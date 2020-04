Korona-aikana drive-in-teattereihin pysäköidyissä autoissa tehdään samaa kuin niissä on tehty 1930-luvulta lähtien.

Julkaistu: 11:31 , Päivitetty 12:11

Yhdessä, mutta erikseen.

Elämyspuistojen, liikuntahallien, teattereiden, konserttisalien, kirjastojen, elokuvateattereiden ja muiden kokoontumistilojen jouduttua sulkemaan ovensa, maailmassa on yksi paikka, johon ihmiset suuntaavat viettämään vapaa-aikaansa.

Se on drive-in-elokuvateatteri.

Autoissa katsottavan ulkoilmaelokuvan on jo pitkään ennakoitu jäävän sivuviitteeksi historian lehdille, mutta viime viikkoina yrittäjät eri puolilla maailmaa ovat havainneet, että heidän tuotteelle todella on kysyntää. Syynä on tietysti koronavirus, jonka pelossa eri maiden viranomaiset ovat kieltäneet kaikki vähänkin suuremmat julkiset kokoontumiset.

Rajoitusten ei kuitenkaan ole kaikkialla tulkittu koskevan drive-in-teattereita, joissa asiakas voi katsoa elokuvan kohtaamatta ainoatakaan ihmistä autonsa ulkopuolella. Liput ostetaan kännykkään ja luetaan suljetun ikkunan läpi, ja monissa paikoissa myös ruuat voi tilata autoon kännykällä.

Suomessa on vedetty tiukempaa linjaa. Pari viikkoa sitten pysäköintiyrittäjä Jarno Kankaan aikomus perustaa lentokentän viereen drive-in-teatteri pysähtyi viranomaisten kieltoon. Kankaan mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja ilmoitti hänelle, että kaikki yli 10 hengen yleisötapahtumat on kielletty.

Monessa muussakin maassa tulkinnat ovat tiukkenemassa.

Auki olevissa drive-in-teattereissa tehdään samaa kuin niissä on tehty 1930-luvulta lähtien. Eli syödään, juodaan ja kuherrellaan.

Ja annetaan leffan viedä mennessään.

Alla olevat kuvat on otettu Saksassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa viimeisen parin viikon aikana.

Drive-in-teatterin työntekijä kiinnittää sanomalehtiä auton valojen päälle ennen näytöksen alkamista Soulissa. Kuva: Ed Jones / AFP

Pariskunta vietti iltaa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Etelä-Korea on ollut yksi nopeimmin koronasta toipuvista maista. Kuva on otettu maaliskuun 21. päivä. Kuva: Ed Jones / AFP

Etelä-Korean drive-in-yrittäjien mukaan asiakasmäärät ovat kasvaneet selvästi koronaepidemian alun jälkeen. Kuva: Ed Jones / AFP

Kasvosuojia käytetään Aasiassa jopa elokuvanäytäntöjen aikana. Kuva: KIM HONG-JI / Reuters

Monissa drive-in-teattereissa Yhdysvalloissa esitetään uutuuksien sijaan klassikkoelokuvia. Kuva: MARCO BELLO / REUTERS

Toisin kuin nämä katsojat, pääosin drive-in-kävijät nauttivat elokuvasta turvallisesti sisätiloissa. Kuva: MARCO BELLO / REUTERS

Essenissa Saksassa sallitaan vain kaksi katsojaa autoa kohti. Kuva: Ina Fassbender / AFP

Kaksi naista katselee elokuvaa Essenissä Saksassa 29. maaliskuuta. Kuva: Ina Fassbender / AFP

Työntekijä tarkistaa lippua ikkunan läpi saksalaisessa drive-in-teatterissa Kuva: Ina Fassbender / AFP

Ilmakuva drive-in-teatterista Etelä-Koreassa. Kuva: Ed Jones / AFP

Drive-in-teatterit ovat Etelä-Koreassa auki yleensä läpi vuoden. Kuva: Ed Jones / AFP

Mies katsoo elokuvaa koronaviruksen aikana perustetussa väliaikaisessa drive-in-teatterissa. Kuva: KIM HONG-JI / Reuters

Elokuvien aikana autoissa myös syödään, ja nukutaankin. Kuva: KIM HONG-JI / Reuters

Floridassa elokuvayrittäjät kertovat elävänsä parasta aikaa vuosiin kävijämäärillä mitattuna. Kuva: MARCO BELLO / REUTERS