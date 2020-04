Viime vuosina on herätty huomaamaan, että lastenkirjojen antama kuva maataloudesta ei ole enää aikoihin vastannut nykytodellisuutta.

Kalifornialaiset John ja Molly Chester olivat lukeneet satukirjansa, kun he ryhtyivät perustamaan maatilaa, jossa kunnioitettaisiin perinteisiä menetelmiä.

John Chester on kuvannut luontodokumentteja, ja hän tallensi maatilansa vaiheita ammattimaisesti heti alusta alkaen.

Dokumentin ohjannut John Chester poseeraa kameralle Todd-koiran kanssa. Kuva: Yle

Ohjaajan tausta näkyy Unelmien maatila -dokumentissa (2019): siinä noukitaan ja nimetään yksittäisiä eläimiä, joista tehdään ikään kuin elokuvan henkilöitä.

Tässä tapauksessa yksi päähenkilöistä pariskunnan lisäksi on heidän ”esikoisensa”, Todd-koira, jonka haukkumisen takia heidän on päästävä pois ihmisasumusten läheltä.

Kertomus etenee romantisoivaan tapaan, mikä on taannut dokumentille suosiota ja ihastuneita kritiikkejä. Siinä ollaan hyvällä asialla.

Maatilan tarina valaa uskoa luonnonmukaisuuteen. Kuvaus on huikaisevan kaunista, ja mittakaavat vaihtelevat pikku hyönteisistä länsirannikon avariin maisemiin.

Chesterit toki myöntävät heti alussa sinisilmäisyytensä ja naiiviutensa, mutta aika vähän heidän unelmansa rapistuu vastoinkäymisistäkään. Päin vastoin.

Unelmien maatila on rohkaiseva ja optimistinen elokuva. Mutta onko ihan kaikki kuitenkaan totta, sitä sietää pohtia.

Dokumentissa seurataan Chestereiden urakkaa seitsemän vuoden ajan.

Sopiva 80 hehtaarin alue löytyy Los Angelesin pohjoispuolelta. Maa on kuivaa ja kuollutta, ja tilan ympärillä tehomaatalous tekee tuhojaan. Chesterit eivät tunnu tietävän maataloudesta juuri mitään, mutta he löytävät henkisen johtajan Alanin, joka on perehtynyt juuri perinteisiin viljelytapoihin.

Sen jälkeen alkaa tapahtua aika ihmeellisiä, epäuskottaviakin juttuja. Jo vuodessa maaperä saadaan vihertämään, ja kahdessa vuodessa tila näyttää paratiisilta.

Dokumentin perusteella työtä tehdään nuorten vapaaehtoisten voimin ja koko ajan Alan-gurun visioiden mukaisesti.

Sitten Alan kuolee. Viljelykset alkavat kärsiä taudeista ja tuholaisista. On vaikea uskoa, että Alan ei olisi varoittanut niistä ja opettanut luonnonmukaista torjuntaa.

Sen sijaan annetaan kuva, että John ikään kuin itse alkaa keksiä, miten maatilalla voidaan rakentaa omaa ekosysteemiä, jossa jopa kojootti löytää oman paikkansa tappamatta maatilan kanoja. Kuka tahansa oivallukset tekee, ne ovat toki tärkeitä koko planeetan maatalouden kannalta.

Kuivuuden ja rankkasateiden seuraukset esitetään havainnollisesti. Alanin ohjeiden mukaisesti on istutettu suojakasveja, joiden ansiosta sadevesi imeytyy maahan eikä huuhtoudu pois.

Mutta mitä tila tuottaa?

Dokumentin perusteella Chesterit käyvät silloin tällöin myymässä kananmunia ja hedelmiä paikallisella torilla. Tilalla on kuitenkin kanojen lisäksi myös ankkoja, sikoja, nautoja ja lampaita.

Eläimiä syntyy mutta ei kuole, paitsi kojootin uhreina tai vanhuuteen. Teurastaminen päätettiin siis ilmeisesti jättää näyttämättä.

Lopussa aluetta uhkaavat maastopalot, mutta niidenkin jälkeen Chestereiden tila muistuttaa satukirjan idylliä.

Unelmien maatila, Teema la 11.4. klo 21.00 ja Yle Areena.