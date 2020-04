Albumi/Rock,PopThe Strokes: The New Abnormal

Sony Music ★★★

Toistaiseksi näyttää kovin epävarmalta, soittaako The Strokes ensimmäisen Suomen-keikkansa elokuussa Suvilahdessa 20 vuotta liian myöhässä.

The Strokesin debyyttilevyä Is This It (2001) voi pitää silloisen newyorkilaisen indie-skenen merkittävimpänä julkaisuna. Lizzy Goodmanin kirjassa Meet Me in the Bathroom (2017) kuvataan osuvasti The Strokesin vaikutusta, ja kuinka se laajeni kansainväliseksi ilmiöksi. The Strokes teki isoimman pelinavauksen tarinaan, johon on kirjoittanut hienoja lukuja LCD Soundsystemin ja Interpolin kaltaiset bändit.

Nämä bändit popularisoivat indie rockia, joka otti vaikutteita esimerkiksi 1980-luvun post punkista ja new wavesta. Seitsemän vuoden albumitauon jälkeen Julian Casa­blancas (laulu), Albert Hammond Jr. (kitara), Nick Valensi (kitara), Fabrizio Moretti (rummut) ja Nikolai Fraiture (basso) ovat taas täällä.

20 vuodessa on ehtinyt muuttua paljon. Uuden Strokes-levyn kohdalla tulee väkisin miettineeksi sen relevanssia. Onko The Strokes nykyään muuta kuin ennen kaikkea mukavaa nostalgiaa niille, jotka ovat ehtineet maksaa asuntolainaansa jo muutaman vuoden?

Rock tai indie rock ei ole ehkä ollut kuumin trendi popmusiikissa viime vuosina. Rockfaneja saatetaan nimittää pilkallisesti sediksi. Mutta höpsis, rock on edelleen parhaimmillaan kaunista taidetta.

The New Abnormal on kerrassaan outo levy. Se on kuin härnäystä, ja moneen eri suuntaan. Jos olet odottanut Strokesin tekevän metalevyn, se on tässä. Strokes tuntuu olevan itsekin hieman epävarma siitä, miten se perustelisi olemassaolonsa tässä ajassa, ja tältä identiteettikriisiltä suojaudutaan vetämällä homma niin sanotusti läskiksi.

Avauskappale The Adults Are Talking on parasta Strokesia pitkään aikaan, silkkaa fanipalvelua. Se on ensimmäinen härnäys.

Kappale ja sen sahan lailla leikkaava riffi voisi olla miltä tahansa yhtyeen levyltä. Bändi suorastaan kiusaa kuuntelijoitaan sillä, että se osaa yhä tehdä niitä perinteisiä Strokes-kappaleita kulmikkaine post punk -riffeineen, mutta sitä ei liiemmin kiinnosta niitä tehdä. ”Let’s go back to the old tempo”, kuullaan kappaleen lopun studiohöpinässä. Siitä eteenpäin vauhti levyllä tosiaan kutakuinkin puolittuu.

Kappaleet ovat järjestään viisiminuuttisia ja yli, eli Strokesin tapauksessa liian pitkiä. Ratkaisu on suorastaan outo, koska The Strokes on aina ollut tiiviin rockilmaisun taidetta. Erinomaisella debyyttilevyllä Is This It kappaleet olivat kolmen minuutin mittaisia.

Strokesin tyyli on tosiaan “new abnormal”, uusi epänormaali.

Kaikki levyllä alleviivaa perinteisen rocklevyn kaavaa. Levy on tuottajalegenda Rick Rubinin tuottama. Kannessa on poptaidetta. ­Jean-Michel Basquiat maalasi väitetysti teoksen Bird On Money (1981) kunnianosoitukseksi saksofonisti Charlie Parkerille. Viimeksi pari viikkoa sitten Bob Dylan horisi rokkareillekin aina kelvanneesta Parkerista 17-minuuttisella singlellään.

Bad Decisions lainaa häpeilemättä Billy Idolin hittiä Dancing With Myself. Brooklyn Bridge to the Chorus -kappaleen syntikkakuvio tuntuu flirttailevan jonkin niin hupsun kuin Cutting Crew’n (I Just) Died In Your Arms Tonightin melodian kanssa. Kappaleet ovat järjestään perinteisen rock-estetiikan mukaisia, paitsi ilman rumpuja möyrivä At The Door.

Levyllä kuullaan samaan aikaan klassista Strokes-rockia, sitten täyttä intohimottomuutta, ja siihen päälle löysää itseironiaa. Kumma kyllä nämä ainekset saadaan myös toimimaan. Brooklyn Bridge To Chorus on nimensä mukaisesti täysin päätön metahassuttelu, mutta silti toimivaa Strokesia.

Eternal Summer on niin ikään kamalaa poplyriikkaa: “Life is such a funny journey”. Silti se on vastustamaton ja yksi levyn kohokohdista. Kappale kestää yli kuusi minuuttia eli noin kolme minuuttia enemmän kuin siinä näennäisesti on aineksia. Casablancas kiekuu vuoroin falsetissa ja vuoroin horisee ja ärisee kuin Jim Morrison viskipäissään wc-pöntöllä L.A. Womanin äänityksissä. Koko kappale kuulostaa Teneriffan all inclusive -paketilta.

Levyllä on myös kappale, jonka nimi on Why Are Sundays So Depressing. Kysymys, johon löytynee vastaus sieltä all inclusive -buffetin viinipisteeltä.

Levyllä on myös pari kappaletta, jotka eivät etene tai kerro mitään uutta, ja joissa ei ole mitään vähänkään kiehtovaa. Kahdeksas kappale Not The Same Anymore laahaa ja kuulija ei varsinaisesti tarvitse enää siinä vaiheessa muistutusta siitä, että Strokes ei ole enää sama kuin ennen. Metaviestien määrä on suorastaan eksessiivinen. Päätöskappaleessa Ode To The Mets Casablancas laulaa: “I was just bored, playing my guitar”.

Kiitos, riittää!

Levystä tulee paljon mieleen samaa genreä ja aikakautta edustavan Arctic Monkeysin Tranquility Base Hotel & Casino (2018) -albumi, joka oli hyvin paljon performanssia, joka niin ikään alleviivasi albumin erilaisuutta yhtyeen historian kanssa. Kitarabändien identiteettikriisilevyistä se on paremmalla puolella.

The New Abnormal on eri keinoin mutta samaan tapaan överiä kuin Oasis-yhtyeen Be Here Now (1997), joka on osoittanut arvonsa myöhemmin ajankuvana siitä, kun bändi kasvaa suuremmaksi kuin se koskaan on tarkoitettu. Strokesille taisi käydä samoin.

The New Abnormal on täysin välinpitämätöntä musiikkia, ja sellaisena monet ovat rockinsa ja rokkarinsa aina halunneetkin.

Kriitikon valinnat: Nyt kannattaa tutustua Rosalíaan

Single. Pop

Rosalía: Dolerme

Columbia ★★★★

Espanjankielinen pop on huitaissut itsensä popin keskiöön kansainvälisesti. Yksi kiinnostavimmista espanjankielisistä laulaja-lauluntekijöistä on tällä hetkellä 26-vuotias Rosalía. Grammy-palkitulla El Mal Querer (2018) -albumilla vakuuttanut artisti kasvattaa suosiotaan koko ajan omaehtoisella musiikillaan, joka ei jämähdä yhteen komppiin.

Läpimurtolevy El Mal Querer oli kiinnostava sekoitus uusflamencoa, r’n’b:tä, poppia, vaikka mitä. Ja ilmaisu laajenee entisestään: Dolerme on napakka parin minuutin balladi hyvin yksinkertaisista aineksista. Akustinen kitara, synalooppi, groovaava rumpukomppi, karismaattinen tulkinta. Lyriikaltaan se on klassinen, pettyneen ihmisen erolaulu. Jää soimaan päähän, jää repeatille.

Rosalía on tuottanut kappaleen yhdessä El Guinchon kanssa, joka tuotti myös El Mal Quererin. Heidän yhteistyönsä elää ilmiselvästi erittäin hyvää luovaa kautta. Toivottavasti pian tulee myös uusi albumi.

Kaksi levyllistä eristysmusiikkia

Albumi. Ambient / Instrumental

Nine Inch Nails: Ghosts V (Together) & VI (Locusts)

The Null Corporation ★★★★

Kun toiset artistit lykkäävät musiikin julkaisemista koronaviruksen vuoksi, toiset tekevät juuri päinvastoin. Kriisitilanne ei poista tarvetta taiteelle, pikemminkin lisää sitä.

Tähän reagoi Nine Inch Nails, joka viimeisteli kriisin myötä kaksi levyllistä ambientia julkaisukuntoon. Ne ovat jatkoa yli kymmenen vuoden takaiselle neliosaiselle kokonaisuudelle Ghosts I-IV (2008).

Pääarkkitehdit Trent Reznor ja Atticus Ross ovat kunnostautuneet elokuvamusiikin saralla sitten edellisen Ghosts-julkaisun. Vielä silloin heidän ambient-kappaleensa tuntuivat enemmän parin minuutin hahmotelmilta ja varovaisilta harjoitelmilta, joskin paketti oli silti oikein toimiva ja kiinnostava.

Nyt itsevarmuutta on enemmän, ja nyt jos koskaan myös kuuntelijoilla on aikaa ambient-teoksille. Kappaleet ovat pitkissä, normatiivisissa ambient-mitoissa, ja niissä kuuluu elokuvasäveltämisen kokemus ja nyanssit. Instrumentaatioon kuuluu puhaltimia, syntetisaattoreita, kitaraa, ja jopa rumpuja. Osassa kappaleista tuntuu tapahtuvan genreen nähden jopa liian paljon ja liian nopeasti, että ambient alkaa tuntua väärältä termiltä. Ennemmin voisi puhua instrumentaalimusiikista.

Levyistä Together on teemaltaan valoisampi ja enemmän perinteistä ambientia, kun Locusts kyntää intensiivisemmin syvällä mullan alla, säksättäen ympäriinsä. Locusts-levyn kappaleita, kuten Around Every Corner tai The Worriment Waltz, en ensimmäisenä suosittelisi etätyömusiikiksi niille, jotka saavat etätyön luksuksesta nauttia. Ambient-musiikkina Locusts kuvaa ja ohjailee enemmänkin niitä tunteita, kun pää on sekaisin kaikesta koronaan liittyvästä.

Sävyltään toiveikkaampi osa Together on sen sijaan suorastaan loistava täsmäisku epävarmuuteen. Together tuo balanssia, ja se on miellyttävää tausta- ja tunnelmamusiikkia, joka rauhoittaa keskittymisvaikeuksia täynnä olevassa ajassa.

Uudet Ghosts-levyt ovat aikaansa tulkitsevaa ja kommentoivaa eristysmusiikkia. Ajankohtaisuutensa vuoksi ne tuntuvat myös osallistuvan, ja osallistavan.

Rockia Uudenmaan sulkemisesta

EP. Alternative rock / Instrumental.

Möyhy-Veikot: Pako Hesasta 2020

Omakustanne ★★★

Eipä siihen kovin kauaa mennyt. Nyt on myös Suomessa julkaistu kenties ensimmäinen korona-aiheinen levy, joka kommentoi ja tulkitsee eristäytymistä sekä Uudenmaan rajojen sulkemista. “Äänitetty helvetinmoisessa karanteenissa Möyhy-Veikkojen salaisessa bunkkerissa Suomen Hesassa, jossa pakenimme mieleen maaliskuussa 2020”, kuten yhtye itse tiedotteessa kuvailee.

Möyhy-Veikot on muutaman kasettijulkaisun ikään ehtinyt duo, joka soittaa instrumentaalista rockia. Humoristinen ja psykedeelinen videotaide on tärkeässä osassa yhtyeen ilmaisua, ja keikoilla yhtye esiintyy nimenomaan videoiden kera. Myös kaikkiin kolmeen Pako Hesasta 2020 -julkaisun kappaleisiin löytyy Youtubesta videot.

Möyhy-Veikot on kuin Studio Julmahuvi -stoneria, köyhän miehen meemiversio Saimaasta, joka on parhaimmillaan oikein viihdyttävää. EP:ltä parhaiten onnistuu pasifistisella, ajankohtaisella ja mustan huumorin kyllästämällä videotaiteella höystetty surf rock -biisi Vinkit poikkeustilan hallintaan. Sitä lukee kommenttina paitsi Uudenmaan sulkemiseen, myös Yhdysvaltain tilanteeseen, missä aseita on alettu haalia ennätystahtia viruksen innoittamana.