”Minua kiehtovat valtavasti pienet suomalaiset muotimerkit ja niiden innovatiivisuus siinä, miten tehdään vaatteita kestävillä periaatteilla ja hyvällä omallatunnolla”, Pirjo Suhonen intoilee.

Suhosella on parinkymmenen vuoden kokemus suomalaisesta muotimaailmasta. Hän on toinen Ivana Helsinki -vaatemerkin perustajista. Suhonen on myös opettanut vaatesuunnittelua muun muassa Aalto-yliopistossa.

Suhosen mielestä suomalainen kuluttaja on edelläkävijä tiedostamisessa, ja sillä on pitkät juuret.

”Sodan jälkeen kaikesta oli pulaa. Sen vaikutuksesta Suomi ei ole vieläkään kertakäyttö­kulttuurimaa. Meillä on mahdollisuudet lanseerata maailmanlaajuisesti uusi tapa kuluttaa muotia.”

Haasteena on, miten se tehdään käytännössä.

”Meillä on innovaatioita ja potentiaalia, mutta Suomella ei ole muotialalla tunnettuutta globaalisti.”

Uudessa radiosarjassaan Muoti-Suomen omatunto Suhonen esittelee kymmenen suomalaista nykypolven muotisuunnittelijaa. Keskittyminen sarjassa vaatteiden suunnitteluun esimerkiksi markkinoinnin sijaan on harkittu valinta.

”Suunnittelija on vallankäyttäjä muun muassa materiaali­valinnoissa. Haluan kysyä, tiedostavatko he tämän ja miten he kokevat sen, että vaatebisneksessä pitää koko ajan tuottaa uutta.”

Avausjaksossa tunnin mittaisessa haastattelussa on Samu-Jussi Koski, joka on brändännyt oman vaatemerkkinsä Samujin ”kiltteydellä”. Taustalla on esimerkiksi lapsuuden kokemus koulukiusaamisesta.

Ohjelmassa ihmetellään sitä, miten pikamuoti hämärtää käsityksiä tuotteiden hinnoista. Koski itse kertoo ostavansa vaatteita myös kirpputoreilta.

Myöhemmissä jaksoissa esitellään muiden muassa Anna Ruohonen, jonka ajatukselle etukäteen tilattavista vaatteista alunperin naureskeltiin muotipiireissä, sekä Outi Korpilaakso, joka on käyttänyt jätteitä vaatemateriaalina.

Arela-vaatetalon Anni Arelan haastattelu muistuttaa, ettei vaatteiden valmistus Aasiassa ole automaattisesti jotakin pahaa. ”Perheyritys on perustanut Nepaliin tehtaan, joka tarjoaa työtä paikallisille naisille”, Arela kertoo.

Koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä sarjassa ei puhuta, mutta Pirjo Suhonen toivoo, että vaikutukset yltäisivät siihenkin.

”Jos yritykset tulisivat huomatuiksi, ne löytäisivät paremmin myös rahoittajia.”

Muoti-Suomen omatunto, Yle Puhe klo 13.02 ja Areena.