Pohjois-Amerikassa on tänään maanantaina julkaistu uusi elokuvien ja sarjojen suoratoistopalvelu Quibi. Toinen toistaan suurempien suoratoistojättien valtaamilla markkinoilla Quibi pyrkii erottautumaan Netflixin, HBO:n ja kumppaneiden massasta sekä muodolla että sisällöllä.

Tarkoituksena on alun perin ollut tarjota viihdettä erityisesti lyhyille siirtymähetkille, kuten työ- tai koulumatkoille. Koronaviruksen vuoksi näitä matkoja on tällä hetkellä huomattavasti tavallista vähemmän, mutta palvelu toivoo ihmisillä sen sijaan olevan nyt tavallista enemmän aikaa tutustua sen tarjontaan, kertoo yhtiön perustaja Jeff Katzenberg CNN:n haastattelussa.

Quibi keskittyy nimittäin puhtaasti mobiilimarkkinoille. Sen sisältöjä voi katsoa ainoastaan älypuhelimesta, jossa katsominen onnistuu sekä pysty- että vaakasuunnassa. ”Turnstyleksi” nimetty kääntyvä videoformaatti ei siis keskity perinteisten medioiden vaakakuvaan, mutta ei myöskään Instagram Storiesin tai Tiktokin kaltaisten sosiaalisen median sovellusten suosimaan pystykuvaan. Sen sijaan Quibi lupaa, että kaikki sen sisältö tulee olemaan katsottavissa kummassakin muodossa ja jopa niin, että suuntaa voi vaihtaa kesken katselun.

Lisäksi Quibin sisällöt, sekä sarjojen jaksot että osiin palasteltujen elokuvien ”luvut” ovat vain 5–10 minuutin mittaisia ”pikapaloja” (Quibi tulee sanoista ”quick bites”, nopeita paloja). Tällä hetkellä Quibissa on tarjolla noin 50 sarjaa ja elokuvaa, joista osa on käsikirjoitettuja, osa käsikirjoittamatonta tosi-tv:tä ja osa uutisia. Steven Spielbergin After Dark -kauhusarjaa voi katsoa palvelusta vain öisin.

Uuteen videopalveluun on saatu mukaan varsin vaikuttava näyttelijäkaarti. Quibin elokuvissa ja sarjoissa esiintyvät muun muassa Liam Hemsworth, Sophie Turner, Eva Longoria, Zac Efron, Jennifer Lopez ja Nick Jonas.

Thanks a Millionin ensimmäisessä jaksossa Jennifer Lopez tapaa fanejaan.

Myös nimet Quibin johdossa ovat monelle tuttuja. Yhtiön perustaja Jeffrey Katzenberg tunnetaan muun muassa pitkästä urastaan Disneyllä sekä DreamWorks-animaatiostudion perustamisesta. Toimitusjohtajana puolestaan toimii Hewlett Packard Enterprisen entinen toimitusjohtaja Meg Whitman.

Ennen palvelun lanseerausta kerrottiin, että Quibissa julkaistaan ensimmäisen vuoden aikana 175 sarjaa, joissa olisi yhteensä 8 500 jaksoa. Koronavirus on kuitenkin keskeyttänyt lukuisia Hollywood-studioiden tuotantoja eikä vielä ole varmuutta siitä, missä määrin pandemia tulee vaikuttamaan Quibin sisältöihin.

Quibi on tosin tällä hetkellä saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Yritys suunnittelee laajentavansa tulevaisuudessa myös muihin maihin.