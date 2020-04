Puukengät kopisivat Milwaukeen Newberry Boulevardilla, kun kuljin elokuvista kotiin 11. toukokuuta 1977. Myöhemmin illalla kirjoitin päiväkirjaan:

Ruoho oli lämmintä ja kaupunki jossain kaukana ja silti turvallisesti ympärillä. Astuin unelmieni takakujalle, kesä ja puut ja ruoho tuoksuivat, näin ihmisten valoisat keittiöt, nurmikonkastelijat sirittivät, jossain haukkui koira.

Olin käynyt katsomassa Woody Allenin uutuuselokuvaa Annie Hall ja tunsin oloni riemukkaaksi.

Syynä oli elokuva mutta myös kotimatkalla syntynyt päätös lopettaa liki koko vaihto-oppilasvuoden kestänyt seurustelu erään Jimin kanssa.

Mistä vahvat kulttuuri-impulssit tulevat elämäämme? Sellaiset, jotka järkyttävät perustuksia myöten ja jäävät mieleen?

Omalla kohdallani kyse on usein ollut sattumista: taideteos tai idea on osunut eteen, kun olen ollut tietämättäni vastaanottavainen.

Muistan monta hetkeä, jolloin jokin uusi lävähti auki edessäni tai pisti syvältä: Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli, Joni Mitchellin erolaulut, Alice Munron ja Jonathan Frantzenin proosa, Kristian Smedsin ja Juha Hurmeen klassikkoja retuuttavat draamat.

Keväällä 1977 piston teki Annie Hall. Olin juuri täyttänyt kahdeksantoista ja lopettelin ensimmäistä (ja viimeistä) ulkomailla asumaani vuotta. Se oli kulunut suurkaupungissa, alttiina monille vaikutteille, jotka tämä elokuva kruunasi.

Allen (s. 1935) on itse pitänyt sitä käännekohtana urallaan: farssien jälkeen hän halusi kokeilla jotain syvällisempää.

Ohjaajan seitsemäs elokuva oli komedia onnahtelevasta ihmissuhteesta, osapuolina Allenin oloinen, newyorkilainen koomikko-kirjoittaja Alvy Singer ja muualta tullut aloitteleva laulaja-valokuvaaja Annie Hall. Häntä esitti Diane Keaton.

Enimmäkseen elokuvassa kävellään ja keskustellaan New Yorkin kaduilla. Välillä käydään Los Angelesissa, jota Alvy in­hoaa, mutta josta Annie pitää.

Näin Annie Hallin loppukeväällä 1977 vielä kuusi kertaa. Opin dialogit, vitsit, interiöörit ja Keatonin vaatetyylin.

Päätin haluta elämää, jossa vietetään aikaa kirjakaupoissa, jonotetaan Ingmar Bergmanin elokuviin ja puhutaan paljon. Ollaan ihmisinä erehtyviä ja ristiriitaisia, seksuaalisiakin, mutta kodikkaalla tavalla.

Kun nyt luen Woody Allenin vasta ilmestynyttä muistelmateosta Apropos of Nothing (Arcade Publishing), tämä palaa mieleen tuoreena mutta myös hämmentää. Nelisatasivuinen omaelämäkertahan on syntynyt onnettomien, suorastaan vihamielisten tähtien alla.

Alleniin 1990-luvulla kohdistuneet epäily siitä, että hän käytti seksuaalisesti hyväksi naisystävä Mia Farrow’n kanssa adoptoimaansa Dylan-tytärtä, nousivat taas pari vuotta sitten esiin.

New Yorkin kodissa kuvatussa perhekuvassa Mia Farrow sylissään Satchel-poika ja Woody Allenin sylissä Farrowin tytär Dylan. Kuva: David McGough / Getty Images

Aikanaan Allen joutui asiasta oikeuteen, ja tulos oli, ettei hyväksikäyttöä tapahtunut. Dylan Farrow on kuitenkin aikuisenakin toistanut syytökset ja saanut kaikupohjaa #metoo-liikkeestä, jossa journalistiveli Ronan on ollut aktiivinen paljastuksineen Harvey Weinsteinista.

Siksi Allen on joutunut Hollywoodissa syvään epäsuosioon, ja monet hänen elokuvissaan esiintyneet näyttelijät ovat ilmoittaneet uskovansa Dylan Farrow’ta.

Taustalla vaikuttaa myös Allenin avioliitto Mia Farrow’n adoptiotyttären Soon-Yi Previnin kanssa.

Muistelmissa Allen käy seikkaperäisesti läpi, miten juuri suhde Previniin sai Farrow’n aloittamaan vihanpidon ja ahdistelusyytökset 1990-luvun alussa. Osa hänen neljästätoista (!) biologisesta ja adoptoidusta lapsestaan pitää äidin puolta, osa kiistää syytteet.

Kaikki tämä näkyy kirjassa: se kuvaa, miten menestyneenkin ihmisen elämä voi muuttua.

Samalla se muistuttaa, mitä Allen oli ja teki ennen ahdistelusyytöksiä.

Ainakin minä opin käsitykseni huumorista juuri häneltä. Eli tajusin, että kaikki maailmassa on pohjimmiltaan koomista. Annie Hallinkin henkilöt ovat samalla kertaa onnettomia ja hauskoja. Se on oikeastaan kertomus epäonnistuvasta suhteesta. ”Meillä on käsissämme kuollut hai”, Alvy analysoi Annielle sen loppua.

Elokuvassa onnettoman ja hauskan yhdistelmä naurattaa, muistelmissa ei.

Niiden koko tekstiä värittää maineen menetys, jota Allen ei kerta kaikkiaan hyväksy. Siksi hän ei lakkaa puolustamasta itseään tai syyttämästä muita. Sutkaukset uhritarinan seassa eivät pelasta mitään.

Allen esittää vaatimatonta, mutta pitää oikeastaan kaikkia muita itseään tyhmempinä. Tämä pätee maailmaankin ”jossa en ikinä tunne oloani mukavaksi, jota en ikinä ymmärrä tai hyväksy ja jolle en ikinä anna anteeksi”.

Hän on vuoroon Raamatun Job, jolle on sälytetty koettelemuksia, ja uhmakas besserwisser, joka jo nuorena oppi, ettei toisten neuvoihin kannata luottaa.

Ura elokuvaohjaajana käydään kirjassa läpi jaaritellen ja nimiä droppaillen, ja sen keskeyttävät vain bisarrit paljastukset Mia Farrow’n juonista.

Ne taas ovat sotku, johon en haluaisi koskea kepilläkään. Kuka tietää, mikä on totuus Allenista ja Farrow’n perheestä? Kaikki osapuolethan ovat maailmasta irrallaan eläviä viihdeteollisuuden miljonäärejä.

Vielä Annie Hallissa tällaisista hahmoista piirrettiin karikatyyrejä. Mitä Alvy Singer sanookaan heti sen alussa? ”En ha­luaisi kuulua kerhoon, jossa on kaltaisiani jäseniä.”

Allenin tarinat elokuvissa tuntuvat tunnistettavammilta, jopa rehellisemmiltä, kuin se, mitä hän kertoo elämästään.

Miksi? Ainakin siitä yksinkertaisesta syystä, että taiteilija kertoo aina elämästä totuudellisimmin fiktiossa.

Lisäksi Allen on kirjoittajana dialogin ja lavamonologien tekijä, ei kirjailija.

Sekin vaikuttaa, että hän on 84-vuotias. Arvot ja asenteet ovat peräisin sodanjälkeisiltä vuosilta, korkeintaan 1960-luvulta. Työnarkomania, henkinen etäisyys omiin lapsiin ja naisten esineellistäminen ovat tästä esimerkkejä.

Woody Allen elokuussa 2019 luennoimassa San Sebastianissa kuvausten yhteydessä pidetyssä seminaarissa. Kuva: Gari Garaialde / Getty Images

Outoa kyllä, tämä ei aina päde elokuviin. Niihin Allen on kirjoittanut ja ohjannut monia syvällisiä, vahvoja naisia, ja yksi on tietysti Annie Hall.

Elokuvassa Annie on aktiivinen osapuoli, jonka toimiin Alvy reagoi. Tarina päättyy siihen, että Annie lähtee omalle uralleen ja luopuu tukahduttavasta parisuhteesta.

Tämänkin tietysti näin jo Downer Prestige -teatterin valkokankaalla toukokuussa 1977. Annie Hall antoi pysyvän elämänohjeen siitä, että naisen pitää itse päättää omasta elämästään.

Kotiin päästyäni kirjoitin päiväkirjaan:

Ja minä tajusin: Hei Jim, et sinä niin paljon merkitse. Et maailmaa, et edes Kleenex-pakettia. Kaikki loppuu joskus, ihmissuhteet ei aina toimi. En minä särkenyt sydäntäni. Minä olen tässä lähellä, tule ja ota kädestä, jos haluat. Mutta minä olen nyt vapaa.