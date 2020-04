Yhdysvaltalainen soul-laulaja ja lauluntekijä Bill Withers on kuollut.

Withers kuoli maanantaina Los Angelesissa sydänvaivoihin, kertoi hänen perheensä. Withers oli kuollessaan 81-vuotias.

”Hän puhui vilpittömästi ihmisille ja yhdisti heitä toisiinsa”, perheen lausunnossa sanottiin.

Withers teki mustien laulaja-lauluntekijöiden joukossa uraauurtavaa työtä. Monista hänen herkkien balladien ja groovaavien rytmien yhdistelmistään muodostui aikaa kestäviä ja rakastettuja klassikoita.

Mestarillisissa sanoituksissa käsiteltiin perhettä, ystävyyttä, sydänsuruja, historiaa ja Harlemia.

Withers muistetaan etenkin 1970-luvun hiteistään Ain’t No Sunshine, Lean on Me ja Lovely Day.

Hänet on nimitetty Songwriters Hall of Fameen ja Rock and Roll Hall of Fameen. Grammy-palkintoja hän voitti kaikkiaan kolme.

Länsi-Virginiassa vuonna 1938 syntynyt ja isoäitinsä kasvattama Bill Withers liittyi vain 17-vuotiaana Yhdysvaltain laivastoon, jossa hän palveli kaikkiaan yhdeksän vuotta.

Tämän jälkeen hän teki vuosia wc-istuimia eri lentokonevalmistajille. Vielä siinäkin vaiheessa, kun musiikkiura jo kukoisti, Withers halusi pitää kiinni siviilityöstään. Hän ei uskonut musiikin elättävän itseään pysyvästi.

1970-luvun alussa levy-yhtiö Sussexissa kuultiin Withersin samettisella ja sielukkaalla äänellä tulkitsema demolevytys, ja tuottaja Booker T. Jonesin huomassa tehty ensilevy Just as I am näki päivänvalon vuonna 1971. Levyn kannessa Withers poseeraa työpaikallaan lounaslaatikko kädessään.

Levyltä irrotetusta Ain’t No Sunshine -singlestä muodostui muusikon läpimurtohitti. Vuonna 1972 kappale voitti parhaan rhythm and blues -kappaleen Grammy-palkinnon.

Laulua pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimpana erokappaleena. Rolling Stone -lehti on rankannut sen maailman 500 parhaan laulun listalla sijalle 285. Sitä on kuultu useissa elokuvissa, ja omia versioitaan siitä ovat tehneet lukuisat laulajat Michael Jacksonista lähtien.

Kun levy-yhtiö mainosti Withersin saavutuksia kultalevyn sijaan kultaisella wc-istuimella, lauluntekijäkin alkoi lopulta ymmärtää, että on aika keskittyä musiikkiin.

Kuuntele Ain’t No Sunshine alta tai tämän linkin takaa:

Myös Withersin muut jättihitit syntyivät Ain’t No Sunshinen vanavedessä 1970-luvulla.

Withersin lapsuuden gospelsävelmistä ja virsistä vaikutteensa saanut Lean on Me kuvaa ystävyyden voimaa, ja sitä on soitettu muun muassa Bill Clintonin ja Barack Obaman virkaanastujaisissa.

Viime aikoina se on yhdistetty koronaviruspandemiaan, koska monet ihmiset ovat julkaisseet siitä omia versioita tukeakseen terveydenhoitohenkilöstöä, kertoo BBC.

Withers riitaantui Sussex-yhtiön kanssa ja päätyi levyttämään Columbialle vuonna 1976. Hittejä syntyi seuraavien kolmen vuoden aikana lisää, muun muassa optimistinen Lovely Day.

Vuosien levytystauon jälkeen Withers teki vielä yhden levyn vuonna 1985, minkä jälkeen hän jäi varhaiselle eläkkeelle.

Vuonna 2009 julkaistiin dokumentti Still Bill, joka selvitti syitä siihen, miksi Withers lopetti musiikkiuransa niin varhain. Samalla se kuvasi, millainen ihminen Withers oli.

”Withers elää edelleen onnellisena. Still Bill kertoo miehestä, joka päätyi listojen kärkeen, käveli pois siitä kaikesta vuonna 1985 ja on tyytyväinen, että teki niin”, kirjoitti Chicago Sun-Times -lehden kriitikko dokumentista.