Brittilaulaja Marianne Faithfull on joutunut sairaalahoitoon. Faithfullilla on todettu koronavirus ja häntä hoidetaan viruksen aiheuttaman covid-19-taudin vuoksi.

Laulajan tiedotuksesta vastaavan Republic Median mukaan Faithfullia hoidetaan lontoolaisessa sairaalassa.

”Hänen tilansa on vakaa ja hoito tuottaa tulosta. Toivomme hänelle hyvää vointia sekä täydellistä ja nopeaa parantumista.”

Faithfullin ystävä, amerikkalainen avantgardetaiteilija Penny Arcade kertoi Facebook-sivuillaan, että laulaja oli viety sairaalaan tiistaina. Faithfull oli sairastunut karanteeninsa aikana.

”Hän on kestänyt niin paljon ja selvinnyt niin monesta elämässään – myös siitä, että on Marianne Faithfull. Olisi hirveä tragedia, jos hän tulisi jonkin viruksen kolkkaamaksi”, Arcade kirjoitti. Hänen oikea nimensä on Susana Ventura.

73-vuotias Faithfull on yksi 1960-luvun ikoneja. Hän sinkoutui maailmanmaineeseen vain 17-vuotiaana laulamalla Mick Jaggerin ja Keith Richardsin kirjoittaman kappaleen As Tears Go By. Faithfull seurusteli Jaggerin kanssa vuoteen 1970 asti.

Kun brittimuusikot rynnivät 60-luvulla Yhdysvaltain markkinoille, Faithfull oli tässä joukossa yksi olennaisimmista naisartisteista.

Viiden vuosikymmenen uran aikana Faithfull on työskennellyt laulajana ja lauluntekijänä mutta myös teatteri- ja elokuvanäyttelijänä. Hän on vielä viime vuosinakin työskennellyt hyvin aktiivisesti. Edellinen soololevy ilmestyi vuonna 2018.

Taiteilija on kertonut avoimesti kamppailuistaan huumeriippuvuuden ja lukuisien terveysongelmien kanssa. Faithfull on sairastanut muun muassa rintasyövän.