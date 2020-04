Historia

Ben Macintyre: Vakooja ja petturi. Kylmän sodan tärkein vakoiluoperaatio (The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War). Suom. Aura Nurmi. Atena. 458 s.

Iso-Britannia oli ja on tiedustelun suurvalta. Briteillä on perinteitä siinä missä amerikkalaisilla dollareita.

Kylmän sodan agenttipelissä Yhdysvaltain CIA nousi Neuvostoliiton KGB:n päävastustajaksi, mutta eivät britit mihinkään kadonneet. Moskovassa Ison-Britannian Salaisen palvelun eli Secret Intelligence Servicen (SIS tai MI6) loistokkaat juonet muistettiin kirkkaasti. Brittivakoojia kunnioitettiin ja pelättiin arkkivihollisina.

Historiantutkija, toimittaja Ben Macintyren juuri suomennettu uutuuskirja tarkastelee tätä tiedustelupalveluiden maailmaa iskemällä kiinni kylmän sodan kulttihahmoon, kaksoisagentti Oleg Gordijevskiin.

Hänet tunnetaan KGB:n tiedustelu-upseerina, jonka britit salakuljettivat heinäkuussa 1985 Suomen kautta länteen. Loikkaus ei tapahtunut irtoviiksimiehenä ensimmäisessä luokassa vaan diplomaatti­auton takakontissa.

Macintyren kirja jakautuu kahteen melko erilaiseen osaan.

Teoksen alkupuolella näkyy väkevästi se, ettei Macintyre ole tiedustelijoiden maailmassa ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Hän tavoittaa ja tuntee monia sellaisia vakoilun pohjavireitä, jotka kokemattomammalta tekijältä jäisivät vaille huomiota.

Tutkija ei myöskään putoa agenttitarinoiden sudenkuoppiin eikä metsästä vakoojia kiilusilmäisesti.

Lopputuloksena on ohittamaton kuvaus kylmän sodan vakoilumaailmasta ja sen laajemmasta poliittisesta kaikupohjasta. Kirjan yksityiskohdat viittaavat kaikessa rikkaudessaan historiaan, mutta myös 2020-luvun vakoiluun.

Siinä missä kirjan alkupuoliskolla vannotaan yhteiskunnallisen otteen nimiin, lopussa luotetaan enemmän jännärimäisyyteen.

Kivahan sellaistakin on lukea, vaikka kohdassa tai parissa teos uhkaa lipsahtaa amerikkalaistyylisellä superlatiiviretoriikalla koristelluksi sankaritarinaksi, josta voi erottaa myös brittiläiselle nationalismille tyypillisiä vivahteita.

Esimerkiksi sitä olisi voinut korostaa enemmänkin, että siinä missä SIS:n upseerit pelastivat Gordijevskin, he uhrasivat hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään Moskovalle. Virhettä yritettiin sovittaa sisukkaalla, mutta tehottomaksi jääneellä kampanjalla. Margaret That­cher vetosi jopa Mihail Gorbatšoviin, muttei saanut hänen päätään kääntymään.

Ulkomaalaiselle kirjoittajalle voidaan antaa anteeksi monia Suomen historian epätarkkuuksia, mutta ihan kaikkea on vaikea katsoa läpi sormien: esimerkiksi Viipurin historiasta kerrotaan niin monta väärää tietoa, että lukijaa alkaa kummastuttaa.

Pieniä kauneusvirheitä tai ei, Macintyren kirja on paitsi innostava ja leikkisä myös sivistävä. Se avaa näkymän sekä tiedusteluhistorian raskaisiin että kevyisiin puoliin.

Esiin on syytä nostaa myös se, että Aura Nurmen ansiokasta käännöstä on ilo lukea. Jos tänä keväänä kannattaa perehtyä johonkin vakoilua, kylmää sotaa ja ylipäänsä poliittista historiaa käsittelevään kirjaan, niin ehdottomasti tähän.