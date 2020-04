Baristojen MM-kisoissakin menestynyt Kalle Freese on todistetusti yksi maailman parhaista kahvintekijöistä, ja hän on edelleen alle kolmekymppinen. Ikäänsä nähden hän on kuitenkin nähnyt paljon ja edennyt pitkälle. Hän on yksi niistä suomalaisista menestyjistä, joista me tiedämme lopulta aika vähän.

Joten dokumenttiin on aihetta. Toteutus on kuitenkin erilainen ja yllättävä. Ohjaaja on Freesen puoliso Erika Haavisto, jonka kanssa Freese on ollut kimpassa kouluvuosista saakka. He tuntevat toisensa läpikotaisin.

Kun Freese rynnistää San Franciscoon ja Piilaaksoon kauppaamaan Sudden-pikakahviaan, Haavisto seuraa tietenkin perässä ja kuvaa, esimerkiksi aamuisin sängyssä. Se onkin usein ainoa hetki vuorokaudessa, jolloin Freese ehtii vastata edes jotain.

Kiireestä tulee jokapäiväistä. Siitä tulee järjetöntä. Freesellä on lähes pakkomielle ajan hallinnasta, eikä yhtään tuntia saa valua hukkaan. Elämä on vuoristorataa, sillä yhden päivän aikana näkymät voivat vaihdella laidasta laitaan. Tulee joko miljoonia tai vararikko.

Haavisto itse tuskastuu, koska hänelle jää luppoaikaa. Hän ehtii tarkkailla, mitä hänen rakkaalleen on tapahtumassa.

Yksinkertaisesta ideasta on syntynyt yllättävänkin toimiva dokumentti. Samalla kun se kuvaa Freesen yhä rankemmaksi muuttuvaa arkea, se valaisee laajemminkin start up -kuhinaa maailman suurimmassa muurahaispesässä. Freese ajautuu menestyskoukkuun, mutta järkevänä suomalaismiehenä hän tekee koko ajan myös kriittisiä huomioita.

Kiinnostavaa on varsinkin Freesen ja yhtiökumppanin suhde ja mitä sille tapahtuu. Ja millaisia ylipäätään ovat ihmissuhteet Piilaaksossa? Haavisto seuraa sivusta bileitä, joissa kaikki ylistävät omaa menestystään, mutta kukaan ei puhu sanaakaan stressistä tai ahdistuksesta.

Useimmiten Haavisto saakin huomata jäävänsä sivuun. Hän ryhtyy käymään keramiikkapajassa. Freesekin turhautuu, sillä hän tietää, että hänen tuotteensa on loistava, mutta silti liikeidea ei tunnu ottavan tulta.

Freesen ja Haaviston suhde on dokumentin tarina sekin, joten siitä ei ole syytä kertoa enempää, jotta jännite säilyy.

Dokumentissa puhutaan aika vähän kahvista, mutta siinä voisi ehkä olla pari sanaa Sudden-pikakahvin myöhemmistä vaiheista. Kuuleman mukaan se todellakin on laatukahvilta maistuvaa pikakahvia, kuten Freese sitä alusta alkaen markkinoi.

Freesestä kuullaan vielä ja varmasti Erika Haavistostakin.

Silicon Valley, Baby, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.