtavaa musiikkitietoutta, vaan se pyrkii asettamaan Matteus-passion sävellysaikansa eli myöhäisbarokin kontekstiin. Mikä olennaista, se avaa barokin affektioppia ja retorisuutta: miten tuohon aikaan erilaisten musiikkiaiheiden ajateltiin esittävän tietynlaisia tunnesisältöjä, ja miten säveltäjät kuvittivat käyttämänsä tekstin sisältöjä ja jopa yksittäisiä sanoja selvästi kuultavilla musiikillisilla aiheilla.

Esimerkiksi käärme-sana lauletaan Matteus-passiossa pitkällä, kiemurtelevalla melodiakululla, ja ristiinnaulitsemisesta laulettaessa musiikissa kuuluu usein ristiin menevä neljän sävelen motiivi.

Nykykuulijalle nämä 300 vuotta vanhat musiikilliset signaalit ovat jo muinaishistoriaa eikä niihin useinkaan kiinnitä huomiota, jos ei ole tarkkana. Barokin ajan kuulijoille ne sitä vastoin olivat paljon tutumpaa musiikillista viestintää, varsinkin kun ne passiosävellyksissä ja muissa vokaaliteoksissa ovat niin kiinteässä yhteydessä tekstiin.

Luodessaan katsauksen yksittäisen musiikkiteoksen tekstilähteisiin, yksityiskohtiin ja tulkintakysymyksiin Linjaman kirja tuo mieleen tenorilaulaja Ian Bostridgen Winterreise-kirjan Schubertin talvinen matka, jonka senkin julkaisi Suomessa Basam-kustantamo vuonna 2015. Sekä Linjamalla että Bostridgella on jo vuosikymmeniä kestänyt intohimoinen suhde käsittelemiinsä teoksiin – Bostridgella laulajana, Linjamalla kuuntelijana ja musiikkitieteilijänä.

Kumpikaan teos ei ole varsinaisesti kovaa tiedettä vaan ne on suunnattu laajemmalle yleisölle. Mutta selvästi ne ponnistavat musiikkitieteestä ja popularisoivat tutkimusta.

Entä musiikki, joka ei suoraan liity sanoihin, eli absoluuttinen musiikki? Sitä pidetään ohjelmamusiikin vastakohtana, sillä absoluuttisen musiikin ei katsota kuvaavan mitään itsensä ulkopuolista asiaa. Ollaanko siitä puhuttaessa lähempänä arkkitehtuurista tanssimista kuin vokaalimusiikin kanssa? Ehkä hieman: usein joudutaan uhraamaan suurehkot tekstimäärät sellaisen asian käsittelylle, joka musiikkina menee ohi muutamassa sekunnissa.

Toisaalta musiikkiin liittyvän ajattelutyön kiteyttäjänä kirjoitettu tai puhuttu sana on voittamaton.

Myös sanaton musiikki on yleensä luonteeltaan jollain tavalla kertovaa, tai ainakin kuulija mielellään luo sille jonkinlaisen tulkintakehyksen.

Bachin, ja myöhemmin Beethovenin ja Brahmsin ajan tonaalisessa musiikissa dramaattisen kerronnan mahdollistaa vakiintunut tonaalinen harmonia ja sen ympärille kehittynyt muoto-oppi, joiden puitteissa taitavat säveltäjät voivat pelata kuulijan odotuksilla ja yllätyksillä.

Niitä tutkittaessa ollaan perinteisen musiikkianalyysin ja musiikinteorian, eli musiikista kirjoittamisen ytimessä. Yksi taitavimpia musiikkikirjoittajia oli yhdysvaltalainen musiikkitieteilijä Leonard B. Meyer (1918–2007), jonka teos Emotion and Meaning in Music (1956) on edelleen vaikutusvaltainen.

Se osoittaa, miten ihmismieli voi löytää merkityksiä ja tunteen ilmauksia niinkin abstraktista ja aina vain sanallista analyysia pakenevasta asiasta kuin musiikista. Samoin se osoittaa, miten ihmismieli pystyy pukemaan nuo merkitykset sanoiksi. Jos siinä voidaan onnistua, arkkitehtuurin tanssijoillakin on vielä toivoa.