Videolla nuori nainen kuiskailee mikrofoniin ja naputtelee kynsillään kirjan selkämystä. Toisessa kuvassa näkyvät vain kädet ja terävä veitsi, joka pilkkoo saippuaa. Kun tasakokoiset pienet kuutiot putoavat muoviämpäriin, niistä lähtee yllättävän kova kolina.

Sitten on videoita, joilla pukeudutaan lääkäriksi, vedetään kumihanskat käteen ja esitetään erilaisia tutkimuksia. Ja toisia, joilla syödään niin äänekkäästi, että kaikki maiskaukset ja nielaisut varmasti tallentuvat videon ääniraidalle.

Asiaan vihkiytymättömälle ASMR:n maailma on outo ja hämmentävä paikka.

Internetissä rauhoittavia aistielämyksiä tarjoaville videoille on kuitenkin kysyntää. Miljoonat ihmiset katselevat, kun toiset naputtelevat, puhaltelevat, silittelevät ja kuiskivat kotitekoisilla videoillaan, joiden tarkoituksena on tuudittaa univaikeuksista kärsivät uneen. Tai sitten vain saada aikaan kihelmöintiä eli autonomisen hermoston reaktioita aistiärsykkeisiin.

“Se tuntuu siltä, kuin samppanjakuplat nousisivat päähän” näyttelykuraattori James Taylor-Foster sanoo The Guardianille antamassaan haastattelussa.

”Tunne on sekoitus euforiaa ja syvää levollisuutta.”

Taylor-Foster pitää ASMR:ää yhtenä tärkeimpänä luovana liikkeenä, jonka internet on synnyttänyt.

Hän tietää, mistä puhuu.

Ruotsin arkkitehtuuri- ja designkeskus ArkDesiin avautuu tällä viikolla ASMR:ää esittelevä näyttely, ja Taylor-Foster on kuluttanut tuntikausia YouTuben oudoimmissa syövereissä sitä rakentaessaan. Koronavirusepidemian takia yleisö voi tutustua Weird Sensation Feels Good -näyttelyyn toistaiseksi ainoastaan virtuaalisesti täällä.

Weird Sensation Feels Good on ensimmäinen laaja ASMR:ää käsittelevä näyttely. Eikä nelikirjaiminen termi varmaankaan ole jokaiselle kaduntallaajalle vielä tuttu. ASMR on lyhenne englanninkielen sanoista autonomous sensory meridian response, ja sillä tarkoitetaan autonomisia, rauhoittavia aistielämyksiä. Aivo-orgasmeiksikin joskus kutsutut tuntemukset voivat olla esimerkiksi tiettyjen äänien synnyttämää kihelmöintiä tai väristyksiä.

Tukholman ArkDes-museossa nähdään muun muassa David Bullin videoteos Remembering a Carver. ASMR:ssä erilaiset äänet ovat tärkeässä roolissa, sillä niillä uskotaan olevan rauhoittava tai mieilihyvää tuottava vaikutus.

Termi ASMR keksittiin kymmenen vuotta sitten. Amerikkalainen kyberturvallisuusasiantuntija Jennifer Allen mietti tuolloin kuumeisesti sanaa, jolla voisi kuvailla lämmintä kuohuntaa, jonka jotkut asiat hänessä laukaisivat. Kihelmöintiä aiheutti esimerkiksi se, kun hänelle lapsena luettiin ääneen tai kun hänen ystävänsä piirsi tussilla hänen kämmeneensä.

Kun Allen kertoi oudoista tuntemuksistaan netissä, hän sai satoja vastauksia ihmisiltä, jotka jakoivat saman kokemuksen. He myös linkkasivat postaukseen videoita, jotka aiheuttivat heissä vastaavia ”aivo-orgasmeja”.

Monien suosikki oli yllättäen 1980-luvun tv-sarja, jossa amerikkalainen maisemamaalari Bob Ross puhui kameralle tyynnyttävällä etelän murteellaan samalla, kun sekoitteli öljyvärejään ja puuhasteli pohjakankaan kanssa.

”Hän huumasi yleisönsä”, sanoo ASMR-näyttelyn kuraattori Taylor-Foster.

”Hän seisoi kameran edessä levollisena ja puheli rauhoittavia samalla, kun suti ja levitti väriä sekä rapsutti taulua veitsellään – mitkä kaikki ovat nykyään tunnettuja ASMR-triggereitä.”

Maisemamaalari Ross aiheutti katsojissa värinöitä tahattomasti, mutta nyt avautuvassa näyttelyssä on esillä ASMR-taiteilijoiden varta vasten tähän tarkoitukseen tekemiä videoita.

Ne ovat esimerkiksi tällaisia.

Yhdellä videoista miehen parta ajellaan perinteiseen tapaan valtatien 66:n varrella sijaitsevassa parturissa. Aluksi leukapieliin hierotaan vaahtoa niin, että sänki rapisee. Sen jälkeen parturi teroittaa veistään, ja kun hän leikkaa karvoja, raapiva ääni välittyy kameraan asti.

Toisella videolla 14-vuotias koulutyttö MaK kuiskailee ja hörppii marjamehulla täytettyjä aasialaisia tapioca-palloja. Molemmat videot ovat keränneet miljoonia katselijoita.

Ruotsalainen taiteilija ASMRctica puolestaan tekee videoita, joilla hän piirtää eri maiden karttoja imeskellen samaan aikaan kurkkupastilleja.

”Rakastin lapsena karttojen piirtämistä”, graafinen suunnittelija kertoo The Guardianin jutussa.

”Sain myös väristyksiä siitä äänestä, jonka pastillit saivat aikaan suussani. Samoin kuin siitä, miltä purkan jauhaminen kuulosti.”

Eräänä päivänä hän keksi yhdistää nämä intohimonsa ja latasi videon YouTubeen. Suosio nousi räjähdysmäisesti. Tämän jälkeen taiteilija on tehnyt yli sata videota. Useimmissa niistä hän piirtää karttoja, mutta myös naputtaa paperille kirjoittamia tukijoidensa nimiä, opettelee espanjaa ja lukee ääneen ruotsalaisen lautapelin sääntöjä. ASMRctican videoita on katsottu yli 13 miljoonaa kertaa, ja hän elättää itsensä niillä mainiosti.

”Oli fantastista tajuta, että niin monet ihmiset, kokonaiset yhteisöt, nauttivat näistä ärsykkeistä”, hän sanoo.

”Olen kärsinyt lievästä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä ahdistuneisuushäiriöstä ja unettomuudesta, mutta ASMR on auttanut minua rentoutumaan. Kukaan ASMR-yhteisössä ei tuomitse, ja olen kuullut monilta katsojilta, että videot ovat todella auttaneet heitä esimerkiksi masennuksessa tai alkoholismissa”.

Myös tiedeyhteisöissä ASMR:ään on viime aikoina suhtauduttu vähemmän skeptisesti.

Tutkijat Sheffieldin ja Manchester Metropolitanin yliopistoissa ovat saaneet selville, että ASMR todella vaikuttaa osaan ihmisistä. Videoita katsovien koeryhmäläisten sydämensyke on laskenut, he ovat rentoutuneet ja alkaneet tuntea yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa. Monet uskovatkin nykyään, että ASMR:ää voidaan käyttää vaihtoehtoisena terapiamuotona.

”Terveyshyödyt ovat eittämättä juuri se, mikä on tehnyt ASMR:stä niin suosittua”, sanoo biofarmasiatieteiden professori Craig Richard, joka on perustanut nettiin ASMR-yliopiston.

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että ASMR-videoita katselevien ihmisten aivoissa aktivoituivat samat alueet, jotka kiihtyvät silloin, kun ihminen on tekemisissä toisten kanssa, vaikkapa esimerkiksi halatessaan muita.

”ASMR on ollut olemassa ihmiskunnan alkuajoista ja siitä lähtien, kun kädelliset ovat sukineet toisiaan. Nyt olemme vaan keksineet sille nimen sekä uusia tapoja, joilla simuloida positiivisen huomion tunteita YouTubessa.”

The Slo-Mo Guysin teos Pouring a Liquid Mirror on osa ArkDes-museon näyttelyä.

Mutta eikö tästä pikemminkin pitäisi olla huolissaan, The Guardianin toimittaja kysyy. Mitä tästä ajasta kertoo, jos ihmiset mieluummin istuvat yksin kotona katomassa videota, jolla joku esittää huomioivansa heidät kuin menevät ulos tapaamaan todellisia ihmisiä? Onko ASMR vain merkki teknologian myötä kasvaneesta yksinäisyydestä?

Päinvastoin, ajattelee Taylor-Foster, jonka mukaan ASMR on ”lumoava heijastuma elämästämme ajasta”.

”Jos me kaikki koemme erillisyyttä kaiken yhteydenpidon keskellä, ASMR yrittää elvyttää tietynlaista läheisyyden aistimusta. Maailma kehittyy vauhdilla, ASMR taas peräänkuuluttaa hitautta, empatiaa ja yhteyttä. Se on ystävällinen tila, jossa ei esiinnyt trollausta. Ihmiset ovat kiitollisia ja omistavat aikaansa muiden auttamiseen. Sehän on kaunis ilmiö.”

Totta kai myös mainostajat ovat haistaneet markkinaraon suosituissa videoissa, joiden parissa katsojat todellakin viettävät aikaa.

Ikea on tehnyt 25 minuuttia kestävän mainoksen, jossa silitellään petivaatteita ja pyöritään tyynyjen seassa. Olutbrändi Michelob Ultran Super Bowliin tekemässä ASMR-mainoksessa näyttelijä Zoë Kravitz naputtelee kynsillään lasipulloa, ennen kuin klikkaa korkin auki ja kuuntelee juoman sihinää.

ASMR-videoita on pitkään pidetty seksistisinä ja kyseenalaisina, mikä ei ole ihme: suurimmassa osassa niistä nuoret, nätit naiset kuiskailevat viettelevästi kameralle samalla, kun silittelevät erilaisia tavaroita. Pornhub-aikuisviihdesivustolla on nykyisin oma kategoriansa ASMR:lle, ja Kiinassa ASMR-videot on kielletty rivoina ja pornografisina.

ASMR-videoiden tekijät ja katselijat kuitenkin väittävät, että kiihottumismielessä videoita katselee vain pieni vähemmistö. Tätä väitettä tukee myös Swansean yliopiston tekemä tutkimus, jonka mukaan 85 prosenttia ASMR:n kuluttajista käytti videoita päästäkseen uneen ja vain viisi prosenttia kiihottuakseen seksuaalisesti.

WhisperingLife -artistinimen taakse kätkeytyvä ASMR-veteraani uskoo, että liikkeeseen suhtaudutaan epäluuloisesti niin kuin kaikkiin uusiin trendeihin aina aluksi.

”Näinhän oli joogankin kohdalla. Sitä pidettiin aluksi outona ja epämääräisenä, nyt se on kaikkialla. Uskon, että kun mindfulnessin suosio koko ajan kasvaa, on vain ajan kysymys, milloin ASMR muuttuu täysin tavalliseksi.”

Weird Sensation Feels Good -näyttely Tukholman ArkDes-museossa 16.elokuuta asti. Avajaisiin voi osallistua netin livelähetyksessä 7.4. klo 18 alkaen.