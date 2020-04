Oikean aivastamistekniikan tärkeydestä on puhuttu viime aikoina erityisen paljon.

Ylimääräiseltä piinalta olisi vältytty myös komediassa Bean – äärimmäinen katastrofielokuva (1997), mikäli Mr. Bean (Rowan Atkinson) olisi pärskinyt nenäliinaan tai hihaansa. Kiusallisten tapahtumien vyöry käynnistyy kohtauksessa, jossa Bean aivastaa taidemuseossa arvokkaan taulun päälle. Kuivausyritykset johtavat aina vain pahempaan pulaan.

Kyseinen maalaus on yhdysvaltalaistaiteilija James McNeill Whistlerin (1834–1903) Arrangement in Grey and Black No. 1 (1871), joka tunnetaan myös nimellä Whistlerin äiti. Taiteilijan Anna-äitiä kuvaava taulu kuuluu nykyään pariisilaisen Musée d’Orsayn kokoelmiin.

Elokuvayleisö on saattanut törmätä teokseen myös muualla. Esimerkiksi kohelluskomediassa Mies ja alaston ase 2 ½ (1991) Whistlerin äiti pistää esiin syntymämerkkinä erään sivuhenkilön paljaassa pakarassa.

