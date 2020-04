Suoratoisto­palvelujen sarja­tulvassa kaikki helmet eivät nouse esiin yhtä näyttä­västi kuin toiset. Eräs sellainen on Netflixille maaliskuun loppupuolella tullut saksalainen minisarja Unorthodox. Se on tosin jo otettu vastaan ylistävin kritiikein muun muassa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Pitkälti jiddišinkielinen Unorthodox on erityinen sarja siinäkin mielessä, että se sivuaa elokuvissa ja tv-sarjoissa harvemmin käsiteltyä aihetta, vanhakantaista ortodoksijuutalaisuutta. Itse en tiennyt siitä kulttuurista juuri mitään, joten sarjan kuvaamiin tapoihin, rituaaleihin ja sääntöihin oli kiehtovaa tutustua.

Sarja perustuu löyhästi Deborah Feldmanin muistelmateokseen Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Sen päähenkilö on 19-vuotias Esther ”Esty” Shapiro, joka pakenee järjestettyä avioliittoaan ja yhteisönsä ankaria sääntöjä New Yorkista Berliiniin. Siellä asuu yhteisön jo ajat sitten jättänyt Estyn äiti Leah.

Unorthodox kuvaa hienovaraisesti ja sympaattisesti sekä Estyn elämää juutalaisyhteisössä että hänen uusia kuvioitaan Berliinissä.

Vaikka sarja tuo esiin yhden hasidijuutalaisen erityisryhmän ja sen kulttuurin ahdistavia piirteitä, se ei pyri kieltämään yhteisön tarjoamaa yhtenäisyyttä ja turvaa. Eikä liioin irrallisuuden tunnetta, jonka Esty kohtaa päädyttyään itselleen aivan outoon maailmaan.

Itse asiassa Esty on Berliinin kirjavissa ja ennakkoluulottomissa boheemipiireissä kuin Liisa ihmemaassa. Uusia asioita ja opittavaa on paljon, sillä kotiyhteisö on sulkenut lähes kaiken nykyaikaisen ulkopuolelleen. Peruspuhelin on kosher eli sallittu, älypuhelin ei.

Tämä kaikki on sarjassa kuvattu taitavin yksityiskohdin ja rituaalein, ja ainakin itse koin, että kuvauksessa oli mukana myös huumoria, hyväntahtoista sellaista.

Sarjan on luonut yhdessä Alexa Karolinskin kanssa Anna Winger, jonka työtä olivat myös sarjat Deutschland 83 ja Deutshland 86. Ohjaajana on Maria Schrader.

He ovat luoneet yhdessä täyteläisen kokonaisuuden, joka ruotii syvältä toisaalta yhteisön merkitystä, toisaalta vapauden ja itsensä toteuttamisen kaipuuta. Hyviä ja pahoja ei tarinassa ole.

Estyä esittävä israelilaisnäyttelijä Shira Haas kannattelee hennoilla harteillaan koko sarjaa. Hänen suorituksensa on ilmiömäinen ja yksin jo syy Unorthodoxin katsomiseen. Pitkiin aikoihin en ole ollut yhtä vaikuttunut yksittäisestä näyttelijäntyöstä.