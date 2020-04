Viikko sitten muotilehti Voguen Iso-Britannian painoksessa julkaistiin iso henkilöhaastattelu Suomen pääministeristä Sanna Marinista. Seuraavana päivänä myös Yhdysvaltojen Vogue julkaisi oman Marin-haastattelunsa.

Artikkelit kertovat maailman nuorimman naispuolisen pääministerin taustasta, urasta ja arvomaailmasta.

Ja, osana arvomaailmaa, myös vaatteista. Yhdysvaltojen Voguessa Marin kertoo suosivansa pukeutumisessaan suomalaisia merkkejä. Sellaisia kuin Marimekko, Uhana, Papu ja Nouki.

”Minulle on tärkeää, että käyttämäni vaatteet ovat eettisiä, ettei niitä valmisteta lapsityövoimalla tai ympäristöä kuormittavalla tavalla”, Marin kertoo haastattelussa.

Britti-Voguen kuvissa puolestaan Marin on pukeutunut tamperelaisen Uhanan mustaan, merinovillaiseen Mirage-mekkoon. Mekko on valmistettu Tuusulassa italialaisesta villasta ja se on nähty Marinin päällä useaan otteeseen.

Vogue oli myös merkinnyt Uhanan Instagramissa jakamaansa kuvaan, joten kiinnostuneet pääsivät tutustumaan suomalaisyrityksen vaatteisiin.

Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki perustivat Uhanan marraskuussa 2012. Yrityksen hittituotteita ovat olleet muun muassa puiset pisaran malliset korvakorut. Virkamäki suunnittelee tuotteiden mallit ja vaatemallistot, Vanttaja kuosit.

Ulkomaisten kävijöiden määrä Uhanan verkkosivuilla ja Instagram-tilillä on selvästi kasvanut Marinin Vogue-haastatteluiden myötä, Virkamäki kertoo.

”Kyllä se ihan konkreettisesti on näkynyt”, hän sanoo.

Vierailut Uhanan verkkokaupassa eivät myöskään ole jääneet pelkkään tuotteiden selailuun.

”Selvästi on tullut myös enemmän ostoja ulkomailta.”

Erityistä huomiota on kiinnittänyt nimenomaan Marinin käyttämä musta villamekko.

”Sitä on mennyt heti enemmän”, Virkamäki kertoo. ”Positiivisen näkyvyyden kyllä huomaa aina heti kiinnostuksessa kyseiseen tuotteeseenkin.”

Verkkokaupan puolella on muutenkin ollut viime viikkoina tavanomaista vilkkaampaa. Virkamäen mukaan se saattaa tosin johtua myös siitä, että Uhanan myymälät ovat kiinni sekä Helsingissä että Tampereella, samoin kuin useiden jälleenmyyjien myymälät.

Yritys suunnittelee tulevaisuudessa laajentavansa toimintaansa myös ulkomaille.

Sanna Marin on aiemminkin esiintynyt haastatteluissa Uhanan vaatteissa.

”Se on ollut meille todella mieluista”, Virkamäki kertoo.

Uhanan mekon esiintyminen Voguessa ei myöskään tullut täytenä yllätyksenä, sillä Marinin kuvauksia varten Uhanalta oli pyydetty vaatteita.

Täyttä tietoa mekon näkymisestä ei kuitenkaan etukäteen ollut, sillä kuvausvaatteita tilattiin usealta eri yritykseltä.

Joulukuussa Sanna Marin oli pukeutunut Uhana Designin Sincere-silkkimekkoon. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Virkamäki ja Vanttaja tutustuivat opiskellessaan Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opintojen loppuvaiheessa he huomasivat arvomaailmojensa kohtaavan ja vahvuuksiensa täydentävän toisiaan.

”Olemme molemmat halunneet tehdä kestävää muotoilua”, Virkamäki sanoo. ”Eettiset ja ekologiset aspektit ovat meille tärkeitä. Esimerkiksi se, että tuotantoketju on oikeudenmukainen ja kaikille maksetaan kunnon palkkaa.”

Myös ympäristön kannalta kestävät ratkaisut ovat Uhanan tuotannossa merkittävällä sijalla. Materiaalivalintojen lisäksi tämä tarkoittaa myös muun muassa sitä, että vaatteet pyritään tekemään paitsi ajankohtaisiksi, myös mahdollisimman pitkäikäisiksi.

”Ylipäätään vastuullisuus, tasa-arvo ja läpinäkyvä liiketoiminta.”

Mutta myös ilo: ”Se on meillä iso arvo.”

Uhana on Virkamäelle ja Vanttajalle mahdollisuus paitsi tehdä arvojensa mukaista työtä myös tuoda itselle tärkeitä arvoja esille.

Koronavirus on vaikuttanut Uhanan liiketoimintaan paitsi myymälöiden sulkemisen kautta myös Italiasta tulevien printtikankaiden viivästymisenä.

”Tilanne on kyllä näkynyt aivan konkreettisesti. Mutta meillä on se onni, että on oma verkkokauppa”, Hanna Virkamäki toteaa.

”Ja vaikka on vaikeampi aika tuntuu, että meidän tiimi puhaltaa yhteen hiileen. Se on erityisen tärkeää juuri nyt.”