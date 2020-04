Syyllisyydentunto on draamakerronnan perinteikäs, vahvasti vääntävä käyttövoima, puhuttiinpa sitten Sofokleen näytelmästä Kuningas Oidipus (429 eaa.), Lady Macbethin verisistä näköharhoista tai elokuvasta Sofien valinta (1982).

Mainittua perinnettä hyödyntää taitavasti käsikirjoittaja Sara Kadefors kolmiosaisessa ruotsalaissarjassa Tsunami, jonka alussa roolihenkilöihin tarttuu useampikin syyllisyyskoukku.

Sarjan tapahtumat sijoittuvat vuoden 2004 tapaninpäivän tsunamikatastrofin aikoihin.

Tomas (Henrik Norlén) elää avioliitossa Ninan (Liv Mjönes) kanssa ja johtaa lahjoitusten voimin pyörivää hyväntekeväisyysjärjestöä. Heillä on yhteinen lapsi Filip (Baxter Renman), jota Tomas huomaamattaan kohtelee toisin kuin Ninan teini-ikäistä poikaa Ivania (Rufus Glaser).

Ivanilla on ollut vaikeuksia koulussa, ja vanhempaintapaamisten seurauksena Tomas on päätynyt salasuhteeseen Ivanin opettajan Emelien (Louise Peterhoff) kanssa. Myös Ivan on ihastunut Emelieen.

Tomas on päättänyt kertoa joululomalla eroaikeistaan Ninalle, mutta tämä ehdottaa, että Tomas ja Ivan voisivat lähteä kahdestaan jouluksi Thaimaahan. Näin Ivan toivottavasti vakuuttuisi siitä, että Tomas välittää hänestä aidosti.

Opettaja Emelie puolestaan on parisuhteessa vakavasti syöpäsairaan Christianin kanssa. Pari oli eroamassa, kun tieto syövästä tuli, ja he juttelevat yhdessä Tomasista.

Christianin roolissa nähdään Silta-sarjan etsivänä tunnettu Thure Lindhart, joka yhdistää jälleen sujuvasti kitkeryyttä ja lämpimämpiä tunteita.

Ei liene sattumaa, että Tomasin, lempeän opettajan Emelien ja viileämmän Ninan kolmio­draama muistuttaa vastaavaa juonikuviota Mad Men -sarjassa (2007–2015).

Kolmas ja neljäs syyllisyyskimppu viritetään hyväntekeväisyysjärjestön kavallustapauksen ja sitä tutkivan iltapäivälehden toimittajan (Evin Ahmad) varaan. Tabloidin kautta mukaan tuodaan kaikuja tavoista, joilla Ruotsin lehdistö suhtautui tsunamikatastrofiin ja sen uhreihin.

Tsunami-sarjan alun tehokasta otetta kuvaa se, että edellä kuvailtu ladotaan katsojan eteen ensimmäisten 20 minuutin aikana.

Jatko ei etene aivan yhtä napakoissa merkeissä, mutta silti työtä voi sanoa onnistuneeksi, melkein loppuun asti.

Ohjaaja Henrik Georgssonin selkeimpänä sähläyksenä voi pitää epäluontevaa tapaa, jolla alkutekstijaksojen aikana nähtävä vedenalainen kuvamate­riaali uitetaan mukaan kerrontaan.

Ja kun näiden kuvien selitykseen lopulta päästään, huomaa katsojana parinkin roolihenkilön syyllisyyden taakan jo pitkälti liuenneen mielestään.

