Finlandia-palkittu kirjailija viihtyy kotonaan Pispalassa hyvin, oli poikkeustila tai ei. Sieltä hän kertoo puhelimitse, miten eristäytyminen, Sauli Niinistön pelipaita, suljettu osasto ja Algot Untola liittyvät yhteen.

Julkaistu: 2:00

Juha Hurme ei vastaa sovittuna aikana ensimmäiseen puheluun. Eikä seuraavaan.

Kolmanteen hän vastaa, pyytää anteeksi.

Tampereella on satanut lunta, aurinko paistaa ja Hurmeen lenkkimaastossa Pyynikinharjulla on ollut niin kaunista, että on ollut pakko vetää ylimääräinen kierros. ”Kaunein mahdollinen kevättalven aamu.”

Metsässä kaikki on näyttänyt normaalilta. ”Jonkin verran on kulkijoita, jotka noudattaa, niin kuin minäkin, kaikkia säädöksiä. Vähän kierrellään toisiamme hyväntuulisesti.”

Hurmeella on harjulla ja etenkin sen luonnonsuojelualueella reitistö, jolla hän pystyy juoksemaan pitkänkin lenkin. Pääosin hän juoksee Pyhäjärven puolella, mutta yhdessä kohtaa näkyy myös Näsijärvi. Metsä hohtaa, järvet siintävät.

Nyt Hurme on kotona, keittää vettä pikakahvia varten. Antaa tämän haastattelun.

Paitsi ihan ensimmäiseksi hän pyytää kirjoittamaan ylös hyvän lauseen, jonka keksi juostessaan.

”En ehdi sitä nyt kirjata niin kerron sen sulle. ’Se olikin somaa nähtävää, kun Aleksanteri I ja hänen neljätoista kenraaliaan harusti viiteentoista pekkaan kusella Raivolan pitäjässä Karjalan kannaksella Edith Södergranin tulevissa kotimaisemissa.’”

Lause on tarkoitettu romaaniin, jonka käsikirjoituksen pitäisi olla valmis kesäkuussa ja ilmestyä syyskuussa.

Tekeillä olevan romaanin nimi on Suomi, ja se on jatkoa Finlandia-palkitulle, vuonna 2017 ilmestyneelle Niemelle. Aikajana uudessa kirjassa kulkee 1800-luvulta siihen hetkeen, kun Hurme napauttaa siihen viimeisen pisteen.

Hurmehan siis on paitsi Finlandia-palkittu kirjailija, myös teatteriohjaaja, joka on opittu tuntemaan armoitettuna juhlapuhujana ja eri asiaintilojen kommentaattorina, suoranaisena saarnamiehenä.

Mutta. Lause on nyt kirjattu ylös, Hurme on linjoilla, hänellä on kahvinsa. Hurmeen vaimo Petra Poutanen-Hurme ja heidän kaksivuotias poikansa Touko ovat pulkkamäessä. Aloitetaan.

Ihan ensin: Juha Hurme, miten suhtaudut tähän koronakriisiin?

”Suhtaudun siihen kaikella sillä vakavuudella, minkä se ansaitsee, mutta samalla suurella rauhallisuudella. Koska asialle ei voi mitään muuta kuin noudattaa niitä järkeviä elämäntapoja, joita asiantuntijat esittävät – ja lievästi myös omaa järkeään käyttäen niitä soveltaa. Se on ehkä sellainen isompikin periaate, että paras keino selvitä eteenpäin on hyväntuulinen rauhallisuus – ja siitä kyllä pidän kiinni. Olen aika hyväkin siinä.”

Hurme sanoo, että koska hänen lähes ainoa intohimonsa elämässä on olla kotona ja lukea kirjoja, ei eristäytyminen epidemian takia ole tuonut isoja muutoksia elämään.

Hän herää yöllä kolmelta kirjoittamaan, tekee töitä aamuyhdeksään, syö aamupalaa, jatkaa töitä puoleenpäivään. Nukkuu sitten päiväunet Toukon kanssa ja on tämän kanssa loppupäivän. Menee illalla nukkumaan puoli kymmeneltä.

On tietenkin myös niin, Hurme lisää, että iso osa hänen elannostaan on kiinni siitä, että mahdollisimman moni ihminen sulloutuu samaan huoneeseen.

”Eli kyllähän tämä tuottaa minulle saman ongelman kuin kaikille muillekin freelancer-taiteilijoille: ison huolen siitä, että liksat loppuu.”

Hurme on laskeskellut, että pahimmassa tapauksessakin hän pystyisi joten kuten kitkuttelemaan vuoden loppuun. Sitä paitsi:

”Mä en nyt jaksa surra ollenkaan sitä seikkaa, että rahat loppuu, vaan kattellaanpa sitten.”

Hurme huomauttaa, että kaikessa vakavuudessaankin koronavirus­kriisi on vain yksi harmi lisää maapallon isoon harmien määrään.

”Nyt on vain niin, että tämä koronahomma on vain yksi pykälä siinä isossa keskustelussa mitä ihmislaji käy luonnon kanssa. Uusin repliikki luonnolta siinä samassa ongelmavyyhdessä, johon kuuluu ilmastonmuutos, biodiversiteetin murentuminen, luontaisten elämänpiirien häviäminen, merten muovittuminen ja niin edelleen. Se on synkeä luettelo.”

Juha Hurme istuu Pyynikinharjun luonnonsuojelualueella, Termopyleen kentällä. Nyt aukio on metsittynyt, mutta siellä järjestettiin 1880-luvulta aina 1950-luvulle saakka kansanvalistus-ja lähetysjuhlia sekä sosialidemokraattisia vappujuhlia. Kuva: Sara Aaltio

Uusimmasta kriisistä ei voi iloita yhtään, Hurme sanoo, mutta:

”Voi toivoa sen herättävän tietoihin perustuvaa ajattelua ja poliittista toimintaa.”

Jaksaako Hurme itse uskoa, että ihmiset ottaisivat opikseen?

”Tähän mennessä ihmiskunnan historia on ollut opiksi ottamisen historiaa, tosin monennäköistä kantapään kautta oppimista. Ilman muuta iso osa ihmisistä miettii näitä asioita ja tehdään oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Mutta koska me ei tulevaisuudesta tiedetä mitään, jää nähtäväksi kuinka suuri osa.”

Niin, ihmisistä ei koskaan tiedä – eikä ole koskaan tiennytkään.

Hurme on nimittäin täysin varma siitä, ettei ihminen ole muuttunut ainakaan viimeisimpien vuosituhansien aikana piiruakaan.

Ensinnäkin evoluutiobiologia kertoo, että ihminen on ollut ainakin satatuhatta vuotta jokseenkin samanlainen, Hurme sanoo.

”Ja sitten toisaalta, löydän esimerkiksi itämerensuomalaisesta muinaisrunoudesta tai Homeroksen Iliaasta täsmälleen nykyisen ihmisen. Ymmärrettävän hahmon.”

Kun biologisen samuuden ja kulttuurin tuotteet yhdistää, on seurauksena ”vastaansanomaton todistus” siitä, että ihmisen kehossa ja mielessä on paljon pysyvää.

Finlandia-palkinnon voittamisella vuonna 2017 oli Hurmeeseen ”tietty sokkivaikutus”.

Huilatakseen hän kirjoitti pari näytelmää, Lemminkäisen Kansallisteatteriin ja Making of Lean Kom-teatteriin. Näytelmien kirjoittamista Hurme kuvaa maailman leppoisammaksi levoksi, ”sellaiseksi kollektiiviseksi peliksi”.

Tuleva Suomi-romaani sai sitten alkunsa oikeastaan Tuomari Nurmion kehotuksesta.

”Meillä on firma Tuomarin kanssa, hänen aloitteestaan syntynyt, jossa on ideana tuottaa uusia käyttöliittymiä itämerensuomalaiseen runouteen, Kalevalaankin. Hannu halusi multa kirjan, joka tukee tätä meidän projektia ja oikoo näihin asioihin liittyviä väärinkäsityksiä.”

Kun Hurme alkoi miettiä, mikä kirja olisi, hän tajusi sen olevan jatko-osa Niemelle.

”Mä en halunnut kirjoittaa mitään kansanrunouskirjaa, koska aa, mä en halua sellaista kirjoittaa ja bee, kukaan ei halua sitä lukea. Päädyin vaihtoehtoon cee, että teen laajan kulttuurihistorian, jonka sisällä väistämättömästi – ja osin mun taktisista syistä leikillisestikin – aina törmätään siihen Kalevalaan. Siitä tulee ihan humoristinen struktuuri koko paskaan.”

Syksyllä pitäisi ilmestyä myös kirja nimeltä Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen. Se on syntynyt kymmenvuotiaille lapsille pidetyn kirjoituskilpailun tuloksena.

”Nimi on yhden neropatin jutusta, jossa esitellään nämä Lönnrotin ihan syyttä suotta unohtamat Väinämöisen velipojat. Ihan valtavan raikasta tavaraa, ja myös todisti sen, että ne stoorit ovat niin hyviä ja koskettavat jotain meidän syvärakennetta, että lapsethan pillastuivat niistä ihan vimmaisiin tulkintoihin.”

Syksyllä Espoon kaupunginteatterissa pitäisi myös tulla ensi-iltaan Irmari Rantamalan, eli Algot Untolan (1868–1918), esikoiskirjaan Harhama perustuva näytelmä. Ennakkotietojen mukaan luvassa on ”kansannäyttämöperinteestä ammentava show, jossa Harhaman traaginen elämänkohtalo värittyy aikakauden aatteilla”.

Algot Untola esiintyy myös Suomi-romaanissa, ja on kulkenut Hurmeen elämässä mukana jo lähemmäs 25 vuotta.

”Häntä on mahdoton olla rakastamatta, vaikka hän oli todella ihme hyypiö. Siis oikein hyypiöiden hyypiö ja epäilyttävä persoona.”

Hurme kertoo lukeneensa Untolan Maiju Lassilan nimellä kirjoittaman Tulitikkuja lainaamassa jo nuorena, ja tyytyneensä pitkään siihen.

Vuonna 1996 Helsingin ylioppilasteatterin taiteellisena vastaavana toiminut Juha Hurme sai kuitenkin kesäteatterinäytelmää Mustikkamaalle pohtiessaan oivalluksen.

”Aloin kelata, että 1900-luvun kaksi ekaa vuosikymmentä, siinäpä ajanjakso, josta en saa mitään otetta. Että mikä se oli, minkä tuloksena myös syntyi Suomen valtio. Päätin, että minäpä teen siitä näytelmän, otan selvää.”

Tuolloin Hurme tiesi jo vähän enemmän Algot Untolan persoonasta, mutta vasta lukiessaan Untolan koko tuotannon läpi ja perehtyessään tämän eriskummalliseen elämäntarinaan, hän päätti ottaa Untolan roolihahmoksi näytelmäänsä Terra Potatis.

”Untola nousi maineeseen Suomen oikeistolaisimman puolueen eli Suomalaisen puolueen aktiivijäsenenä ja kaksitoista vuotta myöhemmin hänet teloitettiin punaisena terroristina. Ajattelin, että tässäpä ääripäät.”

Harhaman lukeminen oli ”rakkautta ensi puurtamisella”. ”Sitä lukiessa nousi melkein hiukset pystyyn, että tämä on kyllä niin kreisi kirja. Se ei missään nimessä ole hyvä taideteos, mutta aarrearkku se on.”

Eli kun Espoon kaupunginteatterin johtaja Erik Söderblom kysyi Hurmeelta, ohjaisiko tämä Harhamasta näytelmän, oli vastaus heti kyllä.

”Seuraava mitä sanoin, oli, että ymmärräthän, että se on mahdotonta. Erik sanoi, että ymmärrän ymmärrän. Tällä välipuheella tässä nyt liikennöidään.”

Vuonna 1909 julkaistun Harhaman Algot Untola kirjoitti ”todella omituisessa elämäntilanteessa”. Yli tuhatsivuisesta, monin tavoin tolkuttomasta tekstistä löytääkin Hurmeen mukaan paljon omaelämäkerrallista ainesta.

”Kirjailija Irmari Rantamala syntyi, kun naisystävä oli tuhonnut Untolan sukuelimet hapolla. Kirjassa käy niin, että Pietarissa raitiovaunussa pistooli laukeaa ja vie alavatsan mennessään. Tässä ei pidä liikaa velloa, mutta on tärkeää muistaa, että jossakin biologisessa mielessä kirjailija ei enää ollut tuolloin sukupuolinen henkilö. Hän oli kävelevä pää, joka erakoitui ja piiloutui salanimiensä taakse.”

Poliittinen julkisuus oli 1900-luvun alussa jopa julmempaa kuin nykyään, ja Untola häpäistiin täysin.

”Kaikki poliittiset puolueet vihasivat häntä. Oli siis ymmärrettävää, että hän alkoi elää ilman mitään kontakteja. Lymyili kellarissa Runeberginkadulla.”

Kellarissa oli kirjoittamisrauhaa, ja siellä syntyi suurin osa Untolan tuotannosta.

”Nyt muuten päästiin tosi hienolla aasinsillalla tähän pandemiaan. Siinä oli jätkä karanteenissa loppu­ikänsä. Ei ollut paljon syytä nokkaa kadulla näyttää.”

Palataan siis eristysoloihin.

Vuonna 2009 joulukuussa Juha Hurme hakeutui Auroran sairaalaan. Hurme oli psykoosissa ja kertoi henkilökunnalle olevansa kuollut. Hänet otettiin sisään ja seuraavan kuukauden hän vietti Aurorassa suljetulla osastolla.

Mutta. Kun koronaviruseristäytymiselle haetaan vertauskohtia, mielisairaalan suljettua osastoa ei ole syytä ottaa mukaan.

”Heh heh. Hah hah”, Hurme aloittaa ja jatkaa:

”Nytten niin, tää on kyllä kaukana siitä hyvään suuntaan.”

Tämä uusi ja erikoinen tilanne, josta olemme yhtäkkiä löytäneet itsemme, pitää Hurmeen mielestä ehdottomasti yrittää ottaa mahdollisuutena.

”On oltava rohkeutta siihen, että – niitä synkkiä ja surullisia asioita unohtamatta – ottaa tämän mahdollisuuden olla tärkeiden ihmistensä kanssa, olla himassa ja huilata. Kenties jopa lueskella ja mietiskellä. Nyt siihen on mahdollisuus.”

Auroran sairaalan suljettu osasto ei siis kuulu tähän juttuun – ellei sitten asiana, josta Hurme sanoo olevansa erittäin kiitollinen.

”Se piti mut hengissä ja pisti mun paranemisen alkuun. Mutta sehän on oikeasti vankila, kuten sen pitääkin olla. Siellä on vapautta sen verran kuin vangilla on vapautta. Tässä ollaan kaukana sellaisesta tilanteesta: on hirveästi hyvää ja hirveästi vapautta. Ajattelun, liikkumisen, läheisten kohtaamisen. Sitä on vain osattava käyttää.”

Hurme miettii, että jos hänen sairastumistaan psykoosiin ja paranemistaan haluaa sovitella vertailukohdaksi pandemian rinnalle, on oltava hyvin varovainen.

”Minun säälittävä piskuinen psykoosini on aika vähän verrattuna siihen hätään, mitä koronavirus maailmalle tuottaa.”

Mutta.

”Voi tietenkin sanoa näin vähän runollisemmin, että opin varmasti omalta osaltani kestämään tällaisia ei-toivottuja yllätyksiä.”

Kun psykoosin jälkeen tullut lamauttava masennus väistyi eikä edessä ollutkaan sairauseläke ja iloton yksinäisyys, huomasi Hurme tulleensa rauhalliseksi ja luottavaiseksi ihmiseksi.

Siitä on apua tilanteessa kuin tilanteessa.

On myös niin, että elämässä voi tapahtua melkein ihmeitä.

Sellaiseksi lienee laskettavissa digiloikka, jonka koronaeristäytyminen on saanut aikaan Hurmeen elämässä. Tietokoneiden kanssa hän on ”oikeasti siis todellakin dorka”.

Vielä vuonna 2012 ilmestyneen Hullun, Auroran sairaalajaksoon pohjaavan romaaninsa, Hurme kirjoitti sähkökirjoituskoneella paperille.

Hurme kertoo, miten edesmennyt kustantaja Silja Hiidenheimo katseli ruttuisia aanelosia, jotka tiesi joutuvansa lähettämään Ruotsiin skannattaviksi. ”Silja sanoi, että tämä oli viimeinen kerta. Eli vuonna 2012 ostin ekan tietokoneeni, ja olen ollut niin jälkijunassa, etten edes 1990-luvun alun tasolla.”

Olosuhteiden pakosta asiassa on nyt tapahtunut edistystä.

Hurme on paraikaa mukana suunnittelemassa ja kirjoittamassa Kansallismuseon uutta perusnäyttelyä keskiajan alusta itsenäistymiseen – ja onnistunut juuri hiljattain ottamaan osaa tietokoneitse näyttelytyöryhmän nettikokoukseen.

”Pääsin sinne ja se hoitui! Ja viime lauantaina muuten toimitin omalta osaltani radion suoran lukupiiriohjelman. Nyt olen ihan nörttien kuningas.”

Nörttiydestä Hurme muistaa suljetun osaston.

”Aurorassa mulla oli potilaskaveri, joka oli välillä tosi down ja välillä tosi up. Kiihkeässä plusvaiheessa hän antoi minulle hikisen pelipaidan, jossa oli numero kymmenen, ja sanoi, että tämä on Sauli Niinistön paita. Että kun pidän sitä, kaikki menee hyvin.”

Muutaman päivän kuluttua kaverilla oli kuitenkin niin huono olo, että hän halusi paitansa takaisin.

Hurme sai vaihdossa teleoperaattorin mainosfleecen, joka on hänellä vieläkin käytössä.

”Hän sanoi, että kun pidät sitä, susta tulee uskomaton nörtti. Niin mä menetin Salen onnenpaidan, mutta sain tilalle nörttipaidan. Ehkäpä se taika on nyt ruvennut toimimaan… Viiveen se otti, mutta nyt selvästi lähtee menemään.”

Juha Hurme kuvattiin Pyynikillä juuri, kun aurinko alkoi paistaa ja käpytikka nakuttaa. Kuva: Sara Aaltio