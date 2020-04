Sami Henrik Haapala on tehnyt pitkään immersiivistä teatteria.

Esitysten striimaus verkossa ei ole ainoa vaihtoehto kokea teatteria ja esitystaidetta korona­tilanteessa.

Millainen voisi olla alun perin etäesitykseksi suunniteltu esitys? Sitä pohtii esittävän taiteen ryhmän Kaiken keskuksen lauantaina 4. huhtikuuta verkossa tapahtuva Playdate Remote -tapahtuma. Verkossa muun muassa Zoomissa ja Facebook Livessä tapahtuva Playdate Remote sisältää kolme etäesitystä ja paneelikeskustelun.

Kaiken keskuksen taiteellisen johtajan, immersiivistä teatteria pitkään tehneen Sami Henrik Haapalan mukaan immersiivinen teatteri on taipuvaisempi muuntumaan uuteen tilanteeseen, koska se on aina hyödyntänyt erilaisia esitysmuotoja.

”Immersiivinen eli katsojan sisäänsä sulkeva teatteri pyrkii kyseenalaistamaan perinteisessä teatterissa vallitsevan vahvan valtarakenteen, jossa teatterissa on yksi ja varsin yksisuuntainen yleisösuhde: samassa tilassa on yleisö, joka katsoo passiivisesti, kun toiset esiintyvät lavalla”, Haapala sanoo.

Tämä tapahtuu esimerkiksi pelillisyydellä eli katsojan kutsumisella vuorovaikutukseen esitystilanteessa. Playdate Remoten kaikkia etäesityksiä voi seurata myös osallistumatta.

Haapala tutkii immersiivistä teatteria Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Haapalan mukaan tapahtuman esitykset ovat ikään kuin pelitestejä. ”Immersiivisen teatterin puolella puhutaan pelitesteistä, kun testataan uutta esityskonseptia. Pelisuunnittelun puolella on paljon osaamista, jota kaikki esitykset voisivat tässä tilanteessa käyttää.”

Haapala haluaisi kannattaa vallitsevassa tilanteessa useampia vaihtoehtoja kuin pelkkä esityksen striimaus. ”Meillä on käytössä jo alustoja ja teknologiaa erilaisiin esitysmuotoihin vaikka kuinka paljon.”

Playdate Remoten aloittaa Haapalan johtama paneelikeskustelu etäesityksistä ja niiden mahdollisuuksista vallitsevassa poikkeustilanteessa. Keskustelijoina on etäesitysten suomalaisia asiantuntijoita, Digiteatterin Maria Oiva ja Jyrki Pylväs sekä immersiosuunnittelija Eero ­Tiainen.

Illan esitykset aloittaa kello 19 etäesitysten konkari Ola Lewin. Lewin kutsuu esityksessään Lights and shadows in homeNet katsojat kotiinsa Berliiniin Zoomin välityksellä. Lewin on tehnyt ensimmäisen Skype-esityksensä jo vuonna 2012.

Kanadalaisen Harold Hejazin Zoomissa tapahtuva esitys To Tell the Goof alkaa klo 20.

Se lainaa muotonsa amerikkalaisesta tv-visailusta, jossa pyritään saamaan selville, kuka panelisteista huijaa. Pelissä osallistuja voi ilmoittautua pelaamaan yhtä korkeintaan kahdeksasta panelistista.

Kolmas etäesitys on suomalaisen Miradonna Sirkan Rosalita, jossa osallistujat kutsutaan Rosalitan livestreamiin. Heille annetaan pääsy Rosalitan henkilökohtaiseen Google Driveen, johon hän on koonnut ihmisiltä tosielämän tarinoita.

Esityksessä Rosalita testaa hellävaroen suomalaisille tyypillisiä sosiaalisia ja tunteellisia rajoja. Hän myös kehottaa osallistujia lähettämään omia, nimettömiä tekstejään, joista tulee osa esitystä.

Playdate Remote 4.4. klo 17 alkaen verkossa. Tarkemmat tiedot Kaiken keskuksen nettisivuilla tinyurl.com/playdateremote ja Facebookissa.