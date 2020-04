Romaani

Tiina Katriina Tikkanen: Toinen silmä kiinni. Atena. 200s.

Freelance­toimittaja Tiina Katriina Tikkasen (s. 1983) esikoisromaani ei ole kevyt ­teos.

Kirja kertoo traumoista, muistojen voimasta, mutta ennen kaikkea vallasta. Millainen valta isällä on tyttäreen, millainen valta miehellä on naiseen.

Alussa minäkertoja, romaanin päähenkilö Minttu Magdalena, makaa kuljetettavana ambulanssissa. Toisesta silmästä on lähtenyt näkö, ja syyksi selviää myöhemmin aivoinfarkti. Romaanin nimelle tosin paljastuu tarinan edetessä myös syvällisempi, suorastaan inhottava merkitys.

Ambulanssin kyydistä Minttu muistelee lapsuuttaan ja varhaisaikuisuutta.

Perhe-elämä, lapsuus ja sen tunnelma piirretään auki vi­suaalisesti tarkoilla kuvauksilla: kyntöauraan kiinnijääneitä rusakoita, puunväriset keittiönkaapit, isä, joka oli monet yöt jossain muualla. Olohuoneen kulmahyllyn stereoista soi lauantaisin Tapani Kansaa. Joku laittaa vanupuikon napaansa pystyyn.

Kaikki muistot kytkeytyvät isään ja miehiin. Lukijalle ei kerrota heti, mitä isä on tehnyt, mutta hänen tekonsa ja käytöksensä jättävät jälkeensä hyvin häiriintyneen varjon. Tulee väistämättä tunne, että jotain kamalaa on tapahtunut tai tapahtumassa.

Isä on pidetty, arvostettu, kylän naisten ihailema. Hän on myös pedofiili. Omaa lastaan seksuaalisesti hyväksi käyttävä.

Muistot nousevat pintaan aikuisiällä. Eikö niille tule koskaan loppua ja eivätkö ne jätä rauhaan, kirja kysyy. Isä kuolee, mutta hänen valtansa ei lopu siihen. Vähintään yhtä vahvasti hän pitää tytärtä otteessaan kuolemansa jälkeen.

Romaanin mainitaan perustuvan osittain kirjailijan omaan elämään. Viime vuosien taikasanaa autofiktio ei mainita. Paikkakunnat on verhottu piiloon. Tapahtumat sijoittuvat paikkakunnille, kuten Huoltoasemakylä ja Lukiokaupunki.

Metakommentaariset autofiktiiviset elementit pilkistävät paikoin esiin. Kertoja näkee kadulla Anna-Leena Härkösen tai lukee Karl Ove Knausgårdin Taisteluni-sarjaa.

Päähenkilönä ja kertojana toimiva Minttu kertoo elämästään vain niiltä osin, kun se on tarinan kannalta oleellista ja motivoitua. Kahteen osaan jaettu romaani etenee ambulanssin kyydistä psykoterapiaan.

Teknisesti Toinen silmä kiinni on rakennettu taitavasti, ja se pitää otteessaan. Lyhyet, yleensä vain kolmen neljän sivun mittaiset luvut kertovat yhden tapahtuman tai muiston ja vievät tarinaa eteenpäin.

Löysää tyhjäkäyntiä sivuille ei mahdu.

Hypyt aikatasoissa on tehty onnistuneesti. Ilman, että lapsuutta käydään kronologisesti läpi, lukijalle piirtyy pikkuhiljaa romaanin maailman kannalta riittävä kokonaiskuva kertojan elämästä, ja miksi se on nyt sellainen kuin se on.

Mitä vähemmän lukijalle kerrotaan, sitä tehokkaampi viesti on. Debyytti ei selitä kaikkea auki, mutta ei se paljoa arvailun varaan myöskään jätä.

Vaikka aihe on rankka, kirja ei vaivu patetiaan, epätoivoon tai synkistelyllä mässäilyyn. Ilmaisuun mahtuu kekseliäitä asso­siaatioketjuja, jopa huumoria, sekä surrealismia: ”Minusta syntyi ulos isän istuttama syöpäpuu.”

Dialogi isän ja tyttären välillä on paikoin suorastaan absurdia, kun itseään ”Rakkauden kuningas Amuriksi” kutsuva isä soittelee tyttärelleen.

Odotetusti selviytymistarinaksi kasvavan romaanin lopetus on hieman tympeä ja tarpeettoman konventionaalinen narratiivin paketointi.

Tiiviisti kirjoitettu esikoinen olisi rakentunut nätisti kasaan myös ilman alleviivaavaa neljännen seinän rikkomista kirjoituskoulussa.

Tikkasen kirjan alussa mainitaan sen olevan omistettu tytöille. Mutta voi hyvin sanoa kirjan olevan tärkeää lukemistoa myös miehille.

Monet romaanin luvuista piirtävät vaivihkaa piinallisen tarkkoja kuvia miehen rakenteellisesta vallasta suhteessa naiseen. Puhumattakaan jäljistä, joita seksuaalinen hyväksikäyttö jättää.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.