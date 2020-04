Mathieu Kassovitz on erinomainen Le Bureau -sarjan pääosassa. Kuva: Jessica Forde / Yle

Kun vakoojajännärin hahmojen koodinimet ovat laatua Moukka, Mummo ja Vaari, voisi olettaa, että ranskalaissarja Le Bureau, vakoojaverkosto (2015–) marssii vitsillä sisään. Mutta mitä vielä, Éric Rochantin luoma sarja tarraa heti avausjaksossaan katsojaa kurkusta kiinni, ja ote vain kiristyy.

Genren keskivertoryntäilyyn tottuneelle Le Bureau voi tosin olla kulttuurisokki. Missä ovat räjähdykset, vempaimet ja pyssynpauke? Ensimmäinen lyhyt takaa-ajo nähdään vasta kolmannessa jaksossa, ja sekin muistuttaa enemmän normaalia puikkelehtimista pariisilaisessa iltapäiväruuhkassa.

Le Bureaun ilmiselvä verrokki on amerikkalaissarja Isänmaan puolesta. Ranskalaiset vievät pisteet vähäeleisyydellään.

Jännitys ei ole ainakaan aluksi kiinni vauhdista ja vaarallisista tilanteista. Kansainvälisiin vakoojatarinoihin liittyvät vainoharhaisuuden ja luottamuksen teemat väijyvät verkkaisten tapahtumien taustalla jatkuvasti. Kiehtovin ja tärkein kysymys on kuitenkin se, mitä kaksoiselämä tekee ihmiselle.

Sarja kuvaa Ranskan salaisen palvelun alaisuudessa työskenteleviä vakoojia, joiden asemapaikkoina on ranskalaisille tärkeitä alueita, kuten Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä.

Heidän tehtävänään ei ole säntäillä kiperästä paikasta toiseen vaan soluttautua oikeisiin piireihin ja hankkia tietoja. Tämä on mahdollista vain, jos vakooja kykenee täydelliseen kaksoiselämään. Riskinä on paitsi kärähtäminen myös se, että keksitystä identiteetistä on vaikea päästää irti.

Juuri niin käy sarjan päähenkilölle, Moukalle (Mathieu Kassovitz). Hän palaa Pariisiin ol­tuaan kuusi vuotta Syyriassa peitetehtävissä. Mieltä kaihertaa Syyriaan jäänyt elämä ja ennen kaikkea rakkaussuhde syyrialaisprofessoriin (Zineb Triki). Yllättäen nainen ilmaantuu Pariisiin, ja kovan luokan vakoojan ammattietiikka joutuu testiin.

Samaan aikaan Algeriassa vakooja Sykloni katoaa epämääräisissä olosuhteissa. Onko kyseessä sattuma, vieraan vallan operaatio vai kaksoisagentin katoamistemppu? Sitä Moukka ryhtyy selvittämään kollegoineen samalla, kun kamppailee oman identiteettikriisinsä kanssa.

Konkari Kassovitz on erinomainen rooleihinsa hitaasti vajoavana Moukkana. Sivuosissa nousee esiin varsinkin Sara Giraudeaun esittämä nuori vakoojakokelas, jonka valmistautumista Moukka valvoo.

Canal+:n tuottama sarja on ollut menestys Ranskassa ja kansainvälisesti. Sarjaa on kutsuttu yhdeksi ranskalaisen television merkkipaaluista. Ainakin ensimmäisen kauden perusteella se on ylistyksensä ansainnut.

Sarjan viides kausi sai ensi-iltansa Ranskassa äskettäin. Areenassa on katsottavissa sarjan neljä ensimmäistä kautta.

Le Bureau, vakoojaverkosto, Yle Areena.