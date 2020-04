Poikkeustila 2020 -projektissa on mukana yli 160 valokuvaajaa, joiden ottamia kuvia pääsee katsomaan verkossa ja Instagramissa. Myöhemmin kuvista on tarkoitus järjestää näyttelyitä ja koostaa kirja.

Kolme viikkoa sitten, keskiviikkona 18. maaliskuuta, Suomessa astui voimaan valmiuslaki.

Tämän viikon maanantaina avattiin verkkosivu Poikkeustila 2020 -projektille, jolla dokumentoidaan elämää valmiuslain Suomessa.

Idean hankkeeseen sai dokumentaarisen valokuvan asiantuntija ja valokuvaaja Hannamari Shakya, joka koordinoi hanketta yhdessä Markus Jokelan, Liisa Huiman ja Antti Yrjösen kanssa.

”Olin kotona keskiviikkoaamuna 18. päivä ja tyttäreni oli etäopetuksessa”, Shakya muistelee puhelimessa idean syntyhetkeä. ”Mietin, että aika pitkäksi käy aika jos täällä neljän seinän sisällä pitää olla.”

Shakya ryhtyi miettimään keinoja, joilla arkeen saisi enemmän sisältöä ja yhdessä tekemistä tyttären etäkoulun lisäksi. Hän päätti alkaa kuvaamaan tyttärestään muotokuvasarjaa.

Kuvien lähtökohtana toimivat kodista löytyvät tavarat, jotka voisivat toimia päähineinä. Päähineiden kautta Shakya tekee kuvissa leikkisiä viittauksia eri uskontoihin ja kulttuureihin.

Vielä samana päivänä Shakya otti yhteyttä Markus Jokelaan, Antti Yrjöseen ja Liisa Huimaan.

Sen jälkeen projekti onkin työllistänyt nelikkoa yötä päivää.

Hankkeessa on mukana yli 160 valokuvaajaa, ja ajatuksena on, että jokainen ottaisi vähintään yhden kuvan valmiuslain voimassaolon jokaiselta päivältä. Kolme suomalaiskuvaajaa dokumentoi arkea Suomen rajojen ulkopuolella: New Yorkissa, Pariisissa ja Tallinnassa.

Kuvissa kuvaajat ja heidän läheisensä treenaavat, syövät, makaavat sängyllä ja ulkoilevat: tavallisia, arkisia hetkiä epätavallisessa ajassa.

”Tämähän on aivan poikkeuksellinen ajanjakso meidän elämässä, kun yhtäkkiä joudumme kääntymään myös sisäänpäin”, Shakya toteaa. ”Se on ollut tässä oleellista, että meillä on mahdollisuus katsoa ikään kuin sisäänpäin ja tarkastella omaa itseämme. Tämä on ollut sellainen itsereflektion paikka.”

Keskimäärin hanke tuottaa noin 1 500 kuvaa viikossa. Kuvamassa on siis valtava, vaikka aivan jokainen ei jokaista päivää ehtisikään kuvaamaan. Shakya, Huima ja Yrjönen ovat jakaneet työn niin, että joka viikko yksi heistä vastaa kuvien lataamisesta.

Shakya valitsee joukosta vajaat sata kuvaa, jotka hän sitten lähettää edelleen sen viikon vierailevalle kuraattorille. Kuraattori rajaa kuvat edelleen 15–30 kuvan sarjaan, joka julkaistaan projektin verkkosivuilla.

Verkkosivujen avautumisen kunniaksi on kuitenkin julkaistu kahden kuraattorin valinnat. Ensimmäisen viikon kuvavalinnat on tehnyt näyttelijä Martti Suosalo ja toisen viikon tutkija Riitta Raatikainen.

Ensi viikolla julkaistaan valinnat kolmannen viikon kuraattorilta, Yhdysvalloissa asuvalta amerikansuomalaiselta valokuvaajalta, emeritusprofessori Arno Rafael Minkkiseltä.

Martti Suosalo valitsi noin 70 kuvan editiosta 15.

”Kuvat herättivät minussa samaistumisen tunteita, mutta myös uudenlaisia tuntemuksia”, Suosalo kertoo hankkeen sivuilla. ”Oli kiehtovaa nähdä tämä eristäytymisen, epätietoisuuden ja epätoivon aika muiden silmin. Se miten ihminen toimii luonto-olentona. Lapset eivät peittele turhautumistaan, kun taas aikuiset yrittävät peitellä tunteitaan.”

Riitta Raatikainen puolestaan valitsi noin 60 kuvan joukosta 18.

”Suomessa kuvattu aineisto ilmentää hyvin poikkeustilan alkuvaihetta kuvaajien omassa lähiympäristössä”, Raatikainen kirjoittaa. ”Kriisin eteneminen ja sen myötä tulevat tapahtumat ovat meillä vielä edessä. Ne muuttavat aikanaan kuvien sisältöä.”

Poikkeustila 2020 -projektilla on myös Instagram-tili, jolla osa kuvista julkaistaan teemallisina kokonaisuuksinaan. Tämän viikon teemana on sänky.

Lisäksi suunnitteilla on näyttelyiden järjestäminen sekä Kansallismuseossa että Valokuvataiteen museossa sitten, kun koronaviruspandemia on ohi.

Myös valokuvakirjan julkaisua suunnitellaan. Kronologisesti poikkeusaikaa dokumentoivaan kirjaan tulee kuvien lisäksi myös tekstiä.

”Todella hyviä kuvia on paljon”, Shakya perustelee. ”Luulen, että tästä ajasta jonka nyt vietämme neljän seinän sisällä syntyy todella merkityksellistä ja arvokasta materiaalia.”

