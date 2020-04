Farkkutakkinen mies laulaa televisio-ohjelmassa 1970-luvun alussa. Mies on nuori, mutta hänellä on vanhan miehen karhea ääni, ja sitä on pakko kuunnella. Miehen laulu kertoo Vietnam-veteraanista nimeltä Sam Stone.

Kappale on nuorelle miehelle tärkeä, ja lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin hän valitsee siitä yhden rivin parhaimmakseen. Se ei ole vähän, sillä mies on tiistaina koronaviruksen seurauksiin kuollut John Prine, jota monet maailman parhaat lauluntekijät pitävät kolleganaan ja jopa esikuvanaan.

Heidän joukossaan muun muassa Bob Dylan, Bruce Springsteen ja Johnny Cash.

Menestyksestään Prine saa kiittää osin Kris Kristoffersonia, joka löysi Chicagon folkpiireissä esiintyneen nuoren harrastajamuusikon ja otti tämän lämmittelijäkseen New Yorkiin. Eräällä Kristoffersonin keikalla Prinen näki legendaarinen levymoguli Jerry Wexler, joka vaikuttui näkemästään.

Syntyi levytyssopimus. Kappaleen ensimmäisen puolen neljäs raita oli juuri Sam Stone.

Erään viimeisimmistä haastatteluistaan Prine antoi Rolling Stone -lehdelle vuonna 2018. Pitkälti lauluntekemiseen keskittyneessä haastattelussa Prine muun muassa kertoo miksi ei pysty tekemään kunnon kappaleita ollessaan onnellinen.

”Se vie fiiliksen. Ei sillä, että kaiken kirjoittamani täytyisi kertoa katastrofeista, mutta usein ne ovat parasta aineistoa. Kun sydämesi särkyy, sinulla on kaikki aika maailmassa purkaa tunnelmiasi. Miltä se tuntui, millainen lämpötila sinä päivänä oli? Kun taas olet onnellinen, viimeisen asia mitä haluat on istua alas kirjoittamaan jotain laulua. Ellei se ole jotain tsippadaijaa.”

Sam Stone -kappaleessa lauluntekijän mainitsemaa ongelmaa ei ole, sillä se on muun muassa äänestetty maailman kymmenen surullisimman laulun listalle.

Eikä se mikään hilpeä laulu olekaan. Kappale kertoo sotaveteraani Sam Stonesta, joka palaa ulkomailta sotimasta hermot riekaleina ja sirpale sisässään. Helpotusta hän saa morfiinista ja pilvestä. Kovin kauan niidenkään tuoma lohtu ei kuitenkaan auta, sillä mies sekoaa yhä vahvempiin aineisiin, ja pian ilmassa leijuu yliannostuksen tuoksu.

Kappaleen tarinalla on vahva todellisuuspohja, sillä huumeita oli Vietnamissa saatavissa helposti, ja erään tutkimuksen mukaan joka kymmenes Vietnamissa palvelleista kokeili heroiinia. Ja palatessaan kotiin moni jatkoi Sam Stonen lailla kalliiksi muuttunutta harrastustaan.

”Yritin sanoa, jotain sotilaista, jotka lähetettiin Vietnamiin tappamaan ihmisiä, mutta joilla ei ollut mitään käsitystä siitä, miksi he olivat siellä. Suuri osa ei koskaan päässyt huumekoukusta irti.”

Itse Prine palveli Vietnamin sodan aikaan Saksassa, kaukana liekehtivästä viidakosta. Taitavana tekstintekijänä hän onnistui kuitenkin sanoittamaan kotiinpalaajan tuskan poikkeuksellisen runollisesti.

Laulussa kerrotaan muun muassa kuinka ”kauniit kappaleet eivät koskaan soi kauaa rikkinäisissä radioissa”.

Prinen lempirivi se ei kuitenkaan ole.

Ensimmäisen levyn kansi.

Esikoisalbuminsa jälkeen duunarin ja kotiäidin poika kirjoitti lisää koskettavia lauluja, joissa usein oltiin heikon puolella, ja tarina eteni lempeän mustan huumorin välityksellä. Pian postinjakajanakin työskennellyt Prine havaitsi riemukseen muusikonhommasta olevan ammatiksi: yleisöä riitti ja kriitikotkin tykkäsivät.

Alkoi vuosikymmenten mittainen ura lauluntekijänä ja muusikkona.

Rajumpi pysähdys tuli vuonna 1998, kun Prinellä diagnosoitiin okasolusyöpä, joka jätti jälkensä kasvoihin ja laulajan kielestä leikattiin pala. Vuoden mittaisen kuntoutuksen ja puheterapian jälkeen hän palasi esiintymislavoille ja ääni soi entistäkin särmikkäämpänä.

Uusi isku tuli vuonna 2013, kun hän sairastui keuhkosyöpään. Vasen keuhko poistettiin, ja laulaja pääsi jaloilleen lääkärin omalaatuisen kuntoutusohjelman ansiosta. Prinen tuli juosta ylös alas talonsa portaita ja laulaa tämän jälkeen kaksi laulua hengästyneenä.

Puolen vuoden rääkin jälkeen hän palasi keikkalavoille.

Mikä sitten oli lauluntekijän oma suosikkikohta kappaleesta? Prinen lempirivi on karun yksinkertainen ja tehokas rivi, jossa paljastuu lapsen näkökulma heroiiniriippuvaisen isän ahdinkoon.

There’s a hole in Daddy’s arm where all the money goes. Jesus Christ died for nothin’, I suppose.

Eli:

Isän käsivarressa on reikä, johon kaikki rahat menevät. Luulen, että Jeesus Kristus kuoli turhaan.

Raju rivi sattumalta pääsiäisviikolla kuolleelta muusikolta.

Prinen varhaistuotantoa sisältävä kokoelma julkaistiin vuonna 2019.

”Yritin ajatella jotain todella toivotonta ja minusta turhaan kuoleva Jeesus oli juuri sitä”, Prine perusteli Rolling Stonessa valintaansa.

Kansallisaarteeksi nimitetty laulaja kuoli covid-19-viruksen seurauksiin Nashvillessä 73-vuotiaana. Hänen vaimonsa ja kolme poikaansa selvisivät viruksesta.

Kuolinuutisen jälkeen rock- ja popmaailman merkkihenkilöt ovat ilmaisseet surunsa Prinen kuolemasta. Viesteissä häntä kuvataan paitsi mestarilliseksi tekstintekijäksi, myös lämpimäksi ja vaatimattomaksi ihmiseksi. Ehkä luonteenpiirre tulee esille myös Rolling Stonen viimeisessä haastattelussa. Siinä Prine luettelee asioita minkä perusteella voi pitää itseään menestyneenä.

Pystyy maksamaan laskunsa. Saa nukkua pitkään. Ja pystyy silloin tällöin ostamaan eBaysta haluamansa auton.

John Prine otti vastaan Grammyn Los Angelesissa helmikuussa 2019. Kuva: Lucy Nicholson / REUTERS

Sam Stone on pysynyt yhtenä hänen tunnetuimmista kappaleistaan, ja se on myös yksi versioiduimmista. Monen muun ohella sen on esittänyt Johnny Cash, joka tosin – luultavasti uskonnollisen vakaumuksensa takia – jätti kappaleesta Prinen eniten arvostaman rivin pois.

Myös Prine itse sai kokea kappaletta esittäessään yleisön paheksuntaa.

”Jotkut ihmiset kävelivät ulos. Kerran eräs nainen sanoi, että loukkasin hänen älykkyyttään. Mietin silloin, että voisitko näyttää jonkin diplomin”, hän muisteli kaksi vuotta sitten haastattelussa.

Samalta ajalta on Prinen tulkinta kuolemanjälkeisestä elämästä. Hän esitti sen viimeisessä levytetyssä kappaleessaan When I get To Heaven (2018).

Hänen taivaassaan Jumala on reilu, tytöt kauniita ja röökit seitsemän mailin mittaisia.