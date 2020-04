Romaani

Heikki Kännö: Runoilija. Sammakko. 568 s.

Friedrich Nietzschen filosofian suhteesta natsismiin on taitettu peistä jo kohta sadan vuoden ajan, mutta aiemmin en muista lukeneeni aiheesta vetävää jännitysromaania. Tässä sellainen nyt on, ja vastoin todennäköisyyksiä kotimaisen nykykirjailijan tekemänä.

Heikki Kännön kolmannen romaanin panokset ovat suuret. Metafyysisen trillerin pelilaudalle marssitetaan Faust-myytti persoonallisine paholaisineen, Richard Wagnerin ja Georges Bizetin hengeltään vastakkaiset oopperateokset, Nietzschen viimeisten vuosien suuruudenhulluus ja mielenterveyden järkkyminen sekä kaiken kukkuraksi Rudolf Steinerin antroposofinen maailmankatsomus, johon kuuluva, maailmankaikkeuden tiedon tallentava Akasha-kirjasto toimii eräänlaisena romaanin lisättynä todellisuutena – itse asiassa todellisempana kuin todellisuus itse.

Jos kaikki tämä kuulostaa liian sakealta, asiasta ei kannata tässä vaiheessa välittää. Kännöllä on taito kirjoittaa tavalla, joka mahdollistaa myös täysi­määräisen keskittymisen juoneen ja siinä kehkeytyvään tragediaan. Käänteitä riittää useamman keskiverto­dekkarin edestä.

Kirjan otsikon runoilija on Aurelian Benn -niminen mies, joka on 1880-luvulla saavuttanut menestystä Faustin kirous -nimisellä runoteoksella ja lähtenyt velkojiaan pakoon Ranskaan. Siellä hänet on etsintäkuulutettu epäiltynä kahdesta murhasta, ja kansan suussa lisänimen Le Poète ansainnut Benn löytää tiensä Goethen Faustia esittävän kiertävän teatteriseurueen piiriin, joka päättää suojella maanmiestään ranskalaisten vihalta.

Benn kuitenkin kähveltää teatteriseurueen säästölippaan ja suuntaa etsimään idoliaan, filosofi Friedrich Nietzscheä, joka sillä erää vaikuttaa Torinossa. Hän saa pestin Nietzschen teosten puhtaaksikirjoittajana ja rakastuu Georges Bizetin oopperan Carmenina esiintyvään laulajatar Minna Carelliin.

Carellin käden saaminen valitettavasti edellyttää sopimusta hänen kummisetänsä, kaikkialla huseeraavan herrasmiesmafioso Heinrich von Grüningenin kanssa. Sopimus tietenkin allekirjoitetaan verellä…

Myös Nietzschen kuuluisa hevosen kaulan halaaminen Torinon kadulla ja henkinen romahdus koetaan teoksessa, vain hieman tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta.

Myöhemmistä käänteistä paljastettakoon sen verran, että Oscar Wilden teoksen Dorian Grayn tavoin nuorena pysyvä, mutta kuin haamuksi muuttunut runoilija Benn päätyy Goethe-arkistoa johtavan, Nietzschen filosofiaan perehtyneen Rudolf Steinerin yhteistyökumppaniksi, kun tämä tekee kokeita astraalikehoilla.

Bennin astraalikeho näyttää olevan kuollut tai unessa, minkä vuoksi hän muuttuu välillä läpinäkyväksi ja pystyy muun muassa lukemaan kirjaa kätensä läpi. Tämän vuoksi Steiner ajattelee pystyvänsä Bennin avulla todistamaan teoriansa – että kaikki henkiset kokemukset ovat totta ja tieteellisesti toisinnettavissa.

Mieleltään järkkynyt Nietzsche puolestaan päätyy sisarensa, antisemitisti-ideologi Elizabeth Förster-Nietzschen hoivattavaksi. Sisko on päättänyt tehdä vaikeasti kategorisoitavasta veljestään puhdasverisen arjalaisuuden johtavan ideologin.

Näiltä osin tarina vastaa todellisuutta, mutta oliko myös natsien esiinmarssia laajamittaisen kulttuurityön keinoin valmisteleva piru merrassa? No, sodassa ja kirjallisuudessa kaikki keinot ovat sallittuja.

Kauemmaksi autofiktiotrendistä ei kirjailija voisi oikein yrittämälläkään päätyä, mutta toisella tavalla Kännön omalaatuinen, viime vuosisatojen eurooppalaisesta hengenelämästä ammentava tuotanto on varsin muodikasta. Hän nimittäin ottaa vakavasti esoterian ja magian vuosisataiset perinteet, joiden vaikutuksesta suureen taiteeseen oli vielä jokin aika sitten parasta vaieta, ja käyttää niitä taitavasti fiktionsa polttoaineena.

Hänen ensimmäisen romaaninsa Mehiläistie (2017) päähenkilö oli rituaalimagiaa hyödyntänyt taiteilija Joseph Beuys, ja toinen, uutuuden tavoin massiivinen ja fantastinen Sömnö (2018), hyödynsi erityisesti armenialaismystikko G. I. Gurdjieffin kehittämää henkistä ”Työtä”.

Vaikka pentagramminsa sisältä maailmankaikkeuden salattuun tietoon astraalimatkaava opettaja Rudolf Steiner herättää takarivissä skeptisiä rykäyksiä ja huvittuneita pyrskähdyksiä, kirjallisuudelle mystiikan traditiot ovat joka tapauksessa aarreaitta – fiktio kun jo lähtökohtaisesti sallii useita totuuksia ja mahdollisia maailmoja.

Tämän tiesi Väinö Linnakin, kun laittoi Pohjantähdessään räätäli Halmeen järjestämään teosofisia istuntoja, mutta jossain vaiheessa kotimaisen valtavirtakirjallisuuden todellisuuskäsitys on köyhtynyt suppeaan ”uskottavan”, siis kansallisen ja kotoisan, piiriin.

Kännön teoksille löytääkin aikalaisverrokkeja paremmin muualta: esimerkiksi saksalaisen Daniel Kehlmannin suosittu trickster-romaani Tyll (2017), josta on parhaillaan tekeillä Netflix-sarja, tai argentiinalaistaustaisen Andrés Neumanin 1800-luvun Euroopan aatehistoriaan sukeltava Vuosisadan matkustaja (suom. 2015) ovat samanhenkisiä fantasian, filosofian ja terävän juonenkuljetuksen synteesejä. Myös Umberto Econ romaanien lukuisille ystäville Kännön teoksia voi suositella varauksetta.

Varsinainen tyylitaituri tai kielellä briljeeraaja Kännö ei ole, vaan edustaa toteavan funktionalistista lausekäsitystä, joka kuitenkin kiireettömästi polveilevine sivulauseineen muistuttaa enemmän saksalaista kuin suomalaista proosatraditiota.

Uudella teoksellaan Heikki Kännö (s. 1968) asettuukin täysin tietoisesti vuosisataiseen Faust-mukaelmien joukkoon ja keskelle koetelluinta eurooppalaista kulttuuriperintöä. Viime vuosisadalla teema tuotti kuolemattomia romaaneja Thomas Mannin Doktor Faustuksesta Cormac McCarthyn Veren ääriin, eikä sitä Kännön suorituksen perusteella ole suinkaan vielä kulutettu loppuun.

Kaikkien myyttisten veijarien isä, vanha vihtahousu, osaa edelleen uskomattomat juonenkäänteet.