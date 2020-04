SiteWide ContentPlaceholder

Uudenmaan klassikot

Uusimaa on tällä hetkellä eristettynä muusta Suomesta, ja tilanne on herättänyt monet Suomen suurimman maakunnan asukkaat pohtimaan suhdettaan kotialueeseensa. Samalla moni on herännyt siihen, että uusmaalaisuuden identiteetti ei ole muodostunut kovin vahvaksi. Miltä Uusimaa näyttää alueelle sijoittuvien kulttuuriteosten valossa?

Julkaistu: 2:00

Uudellamaalla on oma Rivieransa: Hanko. Auringonottajia Plagenin rannalla kesällä 2014. Kuva: Roni Rekomaa

1. Inari Niemi: Kesäkaverit ja Kasmir: Vadelmavene (2014) Uudenmaan sulkeminen voi tuntua ahdistavalta – varsinkin jos nykyinen tilanne jatkuisi yli kesän. Inari Niemen ohjaama ihana kesäelokuva Kesäkaverit (2014) osoittaa kuitenkin, että mitään hätää ei ole. Uudellamaalla on jo Suomen paras kesäkohta, kotimaamme oma Riviera: Hanko.

