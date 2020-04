Jussi Ahlroth Kuva: Markus Jokela / HS

Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli suomalaisen filosofian supertähti. Wittgensteinin oppituolin perijällä oli kaksi roolia. Kovan akateemisen filosofiansa lisäksi hän kirjoitti esseitä kulttuurista ja yhteiskunnasta. Filosofina hän uskoi valistuksen arvoihin ja edistykseen, esseistinä hän oli kulttuuripessimisti, joka kritisoi teknistä järkeä ja talouden valtaa.

Wrightin ristiriita piirtyy esiin alun perin ruotsiksi ilmestyneessä esseekokoelmassa Georg Henrik von Wright – modernin maailman ajattelija (Gaudeamus). Johan Strangin ja Thomas Wallgrenin toimittamassa teoksessa von Wrightin henkilökohtainen jännite näyttäytyy modernin maailman keskeisenä probleemana. Miten yhdistää luottamus modernin hyviin puoliin ja huoli valistuksen perinnön ongelmista?

Tiedon rajoilla

Tiedon rajamailla liikuskelusta tulee helposti mieleen rajatieteet. Noson S. Yanofskyn teos Perustellun tiedon ulkorajat (Terra Cognita, suom. Tuukka Perhoniemi) näyttää, että rajalla voi liikkua ihan rationaalisestikin. Teos käy järjestelmällisesti läpi luonnontieteen ja filosofian kysymyksiä, joita tiede ei omilla välineillään pysty ratkaisemaan. Se esittelee samalla tieteellisen maailmankuvan rajoja ja ongelmia.

Avainsana ovat paradoksit, joita tiede on maailmasta löytänyt. Niistä keskeisin on itseviittaavuuden paradoksi, joka liittyy niin kieleen kuin äärettömyyteenkin. On kiehtovaa pohtia miksi silloin ollaan jonkun olennaisen rajalla, kun asiat viittaavat itseensä?

Tätä odotan

Markus Leikola sanoi HS:n haastattelussa (16.3.) kuinka journalismi ei riitä välineeksi kertomaan näkemystä koko maailmasta. Romaanissa voi sen sijaan luoda kokonaisen maailman ja mennä sinne, minne tiedekään ei yletä. Leikola lähtee tuoreessa romaanissaan Teidän edestänne annettu (WSOY) kunnon tieteiskuvitelmiin – tai maagiseksi realismiksi sitä kai kutsutaan. Teos kertoo simpanssina ylösnousevasta Jeesuksesta. Muun muassa. Odotan 1 000 sivun mittaiseen teokseen mahtuvan hyvin paljon muutakin ihmisestä ja eläimistä, luonnosta ja kulttuurista, uskonnosta, tieteestä ja kuulemma bakteereista, jotka loivat ihmisen.