Eleonoora Riihinen

Cheer: Teksasin ihme, Netflix

Tästä sarjasta puhutaan Suomessa aivan liian vähän. Yhdysvalloissa Netflixin dokumenttisarja on otettu innostuneesti vastaan – eikä ihme. Kyseessä on hienosti tehty, koukuttavan ahmittava sarja, joka vie katsojan sisään nuorten ihmisten kipuihin ja unelmiin vaativan lajin kautta.

Teksasilaisen cheerleading-joukkueen jäsenet ovat valmiita ottamaan valtavia fyysisiä riskejä treenatessaan koko vuoden noin parin minuutin kilpailuesitystä varten. Sarjassa seurataan tarkemmin muutamaa nuorta, joille cheerleading ja tiukkaa kuria pitävä valmentaja ovat kaikki kaikessa – hyvässä ja pahassa. En muista, koska olisin myötäelänyt näin voimakkaasti jotain sarjaa katsoessa. Katselukokemus oli suorastaan fyysinen.

Sam Foxin (Pamela Adlon) suhde vanhimpaan tyttäreensä Maxiin (Mikey Madison) on myrskyisä.

Better Things, HBO

Lämminhenkisen draamakomedian keskiössä on Los Angelesissa elävä näyttelijä Sam Fox, joka huolehtii yksin kolmesta lapsestaan ja iäkkäästä äidistään. Karismaattinen Pamela Adlon näyttelee pääroolin luomassaan sarjassa, joka kertoo aidon tuntuisesti ja koskettavasti vanhemmuudesta ja ihmissuhteiden mutkikkuudesta. Henkilöhahmot ovat samaan aikaan raivostuttavia ja sympaattisia, virheellisiä ja inhimillisiä. Sarjan neljäs kausi alkoi maaliskuun alussa ja uudet jaksot ovat taattua laatua, hörhöilyä ja kyyneliä.

Gillian Anderson esittää rikosetsivää brittisarja The Fallissa. Jututettavana Colin Morgan. Kuva: Helen Sloan

The Fall, SF Anytime

Kun brittisarja The Fall oli vielä Netflixissä joku aika sitten, en halunnut katsoa sitä, koska ajattelin, että kyseessä on jälleen yksi rikostrilleri, jossa naisia kuristetaan hengiltä. Aloin kuitenkin taipua katsomisen puolelle kahdesta syystä. Ensinnäkin pääosaa eli sarjan rikosetsivää näyttelee maailman coolein Gillian Anderson. Toisekseen laulaja-lauluntekijä Fiona Applen tuleva albumi ja nimikappale Fetch the Bolt Cutters on sitaatti kyseisestä sarjasta. Voimaleikkureilla vapautetaan nainen seksirikollisen kynsistä, mikä kertonee paljon myös tulevan levyn teemoista.

Vuosina 2013–2016 pyörinyt sarja pyrkii kertomaan jotain uutta seksuaalisesta väkivallasta ja sukupuolimoraalista. Olen vasta toisen kauden puolivälissä, mutta lukemani perusteella sarja toimii erityisen hyvin ensimmäiset kaksi kautta.

Jussi Ahlroth

David Tennant (vas.) ja Michael Sheen ovat enkeli ja piru Good Omens -sarjassa. Kuva: Amazon Prime

Good Omens, Amazon Prime

Välillä on kiva katsoa hyväntuulista fantasiaa. Demoni Crowley ja enkeli Aziraphale joutuvat pistämään hanttiin vastapuolilla toimiville työnantajilleen, kun he yrittävät estää raamatullisen maailmanlopun. Neil Gaimanin ja Terry Pratchettin kulttiromaaniin perustuva minisarja on hauskaa ja hyvin tehtyä fantasiaviihdettä. Michael Sheen teetä siemailevana enkelinä ja David Tennant tyylikkäänä demonina ovat valloittava parivaljakko.

Ina Svenningdal on Skamissa Chris, Ulrikke Falch Vilde, Lisa Teige Eva, Josefine Frida Pettersen Noora ja Iman Meskini Sana. Kuva: Katalin Vermes

The Witcher, Netflix

On myös tylympää fantasiaa. Vaikka tämän magiafantasian tuotannon taso on kaukana Game of Thronesista ja alkujaksoissa aikatasoilla pompitaan sekavasti, The Witcher nousi nopeasti yhdeksi Netflixin katsotuimmista sarjoista. Se on hauskan campia, välillä tosi synkkää ja ajoittain aidon tunteellista fantasiaa. Supermanin roolista tuttu Henry Cavill vetää Noiturin pääroolin oikealla tavalla överiksi.

Ellen Page loistaa The Umbrella Academyssa. Kuva: Christos Kalohoridis/Netflix

The Umbrella Academy, Netflix

Jotkut tarinat toimivat, mutta ovat sopivan unohdettavia jälkeenpäin. Sellainen on The Umbrella Academy. Omituinen isä on aikanaan adoptoinut ja kasvattanut joukon supervoimaisia sisaruksia. Isän kuoltua hurmaavan sekalainen joukko kokoontuu ja kohta onkin koko maailma vaarassa. Kausi kulkee vauhdikkaasti hankalien perhesuhteiden, menneiden salaisuuksien ja arvoitusten vietävänä. Näyttelijöistä erityisesti Ellen Page loistaa.

Sanna Kangasniemi

The Americansin päärooleja näyttelevät Keri Russell ja Matthew Rhys.

The Americans, Netflix

”Älä unohda katsoa nimekettä The Americans loppuun”. Netflix lähettää välillä sähköpostiini tuon viestin. Se kertoo erinomaisesti sen, millainen sarja minulla kesken oleva The Americans on. Ei taatusti Netflixin paras. Mutta kylmän sodan vuosiin sijoittuvassa, kuuden kauden mittaisessa The Americansissa on oma vissi viehätyksensä. Karmeat kasarilookit ja kotoisilta tuntuvat venäläishahmot eivät ole niistä vähäisimpiä. Nyt minulla kesken oleva kausi 5 on heikoin tähän mennessä, mutta niin vain palaan sittenkin aina neuvostovakoojina Yhdysvalloissa toimivien Elizabethin ja Philipin luo.

Skam, Yle Areena

Norjalainen Skam taitaa olla ainoa sarja, jonka olen katsonut kännykän ruudulta. Se sopii, sillä juuri ruudulta Skam oli suunniteltukin katsottavaksi. Nuorten lukiolaisten elämästä Oslossa kertovan sarjan aitous ja koskettavuus on täysin omassa luokassaan. Skam on niin hyvä, että sen kehuminen tuntuu oikeastaan vaikealta. Kannattaa katsoa itse: kaikki sarjan neljä kautta ovat nähtävissä Areenassa juhannukseen 2021.

Sulo Vilénin (Tauno Karvonen) pipo, Emmi Vilénin (Sylvi Salonen) hienostelu ja Juhanan (Ilmari Saarelainen) hömelöys ovat jo käsitteitä. Kuva: YLE

Tankki täyteen, Yle Areena

Kuusi minuuttia ja 24 sekuntia puhumattomuutta. Jos suomalainen tv-sarja alkaa noin, onko ihme, että siitä tulee suosittu? Tankki täyteen -sarja on klassikko, mutta sitä kannattaa katsoa aina vain. Henkilöhahmot ovat hersyviä ja samalla kun sarja on ihanan nostalginen suomalaisuuden ulkomuseo, on sen huumori yleismaailmallista ja kaikkiin aikoihin sopivaa. Tai ainakin 2010-luvulla syntyneet lapseni nauroivat, kun katsoimme osan jaksosta, jossa huoltamolle murtaudutaan ja aina ilman hengitystaukoja puhuva Reinikainen selvittää rikoksen.

Steve Buscemi on loistava roolissaan Nucky Thompsonina Boardwalk Empire -sarjan päähenkilönä.

Boardwalk Empire, HBO

Boardwalk Empiressa (2010–2014) on hieno alku ja hyvä se on muutenkin. 1920-luvun kieltolain aikaiseen Atlantic Cityyn ja New Jerseyyn sijoittuvassa draamassa oikeastaan kaikki on laatua, alkaen siitä, että Martin Scorsese ohjasi pilottijakson. Lavasteet ovat hienot, kuvaus on hienoa, näyttelijät tosi hyviä. Se, että Steve Buscemi näyttelee pääroolin Nucky Thompsonina niin, että katsoja unohtaa hänen olevan Sopranosin Tony B, kertoo oikeastaan riittävästi. Väkivaltaa sarjassa – kuten melkein missä tahansa tämän tyyppisessä – on liikaa, mutta jos ei ole hirmuisen herkkä, selviää kyllä.

Damian Lewis esittää Band of Brothersissa majuri Richard Dick Wintersiä. Dale Dye on eversti Robert F. Sink.

Band of Brothers, HBO

David Schwimmer ei ehkä ole loistokkain roolissaan E-komppanian kapteenina Herbert Sobelina, mutta se mikä Schwimmerissa menetetään, voitetaan Damian Lewisissa takaisin. Lewis näyttelee majuri Dick Wintersiä ja on koko sarjan selkäranka. Band of Brothers perustuu historioitsija Stephen E. Ambrosen romaaniin, jota varten hän oli haastatellut toisessa maailmansodassa taistelleen E-komppanian veteraaneja. Sekä kirjan että sarjan nimi perustuu kuningas Henrik viidennen lausahdukseen Shakespearen Henrik V -näytelmässä. ”But we in it shall be remembered; We few, we happy few, we band of brothers”.

Suvi Ahola

The Wire kuvaa Baltimoren poliisin arkea. Kuvassa Clarke Peters ja Dominic West-

The Wire, HBO

Uskaltaisinkohan katsoa uudelleen sarjan, jota olen pitänyt kaikkien aikojen parhaana (Sopranosin ohessa, tietysti)? Viisi kautta, viisi näkökulmaa Yhdysvaltain Baltimoreen ja suurkaupungin sosiaalisiin rakenteisiin. Oman raportointinsa saavat niin järjestäytynyt rikollisuus ja sitä vastaan taistelevat lainvartijat kuin koululaitos, kunnallispolitiikka, ay-liike ja media.

Yhdysvaltoihin asettunut britti John Oliver on sympaattinen ja räävitön talk show -isäntä. Kuva: Paul Schiraldi

Last Week Tonight with John Oliver, HBO

Löysin vasta tämän jokaviikkoisen komediaa ja maailmanpolitiikkaa -sarjan, ja nyt se jo jäi tauolle, kun koronavirus tyhjensi studiokatsomot. Viimeinen, tammikuussa alkanut tuotantokausi kannattaa silti katsoa. Yhdysvaltoihin asettunut britti John Oliver on sympaattinen ja räävitön isäntä, joka luennoi sujuvasti Yhdysvaltain terveydenhuollosta, Intian sisäpolitiikasta ja tietysti pandemiasta.

Sam Rockwell ja Michelle Williams ovat upeita Fosse / Vernonissa. Kuva: HBO

Fosse/Verdon, HBO

Ihmissuhdedraama perustuu oikeiden taiteilijoiden elämään ja vie Broadway-musikaalien maailmaan. Kahden koreografin ja tanssijan kiihkeää elämää siivitetään monenlaisin päihtein, ja sen säkenöivää raadollisuutta välittävät upeasti Sam Rockwell ja Michelle Williams. Huhtikuussa Yle Teema näyttää Bob Fossen elämästä toisenkin siivun, kun katsottavaksi saadaan tämän omaelämäkerrallinen ohjaustyö Syke ei sammu (1979).

Amerikan-siirtolaisuudesta kertovan tv-sarjan päärooleissa nähdään muun muassa Liv Ullmann ja Max von Sydow. Kuva: Netflix

Utvandrarna, Netflix

Ruotsalainen Jan Troell ohjasi 1971 Vilhelm Mobergin Amerikan-siirtolaisuudesta kertoviin romaaneihin pohjaavan elokuvan, joka sai aikanaan viisi Oscar-ehdokkuuttakin. Myös samasta materiaalista tehty tv-sarja kestää edelleen katsomista, pääosissa muiden muassa Liv Ullmann ja juuri edesmennyt Max von Sydow.

Sarah Gadon näyttelee Alias Gracessa. Kuva: Sabrina Lantos/Netflix

Alias Grace, Netflix

Hieno dramatisointi Margaret Atwoodin samannimisestä, tositapahtumiin perustuvasta romaanista, jossa seurataan 1800-luvun murhaoikeudenkäyntiä ja siinä sivussa ajan yhteiskunnallisia jännitteitä. Nuori, moderni lääkäri tutkii palvelustyttö Grace Marksin mieltä ja koettaa selvittää, oliko hän osallisena isäntäväkensä raa’assa teurastuksessa.

John Goodman ja Michaela Coel nähdään Black Earth Risingissa. Kuva: Des Willie/BBC/Netflix

Black Earth Rising, Netflix

Näyteltyä draamaa ja animaatiota kiinnostavasti yhdistelevä trilleri käsittelee Ruandan kansanmurhan seurauksia ja sotarikosoikeudenkäyntejä. Hugo Blickin käsikirjoitus näyttää, ettei kansainvälinen politiikka ole yksinkertaista etenkään silloin, kun se kietoutuu ihmissuhteisiin. John Goodman on vakavassa roolissaan mahtava.

Arla Kanerva

Rory Kinnear (vas.), T’Nia Miller, Russell Tovey ja Maxim Baldry lähitulevaisuuteen sijoittuvassa Years and Years -sarjassa. Kuva: PHOTOGRAPHER: MATT SQUIRE

Years and Years, HBO

Dystopiakuvaukset eivät ole erityisemmin kiinnostaneet eläessämme keskellä sellaista, mutta Years and Years tulee niin lähelle että siitä löytää jo vertaistukea. Kuusiosainen BBC:n ja HBO:n yhteistuotanto seuraa manchesterilaista Lyonsin perhettä aivan lähitulevaisuudessa, vuodesta 2024 vuoteen 2034. Moni maailmanpolitiikan uhkakuva on käynyt tai käy sarjan edetessä toteen, uskottavin ja kammottavin tavoin. Silti sarja on myös valtavan hauska, kiitos sekä sarjan luojan ja käsikirjoittajan Russell T. Daviesin että upeiden näyttelijöiden.

Australialaiskoomikko Josh Thomas on pääosassa luomassaan ja käsikirjoittamassaan Please Like Me -sarjassa.

Please Like Me, Netflix

Australialaiskoomikko Josh Thomasin luoma, tähdittämä ja suurilta osin käsikirjoittama neljän kauden mittainen sarja on täydellistä katsottavaa mihin maailmanaikaan tahansa, mutta ehkä juuri nyt sen lakonisen rehellinen huumori elämän vaikeuksien edessä puhuttelee erityisesti. Parikymppinen Josh kohtaa ystäviensä ja perheensä kanssa ja kautta niin mielenterveysongelmia, kuolemaa kuin parisuhdedraamaa. Ongelmat ovat todellisia mutta ote kevyt, isot ja viisaat oivallukset tarjoillaan samaan aikaan vähin elein ja törkeän avoimesti. Sivuosassa nähdään mahtava Hannah Gadsby, jonka stand up -esitys Nanette keräsi valtavan maailmanlaajuisen fanikunnan ilmestyessään Netflixiin pari vuotta sitten.

Beccy Henderson (vas.), Leah O’Rourke ja Siobhan McSweeney Derry Girlsissä.

Derry Girls, Netflix

Poikkeusoloistakin muodostuu arki, käy ilmi Lisa McGeen luomasta ja kirjoittamasta sitcomista. 1990-luvun Pohjois-Irlantiin sijoittuvassa Derry Girlsissä pikkukaupungin teinitytöt koheltavat kaikissa nuoruuden perinteisissä karikoissa samalla, kun ympärillä vellovat The Troubles -nimellä tunnetut Pohjois-Irlannin levottomuudet. Tässä maailmassa suljetut kadut ovat yhtä lailla arkea kuin vanhemmilta salatut bileet, ihastumiset ja sydänsurut. Erityisesti Pohjois-Irlannissa valtavaan suosioon nousseen sarjan kolmas tuotantokausi ilmestyy myöhemmin tänä vuonna.

Olivia Cooke ja Tom Bateman ovat turhuuden turuilla.

Turhuuden turuilla, Ruutu+

William Makepeace Thackerayn romaaniklassikon viimeisin filmatisointi on varsin riemastuttavaa katsottavaa. Olivia Cooke tekee mainion roolityön nuorena pyrkyrinä, kauniina mutta köyhänä kotiopettajana joka pyrkii parempiin asemiin vokottelemalla rikkaita tai rikkaiksi luulemiaan miehiä. Thackeray oli nerokas satiirikko, ja sarja tavoittaa alkuteoksen hengen hienosti kuvatessaan ihmisiä tavoittelemassa asioita, jotka eivät ole tavoittelemisen arvoisia – aina ajankohtainen aihe.

Pirkko Kotirinta

Netflixin ensimmäistä jiddišinkielistä sarjaa Unorthodoxia on kuvattu Berliinissä. Pääosassa loistava Shira Haas (oik.). Hänen miestään Yankya näyttelee Amit Rahav. Kuva: Netflix

Unorthodox, Netflix

Mielikuva New Yorkista ei sisällä järjestettyjä avioliittoja, tiukasti uskontoon perustuvia sääntöjä ja rituaaleja sekä ajatusta siitä, että naisen paikka on keittiössä, synnyttämässä ja lapsia hoitamassa. Williamsburghin kaupunginosassa elämä voi näyttää tuollaiselta – ja puhe on nykypäivästä. Maria Schraderin ohjaama erinomainen minisarja Unorthodox jäädyttää katsojan niille sijoilleen seuraamaan, miten 17-vuotias Esther Shapiro eli Esty tempaisee itsensä irti yhteisöstä, jota ei tunne omakseen.

Kyseessä on ultraortodoksijuutalaisten Satmar-yhteisö, yksi suurimmista hasidijuutalaisten yhteisöistä. Berliinillä on sarjassa iso osa, sillä sinne Esty pakenee etsimään itseään ja yhteisöstä aiemmin itsensä irti repäissyttä äitiään. Netflixin ensimmäisen jiddišinkielisen sarjan magneetti on vangitseva pääosan esittäjä, israelilainen Shira Haas. Hänen kasvojensa ilmaisuvoima on ainutlaatuisen emotionaalinen.

Mikko-Pekka Heikkinen

Andrew Lincoln on yksi eloojääneistä The Walking Deadissä. Kuva: American Movie Classics

The Walking Dead, HBO

Yli kymmenen vuotta pyörinyt zombie-eepos on pudottanut terävimmät hampaansa, mutta hittisarjan alkupää puraisee kovaa, varsinkin korona-ajan tuoreuttamin silmin. The Walking Dead kertoo eloonjääneistä maailmanlopussa, joka on herättänyt kuolleet kävelemään ja syömään eläviä. Päältä verinen pihvi on sisältä inhimillinen ja yhteiskunnallinen. Keiden kanssa uskaltaa ja kannattaa liittoutua? Millaiset säännöt leiriin luodaan, jotta raahustavat mätäkasat saadaan torjuttua? Ei kulu kuin hetki, kun elävät jo pystyttävät muureja, eikä naapurileiristä ole tänne enää mitään asiaa. Kesämökille eikä muutenkaan.

Justin Theroux ja Carrie Coon esittävät päähahmoja Keviniä ja Noraa Leftovers-sarjassa. Kuva: HBO

The Leftovers, HBO

Suru ja kiukku iskevät, kun läheinen katoaa silmien edestä, eikä lohduksi tarjota edes syytä. The Leftovers kertoo heistä, jotka jäivät jäljelle, kun miljoonat ihmiset ympäri maailman eräänä päivänä vain haihtuivat olemattomiin.

Fantastinen lähtökohta on tulilientä draamalle. Ensimmäinen kolmesta kaudesta suorastaan musertaa. On perhe, josta vain rouva jäi. Toinen jäljelle jäänyt hurahtaa lahkoon, jonka säännöt pakottavat tupakoimaan ketjussa ja terrorisoimaan kylänväkeä, jotta nämä eivät unohtaisi lähteneitä. Päähenkilö on poliisipäällikkö, joka yrittää pitää mielenterveytensä koossa.

En muista milloin uskonasioita olisi viihteessä käsitelty yhtä villisti. Käsikirjoittaja-tuottaja Damon Lindelof muistetaan Lost-sarjan savuhirviöstä ja tuomiopäivän koneesta, joten katsoja saa jälleen joko huokaista ihastuksesta tai ärähtää ärsytyksestä.

Juho Typpö

Rosa Salazar esittää Undonen päähenkilöä Almaa, nuorta naista, jonka todellisuus alkaa rakoilla. Kuva: Amazon Prime

Undone, Amazon Prime Video

Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar) on nuori meksikolaistaustainen nainen, jonka elämää varjostavat masennus ja yleinen näköalattomuus. Alma joutuu auto-onnettomuuteen ja vajoaa koomaan. Herättyään hän huomaa pystyvänsä muokkaamaan omaa todellisuuttaan: hyppimään menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden välillä. Uusien kykyjen kanssa opastaa isä Jacob (Bob Odenkirk), joka katosi Alman ollessa pikkutyttö. Nyt Jacob on ilmaantunut hänen elämäänsä haamuna, jota muut eivät näe.

Viime syksynä ensimmäisen kautensa saanut Undone on Bojack Horsemanin kirjoittajien Raphael Bob-Waksbergin ja Kate Purdyn uusin animaatiosarja, lumoava sukellus mielen syövereihin. Mukana on trillerielementtejäkin murhamysteereineen, mutta sarja ei ole tunnelmaltaan synkkä vaan ennemminkin lohdullinen. Se tuntuu sanovan katsojalle: eihän tämä helppoa ole, mutta kaikki järjestyy.

Susanna Laari

Gillian Anderson tekee Sex Educationissa erityisen hienon ja mieleen jäävän roolin. Kuva: Netflix

Sex Education, Netflix

En tiedä kuviteltiinko brittiläisen Sex Educationin kohderyhmäksi alun perin ainoastaan teinit. Hyvin todennäköisesti en kuitenkaan ole ainoa keski-ikäinen katsoja, joka on hotkaissut yhdeltä istumalta – ja salaa - melkein kokonaisen tuotantokauden. Teinien arjesta rakkaus- ja seksiongelmineen kertova sarja on samaan aikaan sekä suloisen vanhanaikainen (ensirakkaus tuntuu aivan yhtä pakahduttavalta 2020-luvulla kuin 1990-luvulla) että tuore ja liberaali (sarjassa muun muassa opastetaan, miten peräsuoli tulee pestä ennen homoseksiä).

Hillittömän hauskan sarjan kaikki hahmot ovat toinen toistaan hellyttävämpiä ja hyvin uskottavia. Välillä sydämiä särkyy ja häpeä painaa maan alle, mutta kaikesta lopulta selvitään. En keksi, mikä olisi toimivampaa todellisuuspakoa elämässämme koronaeristyksessä. Erityisen hienon ja mieleen jäävän roolin tekee Gillian Anderson. Hän näyttelee päähenkilö Otiksen seksuaaliterapeuttina toimivaa yksinhuoltajaäitiä, jonka on vaikea pitää nokkaansa erossa teinipoikansa asioista ja päästää tästä irti. Hahmo on kerrassaan hurmaava sekoitus älykkyyttä, impulsiivisuutta ja äidin huolta.

Juuso Määttänen

The Stranger -sarjan mysteerit alkavat Corinne Pricen (Dervla Kirwan) ja Adam Pricen (Richard Armitage) perhekriisistä. Kuva: Netflix

The Stranger, Netflix

Alkuvuodesta Netflixissä julkaistiin brittiläinen kahdeksanosainen rikostrilleri The Stranger, joka imaisee mukaansa heti ensimmäisessä jaksossa. Sarja ei välttämättä saa palkintoja omaperäisimmistä ideoistaan tai taiteellisesta nerokkuudestaan, mutta se lataa katsojan eteen parissa ensimmäisessä jaksossa semmoisen määrän mysteereitä ja yllätyskäänteitä, että niihin alkaa janota pikaista vastausta. Juuri siksi The Stranger on tähän aikaan täydellinen ahmittava sarja. Sitä katsoessa unohtaa tavallisen elämän ja keskittyy jännittämään, minkälainen huipennus on tarjolla tapahtumavyyhdille. Kaikki alkaa siitä, kun tuntematon nainen tulee kertomaan Adam-nimiselle miehelle, että hänen vaimonsa ei ollutkaan raskaana kaksi vuotta sitten.

Masked Singer Suomessa arvuutellaan, kuka tunnettu henkilö kätkeytyy kunkin valepuvun alle. Kuva: MTV3

Masked Singer Suomi, MTV3

Tämän jutun lista on täynnä upeita, hienosti tehtyjä tv-draamoja – ja hyvä niin. Finnpanelin luvut osoittavat kuitenkin, että tässä ajassa kaivataan myös hyvin tehtyä hömppäviihdettä, ja siihen kysyntään MTV3:n Masked Singer Suomi on täydellinen vastaus. Viikoittain sitä katsoo yli miljoona suomalaista. Ohjelman idea tuntui ensin täysin idioottimaiselta. Kuka haluaisi katsoa, kun suomalaisjulkkikset laulavat kappaleita tunnistamattomissa naamiaisasuissa? Ohjelma on kuitenkin toteutettu erinomaisesti, ja laulajien identiteetin arvuutteluun jää koukkuun. Masked Singer Suomi on viikon hyvän mielen hetki.