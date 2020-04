Tänä pääsiäisenä monella on olosuhteiden pakosta mahdollisuus aivan uudenlaiseen hiljentymiseen, mutta kirkkoon ei pääse. Useampaankin pyhättöön on kuitenkin mahdollisuus kurkistaa Ylen Dokkari-illassa, jonka teemana on ”usko tai älä”.

Kuten alaotsikko paljastaa, kyseessä ei ole hartausohjelma vaan hengellisyyttä ja henkisyyttä sivuavien radiodokumenttien nelituntinen kavalkadi. Tutuimpien uskontojen lisäksi evästä riittää juutalaisuudesta, Pelastusarmeijasta, noituudesta, woodoosta ja itkuvirsistä.

Ylen radiokanavilla juhlapyhiin liittyvien pitkien ja hitaiden keskusteluohjelmien perinne näyttää viime vuosina katkenneen. Dokkari-ilta elvyttää traditiota yhdistämällä dokumenttien kuunteluun keskustelun, joka ei käsittele pelkästään dokumentarismia vaan laajenee monipuoliseksi hengellisyyden pohdinnaksi.

Studion pohdiskelujen parasta antia on, että toimittaja Päivi Leinon vieraiksi saapuneet uskontotutkija Terhi Utriainen ja ortodoksinen pastori Petri Korhonen ovat analyyttisiä ja suvaitsevaisia eivätkä koe tarpeelliseksi julistaa mitään agendaa.

Monet illan aikana kuultavista radioteoksista muistuttavat, miten olennainen ja vaikuttava osa ääni – esimerkiksi laulu, musiikki tai kellonsoitto – on uskonnollisissa tilaisuuksissa ja rituaaleissa.

Yle Radio 1:n Dokkari-ilta, Radio 1 ma 13.4. klo 19.02.