Antti Lötjönen on viettänyt korona-ajan Puulavedellä saaressa, jonne ei mene tieyhteyttä. Hän on tullut mantereelle vain hakemaan ruokaa ja kuvattavaksi syntymäpäivähaastatteluun. ”Ihmiset ehkä osaavat arvostaa taidetta ja kulttuuria nyt himpun verran enemmän, kun miettii minkälaista eristyksissä olisi ilman kirjoja, elokuvia ja musiikkia.” Kuva: Olli Jaatinen

Jazzbasisti Antti Lötjönen muistanee tämän kevään loppu­ikänsä. Parinkymmenen vuoden mittainen ura suomalaisen jazzin huippukokoonpanoissa huipentuu ensimmäisen oman levyn julkaisuun 40-vuotissyntymäpäivän aattona.

Näitä merkkitapahtumia Lötjönen juhlii vain läheistensä kanssa. Hän on ollut perheineen koronaevakossa saaressa Hirvensalmella jo reilun kuukauden ajan.

Maaliskuun alussa Lötjönen oli lähdössä esiintymään Ranskaan. Koronauutiset saivat epäröimään, joten muusikko jätti matkan väliin ja lähti perheensä mukana appivanhempien luokse.

”Silloin ei ollut vielä liikkumisrajoituksia eikä kehotettu olemaan tapaamatta yli 70-vuotiaita. Kun olin tullut tänne, yhtäkkiä tilanne alkoi kumuloitua. Keikat alkoivat peruuntua, ja nyt olen vieläkin täällä”, Lötjönen kertoo puhelimessa.

Hän on käynyt mantereen puolella vain hakemassa perheelle ruokaa. ”Ne on haettu noutopalvelusta, eli käytännössä ei tarvitse tavata yhtään ihmistä. Kassit on pakattu ja maksettu netissä, ja siinä on aina yli viikon ruuat koko porukalle. Olemme olleet täällä ihan karanteeniolosuhteissa.”

Päivät kuluvat nyt lasten kanssa sekä video-opetusta pitäessä. Talous on kuitenkin mennyt uusiksi. 90 prosenttia Lötjösen tuloista tuli esiintymispalkkioista, jotka katosivat koronan myötä.

”Ansiotasoni on lähes nollissa, ja selvitän tukimahdollisuuksia. Saksan kiertue ja lyhyt jenkkikiertue peruuntuivat, mutta tärkeimmät oman yhtyeen levynjulkkarikeikat on onneksi saatu siirrettyä syksylle.”

Soololevyään Lötjönen kypsytteli pitkään. Hän löysi jazzin pariin 1990-luvulla kotikaupungissaan Kuopiossa, kun raplevyjen samplet johdattivat kirjaston jazzosastolle.

Ensimmäisiin soittokavereihin hän oli tutustunut jo lapsena, sillä Aki Rissanen tuli Lötjösen luokkatoveriksi ala-asteen ensimmäiselle luokalle.

”Olemme soittaneet yhdessä jollain tasolla siitä asti. Kuopion musiikkilukiossa oli myös paljon samanhenkisiä ihmisiä, joista monista tuli ammattimuusikoita.”

Kun Lötjönen muutti Helsinkiin opiskelemaan Sibelius-Akatemian jazzosastolle, hän murtautui nopeasti jazzbasistien eliittiin. Pian hän oli Ilmiliekki Quartetin kanssa voittamassa pohjoismaista jazzkilpailua.

Lötjönen pääsi maailmalle myös Five Corners Quintetin riveissä. Yhtye kiersi Japanissa ja soitti Tanskassa Roskilden festivaaleilla.

”Siinä koulupoika oppi paljon siitä, mitä ammattimainen muusikkous oikeasti on. Se on hirveän paljon muutakin kuin musiikkia. Suomessa oli myös hienoja kokemuksia kuten ensimmäiset Flow-festarit.”

Viime kesää lukuun ottamatta Lötjönen on ollut Flow’ssa soittamassa joka vuosi. Oli kyse Verneri Pohjolan, Teppo Mäkysen, Timo Lassyn tai jonkun muun 2000-luvun suomalaisen nimijazzmuusikon yhtyeestä, basson varressa on usein ollut juuri Lötjönen.

Ulkomaisista huipuista rumpali Jeff ”Tain” Watts ja kitaristi Kurt Rosenwinkel pyysivät hänet kiertueelleen pari vuotta sitten. ”Kun kävelin Lontoossa lavalle heidän perässään, siinä oli jotain epätodellista. He ottivat minut myös musiikillisesti tasavertaisena mukaan. He olivat niin korkealla tasolla, ettei heillä ollut tarvetta arvottaa ketään vaan vain tehdä musiikkia.”

Jazzbasistin tehtävänä on Lötjösen mukaan tukea muita muusikoita ja saada heidät kuulostamaan mahdollisimman hyviltä. Tämän roolin hän on kokenut mielekkäänä.

Soololevyn myötä basisti nousee esiin myös säveltäjänä. Ensimmäiset melodiansa hän kirjoitti jo 1990-luvulla Kuopiossa, ja levyn vanhin sävellys on seitsemän vuoden takaa.

Mutta kun levy ilmestyy, sen tekijä on saaressa.

”Keräilen ajatuksia, kun kaikki on nyt vähän tauolla. Olemme tässä tilanteessa osittain sen elämäntavan takia, jota itsekin edustan matkustamalla paljon. Se laittaa ajattelemaan, kuinka pitkään voin perustella itselleni sen, että kierrän lentokoneella tuolla esiintymässä”, Lötjönen miettii.

”Mutta toivon, että vähemmän planeettaa kuormittavasti saisin jatkaa ja tehdä hyvien kollegoiden kanssa musiikkia, jota rakastan, ja edelleen tulla sillä toimeen. Se on iso, mutta ei sen monimutkaisempi asia.”