Koronavirus on aiheuttanut kohdallani jännittävän lieve­ilmiön: ulkomaalaisten kiinnostus kalsarikännin filoso­fiaan on kasvanut. Suomalainen tapa viihtyä itsekseen kutkuttaa, kun monet maailmalla ovat vetäytyneet vapaaehtoiseen eristykseen.

Esimerkiksi New York Timesin toimittaja Alyson Yhdysvalloista kysyy: Kuinka kalsarikänni syntyi? Milloin siitä tuli suosittua? Pitäisikö ihmisten harjoittaa sitä karanteenin aikana?

Koska olen asianosainen, naputtelen iltaisin vastauksia kysymyksiin. Maabrändiä ei jätetä.

Minusta tuli kaksi vuotta sitten puolivahingossa yksi Suomen epävirallisista maakuvalähettiläistä.

Helmikuussa 2018 ilmestyi kirjani Kalsarikänni – Suomalainen opas parempaan elämään (S&S). Paria kuukautta myöhemmin se julkaistiin Yhdysvalloissa nimellä Päntsdrunk. Tähän mennessä se on käännetty 13 eri kielelle.

Kirjaprojektini käynnistyi alun perin vitsinä. 2010-luvun jälkipuoliskolla kirjamarkkinat olivat sakeina kirjoista, jotka kertoivat pohjoismaisen elämäntavan erikoispiirteistä. Buumin kärjessä oli Meik Wiking, jonka tanskalaista mukavuusfilosofiaa avaava kirja Hygge ilmestyi 2017.

Koska nämä hygge-, lagom-, lykke- ja muut opukset olivat niin sanottuja lifestylekirjoja, ne olivat kaukana todellisesta elämästä. Kustannustoimittajani kanssa kehittelimme ajatuksen tyylilajin parodioimisesta. Mutta kun kirjan teemaksi nousi (itsestäänselvästi) kalsarikänni, tajusimme että sehän on Suomen filosofinen vastaisku – ei pelkkä satiiri yltiöherttaisista verrokeistaan.

Vakiintuneen määritelmän mukaan kalsarikänni tarkoittaa alkoholin nauttimista yksin kotona alusvaatteissa ilman aikomusta lähteä ulos. Konsepti on niin banaali ja typerryttävä, että lähes kaikki ovat ymmärtäneet sen, ettei ohjetta pidä ottaa kirjaimellisesti. Esimerkiksi verkkareissakin voi olla.

Uuden ajan kalsarikänni on matalan kynnyksen tekemättömyyttä, kevyttä hiprakkaa, omaehtoista ja jopa itsekästä vetäytymistä sekä vastapainoa pingottaville elämäntapaoppaille. Se ei ole psykoottista dokaamista, jossa oma kunto heikkenee, eikä se aiheuta kenellekään vaaraa.

Viime kädessä alkoholinkaan nauttiminen ei ole pakollista. Kunhan osaa ottaa tilan hetkeksi omakseen ja nauttia rauhasta.

Mikä niitä ulkomaalaisia toimittajia on sitten kalsarikännissä kiinnostanut?

Toimittaja Italiasta oli hurmioitunut ajatuksesta, että saisi olla joskus yksin kuten kalsarikänneissä yleensä ollaan. Paloma espanjalaisesta sisustuslehdestä oli kiinnostunut kalsarikänniin sopivista valaistuksesta ja tekstiileistä (suosittelin laadukkaasta villasta tehtyä torkkupeittoa).

Brittiläinen stand up -koomikko Russell Howard rakensi televisio-ohjelmaansa oman päntsdrunk-liveosion, johon osallistuin etäyhteyden päästä kotonani.

Parilta innokkaimmilta toimittajalta olen tosin joutunut varmistamaan, että this is partly a joke, you know that?

Samalla aallonpituudella olevien lukijoiden vastaanotto on lämmittänyt mieltä.

Pietarilaisessa Vse Svobodny -kirjakaupassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa vanhempi naislääkäri protestoi, että kirjani yllyttää venäläisiä juopottelemaan.

Muu yleisö hiljensi hänet välihuudoillaan.