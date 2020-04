Yksi osa suomalaisen vaihtoehtomusiikin historiaa koki henkisen päätöksensä torstaina, kun esimerkiksi Radio Novan omistava Bauer Media ilmoitti ostaneensa Basson, joka kuitenkin jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä.

Kuvio on musiikkialalta tuttu: iso ostaa pienen. Usein se tarinallistetaan muotoon, jossa kylmä kaupallinen ahmaisee sisäänsä hienon ja vilpittömän, vaikka pätevät liiketoiminnan lait pienemmässäkin bisneksessä.

Erityinen yllätys kauppa ei ole.

Jo syksyllä Bassoradio lopetti pääosan yli 50 erikoisohjelmastaan ja perusteli sitä ”uudistumisella”. Ohjelmien yllättäen pois potkitut tekijät spekuloivat, että kyse on ”myyntikuntoon laittamisesta”.

Basso Median toimitusjohtaja Riikka Reunanen kuitenkin totesi syyskuussa Antti X Antti -podcastissa, ettei hänellä ollut tietoa mahdollisista kaupoista.

Myös Bauer Median toimitusjohtaja Sami Tenkanen kirjoittaa sähköpostissaan HS:lle, että päätös ei vaikuttanut Bauerin kannalta suuntaan tai toiseen.

Sami Tenkanen. Kuva: Jussi Helttunen

Bassoradio aloitti vuonna 2004. Vakituinen radiotaajuus sillä oli Helsingissä vuodesta 2007 ja puolivaltakunnallisesti vuodesta 2012 lähtien. Vuoteen 2013 asti Basso julkaisi myös aikakauslehteä. Se lopetettiin aikanaan ”radiosta, sivustosta ja tapahtumista irralleen ajautuneena”.

Vuodesta 2018 Bassolla on ollut kaksi muutakin kanavaa: uusinta musiikkia soittava Box ja I LUV 2K, joilla on ollut Helsingin lisäksi yksittäisiä paikallistaajuuksia. Maaliskuun lopussa I LUV 2K:n tilalle tuli Räp, joka soittaa pelkkää kotimaista räppiä ilman juontoja.

Kanavilla on toimilupakautta 2030-luvun loppuun. Tenkasen mukaan taajuudet ja toimiluvat olivat merkittävä tekijä investoinnissa.

Tenkasen mukaan Boxin taajuus on menossa Suomirock-kanavalle, joka on toiminut tämän vuoden alusta Helsingissä väliaikaisella toimiluvalla. Basso ja Räp jatkavat sellaisina kuin ovat.

Indieradioille kaupallisuus on tunnetusti tasapainottelua uskottavuuden ja liikevaihdon välillä. Radio Helsinki on päätyi pitkällisten ja monimutkaisten talousvaikeuksien jälkeen Muusikoiden liiton huomaan.

Myös Basso Media on tehnyt vuosien ajan tappiota. Liikevoitto on kääntynyt plussalle vasta parin viime vuoden aikana. Tällä hetkellä kannattavuus on tilinpäätöstietojen mukaan kunnossa, mutta yhtiö on edelleen valtavan velkaantunut.

Bauerin Sami Tenkasen mukaan tässä kohdin ei ole korrektia kommentoida toisen yrityksen asioita.

Myös kysymys ”pelastusoperaatiosta” tuntuu Tenkasesta ”vähän juhlavalta ajatukselta”.

”Mutta uskon, että saamme käytettyä synergiaetuja hyväksemme ja sitä kautta varmistettua, että tekeminen on terveellä pohjalla”, Tenkanen kirjoittaa.

Suomen radiokenttää dominoi kaksi suurta: myös Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma sekä saksalaiskonserni Bauer.

Journalisti-lehden tuoreessa jutussa Bauerin omistaman tamperelaisen Radio 957:n kanavapäällikkö Ari Ojala sanoi, että isot talot osaavat pitää huolen siitä, että ”radioilla on oikea arvo”.

Spotifyssä räppi ja hiphop kukoistavat kyllä, mutta yhdelläkään Suomen uuden hittimusiikin valtavirtaradioista, kuten Loopilla, Kiss FM:llä, NRJ:llä ja varauksin YleX:llä ei ole selvää räppipainotusta. Miksi?

”Erittäin oikea kysymys. Demografia on haastava tavoittaa”, Tenkanen kirjoittaa.

”Toisaalta voidaan myös kysyä, onko kohderyhmään panostettu tarpeeksi. En tiedä, onko lopullista konsensusta sen suhteen, onko radio hylännyt nuoret vai nuoret radion.”

Entä sitten Basson underground-laahus ja historian paino? Uuden tuotelupauksensa mukaan kanava soittaa ”tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset urbaanit hitit”. Räppipäät ovat kavahtaneet vähemmästäkin.

Tenkasen mukaan on jo kymmenisen vuotta ajoista, jolloin Basso oli hänen mielikuvissaan leimallisemmin räpin ja hiphopin kanava kuin se nyt on.

Itsensä myyminen on silti asia, jota kukaan ei koskaan tahdo myöntää. Erikoisohjelmien lopettamisen voi arvioida aiheuttaneen juuri tällaiseen uskottavuuteen suuren kolhun, vaikka kuulijaluvuissa se ei näkynytkään.