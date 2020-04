Useiden Hollywoodin tähtien elämäkerturina tunnettu Patricia Bosworth kuoli New Yorkin Manhattanilla torstaina 2. huhtikuuta. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.

Bosworthin tytärpuoli Fia Hatsav kertoi New York Times -lehdelle, että kuolema johtui koronaviruksen aiheuttamasta keuhkokuumeesta.

Vuonna 1933 syntynyt Bosworth tunnettiin elämäkerroista, joita hän kirjoitti muun muassa Jane Fondasta, Marlon Brandosta, Montgomery Cliftistä, John Waynesta sekä valokuvaajalegenda Diane Arbusista.

Bosworth oli muistelmien tekijänä sikäli poikkeuksellinen, että hän tunsi kohteensa hyvin läheisesti. Esimerkiksi Arbusiin hän oli tutustunut jo teini-ikäisenä toimiessaan mallina.

Arbus-elämäkerta innoitti myös elokuvantekijöitä. Vuonna 2006 ilmestyi Arbusin elämään ja taiteeseen löyhästi pohjautunut elokuva Fur. Arbusia elokuvassa näytteli Nicole Kidman.

Mutta tunnettu Patricia Bosworth oli itsekin. Vuosien vieriessä hänestä tuli Yhdysvalloissa julkisuuden henkilö lähes siinä missä kirjoittamiensa muistelmien kohteistakin.

Bosworth aloitti uransa näyttelijänä. Tunnetuin työ oli sisar Simonen rooli elokuvassa Nunnan tarina (1959). Bosworthin vastanäyttelijä oli pääosaa esittänyt Audrey Hepburn, joka sai Oscarin roolistaan sisar Lukena.

Patricia Bosworth oli opiskellut näyttelemistä New Yorkin kuulussa Actors Studiossa sen kultakaudella. Opiskelutovereita olivat Marilyn Monroe, Paul Newman, Steve McQueen ja Jane Fonda.

1950- ja 60-luvuilla Bosworth esiintyi useissa Broadwayn näytelmissä ja elokuvissa.

Myöhemmin Bosworth jätti näyttelemisen ja ryhtyi toimittajaksi. Hän kirjoitti viihdeteollisuudesta sekä julkisuuden henkilöistä, joiden kansa hän oli ystävystynyt Actors Studion opintojen aikana.

Bosworthin artikkeleita ilmestyi muun muassa New York Timesissa sekä useissa aikakauslehdissä. Vuonna 1984 hänet palkattiin Vanity Fairiin, jonne hän oli työsuhteessa vuosikymmeniä.

Vuonna 1999 Bosworth palkittiin New Yorkin naisjournalistien palkinnolla Vanity Fairiin kirjoittamastaan ohjaaja Elia Kazanin henkilökuvasta.

Artikkeli käsitteli Kazanin niin kutsututun Hollywoodin mustaan listaan liittyviä kokemuksia ja syitä, miksi Kazan päätyi ilmiantamaan kommunismista epäiltyjä kollegoitaan.

Tapaus liittyi kylmän sodan aikaisiin Yhdysvaltain kommunistivainoihin, jotka veivät useita Hollywoodin elokuva-ammattilaisia mustalle listalle niin, ettei heitä enää työllistetty.

Bosworth tiesi Hollywoodin mustasta listasta jotain itsekin, sillä hänen isänsä Bartley Crum oli vuonna 1947 puolustamassa ”Hollywoodin kymmenikköä”, viihdealan ammattilaisia, jotka kieltäytyivät vastaamasta heihin kohdistettuihin kommunistisyytöksiin. Kymmenikkö tuomittiin vankeuteen kongressin halventamisesta.

Asianajaja Crumin ura kärsi mustasta listasta niin, että koko perhe joutui muuttamaan Kaliforniasta New Yorkiin.

Patricia Bosworthin avomielisistä omaelämäkerroistakin tuli suosittuja, sillä hänen elämänä ei ollut aivan tavallisimmasta päästä.

Vuonna 1997 häneltä julkaistiin isänsä elämään keskittynyt teos Anything Your Little Heart Desires sekä kolme vuotta sitten teos The Men in My Life. Jälkimmäinen kertoi Bosworthin urasta 1950-luvulla, mutta myös tuon ajan kahdesta avioliitosta sekä asianajajaisänsä ja veljensä itsemurhista.

Viime vuosinaan Bosworth puhui aktiivisesti itsemurhien ehkäisemisestä, ja hänet myös palkittiin tästä työstä.